نظرة على دور البحرين في حرب اليمن

ي غضون ذلك، ما لفت الانتباه إلى هذه الصراعات في الأيام الأخيرة هو مقتل وجرح عدد من الجنود البحرينيين، وهو أمر غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، وتأكيدا لهذا الخبر، أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، السبت، وفاة أحد أفراد قوات الجيش البحريني في منطقة جيزان متأثرا بإصابته.



والأسبوع الماضي، اتهمت البحرين جماعة أنصار الله بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على انتشار للقوات البحرينية المشاركة في التحالف السعودي، وقُتل ثلاثة منهم، بينهم ضابط رفيع، وبمقتل الجندي المذكور يرتفع عدد ضحايا الجيش البحريني في السعودية إلى أربعة، وبعد هذا الادعاء نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن مصدر أمني في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، أنه ليس لصنعاء أي دور في هذا الهجوم المزعوم، ومن المحتمل أنه خلال مفاوضات اليمن مع السعودية، قد تدخل طرف ثالث مثل الولايات المتحدة أو أي دولة عربية أخرى، حتى تفشل المفاوضات.



وفي العقد الماضي، أظهرت البحرين أنها مطيعة لأوامر المملكة العربية السعودية في سياستها الخارجية واتبعت كل سياسات هذه الدولة في المنطقة، ولهذا السبب، عندما بدأت الحرب في اليمن، سارعت البحرين إلى دعم التحالف السعودي ونشرت مواقف رسمية وسياسية حول أهمية الحملة العسكرية ضد أنصار الله منذ الساعات الأولى لـ "عاصفة الحزم".



وفي مارس 2015، أعلنت وكالة الأنباء البحرينية "بانا" نقلاً عن مصدر مسؤول في قوة دفاع البحرين، أن سربًا من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني يشارك في عملية التحالف السعودي في اليمن.



وقال هذا المصدر البحريني إن هذا التزام بالجهود الجماعية للحفاظ على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ورغم عدم نشر إحصائيات عدد الجنود البحرينيين المتواجدين في اليمن، إلا أن الصور والوثائق المنشورة خلال السنوات التسع الماضية تظهر أن المئات من جنود وضباط هذا البلد يقاتلون ضد أنصار الله إلى جانب السعوديين والإماراتيين.



وفي أكتوبر 2017 أيضاً، أعلن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مشاركة ولديه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في مهام قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، ونشرت صورهم أيضاً في وكالة "بانا" البحرينية، وكانت تظهرهم في ساحة المعركة في اليمن.



بعد الحرب في اليمن، قال أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني: "إن عملية عاصفة الحزم هي رد حاسم على الحوثيين الذين عملوا ضد الشرعية العسكرية والسياسية اليمنية ورسالة واضحة لمساعي إيران الهدامة ومخططاتها التوسعية وتدخلها في شؤون اليمن والدول العربية".



وينظر حكام البحرين إلى الحرب في اليمن كأنها الحرب في البحرين ولذلك ينظرون إلى المقاتلين الذين يرسلون إلى جبهات الحرب في اليمن كمقاتلين من أجل الوطن.



وفي هذا الصدد، قال ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، في سبتمبر 2014، في لقاء مع الجنود البحرينيين الذين أصيبوا أثناء التعاون مع القوات السعودية في غزو اليمن: "انتقاماً لمقتل كل جندي بحريني، يجب أن يُقتل خمسة يمنيين، كما رحب ترحيبا حارا بالعسكريين المشاركين في حرب اليمن في سبتمبر 2019.



خدمة آل خليفة الجيدة للسعودية في حين ابتعدت العديد من الدول الداعمة للتحالف السعودي، بما في ذلك مصر والأردن وباكستان وحتى الإمارات، عن الجبهة السعودية بعد فشلها في تحقيق أهدافها في اليمن، لكن البحرين لا تزال تقف إلى جانب السعوديين وفي الوقت الحالي، ليس لديه أي نية لمغادرة الأراضي اليمنية.



دفع دين آل خليفة للسعوديين



وتدين حكومة آل خليفة بالحفاظ على عرشها للدعم العسكري الذي قدمته السعودية عام 2011، والتي أرسلت في شكل "درع الجزيرة" الآلاف من قواتها إلى البحرين لقمع الثورة الشعبية في هذا البلد، لذلك، بعد تحقيق استقرار نسبي في البحرين، حاول آل خليفة تقديم احترامه للسادة السعوديين في حرب اليمن، كما ذكرت وكالة أنباء "بانا" في الأيام الأولى للحرب نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أن "إرسال مساعدات عسكرية للحرب في اليمن يتماشى مع اتفاق درع الجزيرة".



يهدف درع الجزيرة إلى منع والرد على أي عدوان عسكري ضد كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وفي حرب اليمن، أعلنت الدول العربية في المنطقة أن صعود أنصار الله إلى السلطة يشكل تهديدًا لأمنها، وبهذه الذريعة شنوا حرباً قاسية على أهل اليمن.



ورغم كل هذه الخصائص وأهداف البحرينيين من الدخول في حرب اليمن، فإن هذا البلد كغيره من المعتدين تكبد خسائر أمام اليمنيين، ورغم عدم نشر إحصائيات دقيقة لخسائر البحرين البشرية والمالية في اليمن، إلا أنه حسب الإحصائيات، في سبتمبر 2014، قُتل 5 جنود بحرينيين إلى جانب 45 جنديًا إماراتيًا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في محافظة مأرب اليمنية. كما أسقطت أنصار الله مقاتلة بحرينية مع ثلاثة ضباط من هذا البلد في يناير 2017.



شعب البحرين بجانب شعب اليمن



وبقدر ما يدعم آل خليفة التحالف السعودي لقتل المزيد من اليمنيين، فقد دعم شعب البحرين أيضًا الأمة اليمنية المضطهدة، وفي السنوات الأخيرة أعربوا مرارًا وتكرارًا عن غضبهم واشمئزازهم من جرائم السعوديين وحلفائهم في اليمن.



والبحرينيون، الذين يقاتلون آل خليفة منذ 12 عاماً، يستغلون كل فرصة لمعارضة سياسات هذا النظام، والحرب في اليمن ليست استثناءً.



ومنذ اليوم الأول لبدء الحرب ضد اليمن، أعرب البحرينيون عن معارضتهم لهذا الإجراء من خلال النزول إلى الشوارع واستمروا في هذه الاحتجاجات الحاشدة لعدة أيام، وحتى ذلك الحين، قام بعض الناشطين الاجتماعيين باختراق صفحة تويتر الخاصة بوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي كتب: "لقد انتهت النزهة، الله ينصر اليمن على أعدائه والغزاة”.



وفي تلك الأيام، أكدت حركة "حق" البحرينية أيضًا على ضرورة كسر حاجز الصمت من خلال زيادة التظاهرات المنددة بالعدوان السعودي والأمريكي على الشعب اليمني، وأدان البيان الصادر عن المعارضة البحرينية مشاركة نظام آل خليفة في التحالف ضد اليمن، وقال إن هذا النظام نفسه يفتقر إلى الشرعية.



كما احتج الآلاف من أبناء الشعب البحريني على الحرب والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني وأكدوا على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وعن سيادة البلاد، وفي نوفمبر 2021، أعرب عدد كبير من أبناء البحرين عن معارضتهم للحرب على اليمن في مظاهرة رغم الضغوط القوية من حكام هذا البلد.



وفي السنوات الثلاث الماضية، أدان شعب البحرين مراراً وتكراراً عملية تطبيع علاقات آل خليفة مع النظام الصهيوني من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية، وعلى الرغم من القمع الواسع النطاق الذي تمارسه قوات الأمن، إلا أنهم يواصلون حملتهم الانتخابية.



آل خليفة، الذي يعتبر من أكثر الأنظمة الاستبدادية في العالم، هو في أدنى مستويات المعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي رفع صوت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان.



وحسب الإحصائيات فإن هناك أكثر من 5000 سجين سياسي في سجون الخليفة، منهم حالة أكثر من 2000 شخص مزرية للغاية، ويقبع المئات منهم في السجون دون أي اتهامات، ولا تنعقد محكمة مختصة لتفسير اتهاماتهم، وحسب التقارير التي نشرها الناشطون ومنظمات حقوق الإنسان مؤخراً، فإن عدداً كبيراً من السجناء السياسيين البحرينيين يعانون من المرض ويواجهون الموت التدريجي بسبب الإصابات النفسية والعاطفية الشديدة التي تعرضوا لها.



إن توفير المرافق الصحية والغذاء المناسب هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به السجناء، لكن السجناء السياسيين في البحرين، الذين كانت جريمتهم الوحيدة معارضة الحكومة الاستبدادية، هم محرومون حتى من الحد الأدنى من التسهيلات، وهذا مخالف لميثاق معاهدات حقوق السجناء.