عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران

دول "بريكس" (روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل) بصدد إنشاء وسيلة جديدة لمدفوعات تجارتها البينية والخارجية في شكل عملة موحدة. وهو ما أكده، وفق الوكالة، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، خلال حديثه على هامش منتدى الأعمال الهندي-الروسي في نيودلهي مطلع أبريل/نيسان

وقال باباكوف إن هذه العملة الجديدة ستُنشأ على أساس استراتيجي، وليست قائمة على الدولار أو اليورو، وإن تأمينها سيكون بالاعتماد على الذهب والسلع الأخرى مثل المعادن النادرة. مؤكداً أن خطة إطلاق هذه العملة ستُعرَض في قمة قادة "بريكس" هذا العام.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في يناير/كانون الثاني الماضي، قال فيها إن مبادرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء ستُناقَش خلال القمة المقرَّر عقدها في جنوب إفريقيا، في أغسطس/آب المقبل.

وأوضح لافروف أن "هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه المبادرات، التي ظهرت... قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي". مضيفاً إنه "سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس، التي ستُعقَد في جمهورية جنوب إفريقيا في نهاية أغسطس/آب، حيث دُعيَت مجموعة من الدول الإفريقية".

وفي هذا السياق قال كتب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لجنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية سيد رسول موسوي إن إدخال عملة مدعومة بالذهب من قبل بريكس، والتي تدعمها 41 دولة ذات اقتصادات كبيرة ومؤثرة، سيضعف الدولار واليورو وسيفيد دولًا مثل إيران وفي الوقت نفسه سيزيد ثروة الإيرانيين الذين يمتلكون الذهب.

في الوقت الحالي، طلبت 19 دولة عضوية دائمة في مجموعة البريكس ، وتعد جمهورية إيران الإسلامية من أوائل الدول التي قدمت طلبها في هذا الصدد.

يوم الجمعة، 12 مايو، عقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس، بما في ذلك روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ودول الأصدقاء لمجموعة البريكس، في جنوب إفريقيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حاضرًا أيضًا في هذا الاجتماع وشرح وجهات نظر إيران حول تعدد الأقطاب.

وقال عبداللهيان في هذا الاجتماع: بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية، يمكن أن تكون بريكس الهدف المهم التالي في سياسة التعددية. لهذا السبب، نحن من بين أوائل الدول التي أعلنت رسميًا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل البريكس، وبالطبع العضوية فيه. يؤكد العدد الكبير من الدول المهتمة بالانضمام إلى البريكس أننا اتخذنا الخيار الصحيح.

وأضاف أمير عبد اللهيان: لقد اكتسبت مجموعة البريكس مكانة مهمة في مجال التبادلات العالمية لقوتها وبسبب الجهود المبذولة لإزالة بعض أوجه القصور في النظام الدولي وتعزيز التعددية بالتأكيد، سيتم تعزيز هذا الموقف من خلال الانضمام إلى القوى الإقليمية الأخرى والمتحالفة. يمكن أن توفر "بريكس الموسعة" نماذج ناجحة "للحكم الجماعي والشامل" و "التعاون الجديد بين بلدان الجنوب" و "تحالف الاقتصادات الناشئة".

وتسعى مجموعة بريكس من خلال هذه الإجراءات للقضاء على هينة الدولار على المبادلات التجارية العالمية. وفي هذا الصدد، بنهاية شهر مارس/آذار المنصرم وقّعت كل من البرازيل والصين اتفاقاً للتخلي عن الدولار الأمريكي في معاملاتهما الثنائية، وهو ما يُتوقع أن يقلّل تكاليف الاستثمار ويؤدّي إلى تَطوُّر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كيف تسعى "بريكس" للإطاحة بالدولار؟

أصبحت الدعوات إلى التخلِّي عن الدولار داخل مجموعة "بريكس" أكثر إلحاحاً عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ أصبحت العملة الأمريكية إحدى الأدوات العقابية الغربية ضدّ الاقتصاد الروسي.

كما دفع هذا الواقع دول المجموعة الاقتصادية إلى تكثيف التعاون بينها، وهو ما يؤكده مندوب جنوب إفريقيا لدى "بريكس" أنيل سوكلال بقوله: "لم تفرض الأمم المتحدة عقوبات على روسيا، بل فقط عقوبات (غربية) أحادية الجانب، لذلك فعلاقتنا مع روسيا أقوى من أي وقت مضى".

يمثّل تكتل "بريكس" قوة اقتصادية عالمية، تسعى لتكون القطب الأساسي الثاني في الاقتصاد العالمي، لتعدادها السكاني الكبير وغناها من حيث الموارد الطبيعية وقوتها الصناعية.

ويبلغ تعداد سكان "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، أي ما يقرب من 42% من إجمالي سكان العالم. فيما بلغ الناتج المحلي الاسميّ لهذه الدول عام 2018 نحو 19.6 تريليون دولار، أي نحو 23.3% من إجمالي الناتج العالمي. وفي عام 2020، على الرغم من الأزمة الصحية، عادل ناتجها الخام 18.6 تريليون دولار خلال، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وحسب منظمة التجارة العالمية، صدّرت دول "بريكس" عام 2020 ما قيمته 3.3 ترليونات دولار من السلع، 2.6 ترليون دولار منها صدّرَتها الصين وحدها. وتصدّر المجموعة ما يعادل 16% من مجمل الصادرات العالمية، كما تستورد 17% من مجمل الواردات في العالم.

ومنذ تأسيسها تشهد اقتصادات بريكس نموّاً مطّرداً، ويتنبأ محللون ببلوغها نسبة نمو 40% بحلول 2025.

ووفقاً لهذه الأرقام، يرى محللون أن مجموعة "بريكس" تملك المؤهلات الاقتصادية والديموغرافية والطبيعية لإزاحة هيمنة الدولار عن عرش التجارة الدولية، الذي تَربَّع عليه عقب الحرب العالمية الثانية.

دول البريكس تشتري كمية هائلة من الذهب

تقوم مجموعة من الدول المتحالفة اقتصاديًا بشراء كميات هائلة من الذهب في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء اعتمادها على الدولار الأمريكي.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن US Global Investors ، فإن الدول المعروفة مجتمعة باسم BRICS تتراكم في المعدن الثمين وستظل “مشتريًا ضخمًا” للذهب في المستقبل المنظور.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة وكبير مسؤولي الاستثمار فيها ، فرانك هولمز ، إن التراكم الجماعي للذهب بقيادة الصين يتوافق مع النظرية القائلة بأن العالم يسير على طريق طويل الأجل نحو الانقسام الاقتصادي.

“إذا نظرت إلى الوراء في قائمة صافي المشترين [of gold]، ستلاحظ أن ثلاثة أعضاء في دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). أشير إلى هذا لأنه ، كما كنت أشارككم لمدة أسبوعين الآن ، ربما نشهد ظهور عالم متعدد الأقطاب ، مع عالم تتمحور حول الولايات المتحدة من جهة وعالم متمركز حول الصين من جهة أخرى .

ولأول مرة على الإطلاق ، تجاوزت حصة دول البريكس في الاقتصاد العالمي حصة دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ، على أساس التكافؤ الشرائي “.

وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ، أضافت الصين 102 طنًا من الذهب إلى مخزونها منذ بداية العام.

يقول هولمز إن الذهب هو المفتاح لهذا المستقبل الاقتصادي المحتمل متعدد الأقطاب ، حيث من المحتمل أن يتم استخدامه لدعم إنشاء عملة جديدة لا تستخدم الدولار الأمريكي.

تحتاج دول البريكس إلى المعدن الثمين لدعم عملاتها والابتعاد عن الدولار الأمريكي ، الذي كان بمثابة العملة الاحتياطية الأجنبية العالمية لمدة قرن تقريبًا.

يتم الآن إجراء المزيد والمزيد من التجارة العالمية باليوان الصيني ، وهناك تقارير تفيد بأن دول البريكس – التي يمكن أن تشمل في النهاية اقتصادات ناشئة مهمة أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران وغيرهما – تعمل على تطوير وسائل الدفع الخاصة بها. “

يقال إن دول البريكس في المراحل الأولى من تصميم عملة جديدة تهدف إلى إنهاء الاعتماد العالمي على الدولار.

ويبقى أن نرى مدى فعالية جهودهم، حيث صرح النقاد الأوائل مثل الملياردير شامات باليهابيتيا بأن الصين لن تتخلص من الدولار بشكل فعال طالما ظل اليوان مرتبطًا بالدولار.