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الجمعة 18 آب 2023 ساعة 12:27

استهداف طائرة مسيرة اوكرانية في سماء موسكو

استهداف طائرة مسيرة اوكرانية في سماء موسكو
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا شنت هجوماً قرابة الساعة الرابعة صباحا باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو.

وأضاف البيان الذي نشر على تليغرام أن الطائرة المسيّرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو, حسبما نقل موقع 24.

ومن جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين, إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيراً إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.

وأضاف سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة للمبنى.

وذكرت خدمات الطوارىء أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئياً، مشيرةً إلى أن مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترا مربعا.

واغلق المجال الجوي حول مطار فنوكوفو الدولي لفترة وجيزة، ما أدى إلى تأخر وصول الطائرات ومغادرتها.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصاً تلك التي تستهدف العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1076444
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