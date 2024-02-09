هل سيعاني الصهاينة في غزة من مصير أمريكا في فيتنام؟

حتى الآن، لم يحقق الجيش الإسرائيلي أي شيء مهم ضد حماس وضد الأنفاق التي بنتها تحت قطاع غزة على مر السنين، لا أحد يستطيع أن يقول لهم إلى أين يتجهون حقاً، الشيء الوحيد الذي يقوله قادة الكيان الصهيوني لسكان الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر هو هذه الجملة: "سنقاتل حتى القضاء على حكومة حماس وإعادة الأسرى المختطفين"، لكن في هذه الأيام، يعترف الصهاينة أنفسهم بأنهم بعيدون عن كلا الهدفين المعلنين، وفي إحدى الحالات بهذا الخصوص، كتب موقع هآرتس الإسرائيلي في تقرير له: "إسرائيل لا تستطيع هزيمة حماس، لقد حان الوقت لوقف الحرب والتفكير في المستقبل"، ويواصل التقرير: "إسرائيل لن تربح هذه الحرب، لقد نجحت حماس وحزب الله في تغيير قواعد اللعبة".



وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الخلافات في حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني آخذة في التزايد، وفي السياق ذاته، كتب موقع "والا" الإخباري الناطق بالعبرية، أن يوآف جالانت، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، كان ينوي الدخول إلى مكتب نتنياهو وكان الأمر على وشك الصدام الجسدي، وأضاف والا: أراد غالانت الدخول بالقوة إلى مكتب نتنياهو ولم يبق شيء لحدوث صراع جسدي، ووقعت هذه الحادثة أثناء مناقشة مجلس الوزراء الحربي، في ظل تصاعد التوتر بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير الحرب منذ بداية الحرب.



الوضع الفوضوي الذي تعيشه السلطات الصهيونية فيما يتعلق بحرب غزة والخلافات وغياب التنسيق بينها يصل إلى حد أن المحللين وخبراء اللغة العبرية يرون أنه لا يوجد أفق واضح حول مستقبل الحرب أمامهم، غزة ستتحرر والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب أصبح صعبا، وفي المقابل، هناك أصوات تطالب بإنهاء الحرب مقابل عودة الأسرى، وفي الوقت نفسه، هناك صوت آخر يعتقد أنه من دون الضغط الشديد والمتواصل على حماس من الجو والبحر والبر، فإن آخر وأهم قاعدة لحماس في خان يونس ورفح لن تسقط، ولن نتمكن من إعادة الأسرى إلى ديارهم، فحماس سوف تخرج من هذه الحرب منتصرة.



حرب فيتنام كانت بمثابة تجربة مريرة للقوى القمعية



ويذكرنا هذا الوضع بوضوح بتورط أمريكا في حرب فيتنام، وتعتبر حرب فيتنام من أشهر حروب القرن العشرين؛ استمرت هذه المعركة أطول من أي حرب أخرى في القرن الماضي، وبهذا المعنى كانت حربًا لم يكن فيها سوى النار والموت وسفك الدماء، وفقا للبحث الذي تم إجراؤه خلال التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام، حيث قام الأمريكيون كل عام بإلقاء 500 ألف طن من القنابل على الفيتناميين.



بدأ الصراع عندما قرر الرئيس جون كينيدي في أكتوبر 1963 تعزيز فيتنام الجنوبية في حربها ضد فيتنام الشمالية الشيوعية، وواصل خليفته، ليندون جونسون، الدعم الأمريكي في فيتنام الجنوبية، بل زاد بشكل كبير عدد القوات الأمريكية المشاركة في الحرب - حيث وصل عدد القوات الأمريكية المشاركة في الحرب إلى حوالي 450 ألف جندي في ذروة الحرب عام 1966، لقد شنوا حربًا دامية ضد قوات الفيتكونغ، التي حفرت مدنًا بأكملها تحت الأرض ومن هناك بدأت الحرب ضد الأمريكيين.



وكما هو الحال اليوم في أنفاق حماس، كانت هناك أيضًا غرف قيادة وسيطرة شن من خلالها الفيت كونغ حرب عصابات لا هوادة فيها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الأمريكيين، وفي نهاية الحرب وصل هذا العدد إلى حوالي 58 ألف قتيل، وفي الوقت نفسه، استخدم الأمريكيون العديد من الإجراءات مثل الحرق وقنابل الغاز وغيرها ضد أنفاق الفيتناميين.



وأخيرا، وبعد أكثر من عقد من الحرب الدموية، التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص ــ بما في ذلك مدنيون وجنود من الجانبين ــ تخلت الولايات المتحدة عن الحرب وسيطرت فيتنام الشمالية على البلاد، وعندما وصل نيكسون إلى السلطة، اضطرت أمريكا إلى بدء مفاوضات السلام منذ عام 1969 تقريبًا بسبب الإخفاقات العديدة وعدم الاعتراف بالفيت كونغ من قبل الناس العاديين وعدم الإلمام الكامل بالمنطقة وتكتيكات الحرب غير الكيانية التي يستخدمها الفيت كونغ.



كان الفيت كونغ ماهرين وناجحين للغاية، وتركوا مهمة الدفاع عن حكومة فيتنام الجنوبية لتلك الحكومة نفسها، وكان السبب أيضاً مقاومة الشماليين وعدم استسلامهم للقصف الأمريكي، وفي هذه الأثناء، كان الأمريكيون هم الذين تعرضوا لهزيمة ثقيلة بتكلفة باهظة، وأخيرا، بدأت قوات الجيش الفيتنامي الشمالي بقيادة فان تين دونغ هجماتها على سايغون، وعلى الجبهة المقابلة، كانت القوات المدافعة عن سايغون تحت قيادة الجنرال نجو فان تون، بدأت هجوم الشماليين بنيران المدفعية الثقيلة في 29 أبريل، بعد ظهر اليوم التالي، استولت القوات الشمالية على أجزاء مهمة من المدينة ورفعت علم فيتنام الشمالية فوق القصر الرئاسي.



كانت القوات الأمريكية تخوض معركة ضد قوات الفيت كونغ المدججة بالسلاح، والتي كانت ساحة معركتها الرئيسية هي غابة فيتنام الكثيفة والمورقة، كان الفيتناميون يهاجمون الجنود من خلال أوراق الشجر الكثيفة، وينصبون الفخاخ القاتلة، ثم يهربون عبر الأنفاق المعقدة التي حفروها تحت الأرض، كان هذا بينما كان من الصعب جدًا على الجنود الأمريكيين العثور على العدو بين الكتل الخضراء في الغابة التي لم يكونوا على دراية بها، عندما يختبئ الفيتناميون في أوراق الشجر للهجوم، يقوم الجنود الأمريكيون بتطهير المنطقة بإسقاط "العامل البرتقالي" أو القنابل الحارقة لتسبب سقوط الأوراق أو حرقها من أجل مراقبة المنطقة بشكل كامل، كان جميع القرويين الفيتناميين يعتبرون أعداء في نظر الجنود الأمريكيين، وحتى النساء والأطفال الفيتناميين نشروا الفخاخ القاتلة وقدموا الطعام والمأوى لقوات الفيت كونغ، وصلت الحرب إلى نقطة خرج فيها الجنود الأمريكيون من الظروف القاسية في فيتنام لدرجة أن العديد من الجنود كانوا يعانون من أمراض عقلية أو أن البعض الآخر لجأ إلى المخدرات بسبب الإجهاد الناتج عن هذه المعركة عديمة الفائدة.



إذا نظرنا إلى تاريخ حرب فيتنام واستعرضنا الأحداث الجارية في غزة، يمكننا أن نفهم أن الواقع اليوم في قطاع غزة يذكرنا بواقع فيتنام. وفي مشهد حرب فيتنام، قاتل الأمريكيون ضد مقاتلي الفيت كونغ أثناء قتالهم من الأنفاق والخنادق، اضطرت القوات الأمريكية في ساحة المعركة أكثر من مرة إلى العودة ومحاربة الفيت كونج في الأماكن والمواقع التي استولت عليها من قبل، وأحيانًا عدة مرات، لكنها ما زالت تقع في أيدي الفيت كونج، ونحن نرى صورة مماثلة حتى اليوم في قطاع غزة.



لقد تحولت قوات حماس إلى مقاتلين فدائيين يعرفون ساحة المعركة جيداً، ويمكن أن تكون هذه الحرب طويلة، وأكثر إرهاقًا بشكل خاص من الحرب المباشرة، التي يتم خوضها ضد قوى مرئية، ولا شك أيضاً أن انتهاء الضغوط الواسعة التي يمارسها الكيان الصهيوني على حماس سيقود الجيش الإسرائيلي إلى حرب عصابات ستقضي على جهوده خلال المئة يوم الأخيرة من الحرب، وهي مسألة يمكن القول إنه لا مفر منه، وفي نهاية المطاف سيضطر الصهاينة إلى تخفيف الضغط على ساحة المعركة، وفي المقابل، هناك في داخل الكيان الصهيوني حكومة تتحدث بأصوات عدة، متناقضة أحيانا، وقد وضعت عمليا هذا الكيان في هالة من الغموض.



كما أن الوضع الداخلي للكيان الصهيوني يمر بأزمة، كما هو الحال مع المعارضة الداخلية في أمريكا لحرب حكومة هذا البلد في فيتنام، وإن المظاهرات والاحتجاجات المستمرة والمكثفة لنخب ومجتمع الكيان الصهيوني ضد حكومة نتنياهو جعلت الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة بالنسبة للصهاينة، وبالنظر إلى تجربة أمريكا الفاضحة في فيتنام، يمكن أن ندرك أن نتيجة حرب فيتنام تتكرر مرة أخرى، ولكن هذه المرة في قطاع غزة وللجيش الصهيوني.