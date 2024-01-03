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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 01:45

وصل الحاج سليماني (حوار مع الطائرة)

وصل الحاج سليماني (حوار مع الطائرة)
حوار مع الطائرة ..
بين دمشق وبغداد اجنحة الشام تحلق .. 
وعلى جانبيها افواج من الملائكة  ...
اما داخل الطائرة ... فهناك يجلس رجل من اهل السماء قد
اتم كل مقدمات السفر  ولم يبقى له سوى
رفيق على الارض  ينتظر  هبوط الطائرة .
ليبدء الاثنان مشوارهم الجديد ...
الملائكة تحث الطائرة على الاسراع 
والطائرة تتثاقل المسير ، فعلى متنها سر من اسرار 
المقاومة و رسول من  سليمان ..
في كل رحلة تقوم بها الطائرة تتمنى الوصول  الى حيث بغداد ..
الا هذه المرة ...
فالضيف على متنها عزيز ...
فضاء الطائره... فيه عطر من الجنة 
يحمله شهيد ... واي شهيد 
انه سلمان المحمدي 
يعلن الطيار الهبوط ... ترتج اركان الطائرة
مهلا مهلا يا طيار .. فانت لاتعلم  ... ما سيجري 
ربما تعلمه اسمأ  ... ولكن لاتعلم ان ضيفي شهيد ...واي شهيد ؟  انه سليماني  وما سليماني 
عنا ببعيد ..
..
و على بعد امتار  حوار اخر  بين   الشايب والعجلة وهو ماسك  بلحيته    البيضاء ويهمهم.
لقد اشتقت لرفيق الدرب  .. اسمع اقدام الضيف قد وطأت أرضي
الطائرة تسلم الامانة بحزن أبدي ، 
و تعلن انها اخر رحلة من الشام الى بغداد  وبعدها على الدنيا العفى ...
رقم : 1106618
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