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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 12:56

مجازر الاحتلال متواصلة والمقاومة تخوض معارك ضارية

مجازر الاحتلال متواصلة والمقاومة تخوض معارك ضارية
واستهدفت طائرات الاحتلال ،فجر اليوم السبت، محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح، كما قصفت محيط المستشفى الأوروبي جنوب القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء بقصف على منازل عائلتي النجار والجبور، بجورة اللوت جنوب مدينة خانيونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة الطهراوي في منطقة بربرة غرب مدينة رفح.

هذا وقصفت المقاومة 3 مرات عاصمة الإحتلال تل أبيب بالصواريخ خلال يوم الجمعة.

كما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ المقاومين تمكّنوا من تدمير 21 آليةً عسكريةً، كلياً أو جزئياً، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في كل محاور القتال في قطاع غزة.

الى ذلك وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أنّ عدد الشهداء ارتفع إلى (17,490) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينهم (7,870) طفلاً و(6,121) امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين (7,780) مفقوداً إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات أكثر من (46,558) مصاباً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة.

سياسياً ندد بعض الدول استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدّمته المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، والداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، إنّ الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو "حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين".

ورد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق على الموقف الأمريكي وقال: "ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ونعدُّه موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا".
مصدر : وكالات
رقم : 1101484
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