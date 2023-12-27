اللواء رضي موسوي شهيداً على طريق القدس

إيران (إسلام تايمز) - بعد عشرات محاولات الاغتيال الفاشلة، والتي كان يخرج منها دائماً بعزيمة وإرادة أكبر على إنجاز مهمته، كمسؤول دعم لوجستي وعسكري لمحور المقاومة في سوريا ولبنان وفلسطين، نال اللواء رضي موسوي (تم ترقيته الى رتبة لواء بعد شهادته) ما كان يتمناه ويطمح إليه دائماً، بأن ينهي مأموريته التي مدّدت من أسبوعين الى 30 عاماً بالشهادة.