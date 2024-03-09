الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 آذار 2024 ساعة 09:45

أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا

أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا
وأضاف الرئيس التركي سنقدم دعما قويا لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وصرح أردوغان بأنه اتفق مع زيلينسكي على زيادة الجهود للوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة البينية بين تركيا وأوكرانيا.

وأفاد أردوغان بأن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ ستتم في أقرب وقت، مؤكدا أن ذلك سيضيف بلا شك زخما جديدا للعلاقات بين أنقرة وكييف.

وأوضح أنه بحث مع زيلينسكي المسائل المتعلقة بممرات التصدير، وأمن الملاحة في البحر الأسود.

وذكر في كلمته "بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنستمر من جهة أخرى في مبادراتنا لإنهاء الحرب من خلال سلام عادل على أساس المفاوضات".

وتابع أردوغان قائلا "نعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا بطرق سلمية، لم نفقد الأمل بإحداث تقدم في مسار السلام، وهناك بعض الشواهد الإيجابية المشجّعة في هذا الإطار".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يجب حماية وحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها الإقليمية.

وبين أن القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي المشترك مع زيلينسكي في إسطنبول، شهدت محادثات مهمة سابقا وكانت الخطوة الأولى نحو طريق التفاوض والحوار.

من جهته، قال زيلينسكي خلال المؤتمر إنهم حققوا نتائج إنسانية مهمة بفضل جهود تركيا.

ووفق ما ذكره مراسلنا، وجه الرئيس الأوكراني الشكر للرئيس أردوغان والشعب التركي على دعمهم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

ووصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.
رقم : 1121343
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
8 آذار 2024
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
7 آذار 2024
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟