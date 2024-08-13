ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟

قبل هذه الاحتجاجات، بدت بنجلاديش هشة سياسيا ولكنها مستقرة في فترة ما بعد الانتخابات، وعلى الرغم من الإحباط الواضح الذي يشعر به عامة الناس إزاء حالة الاقتصاد والسياسة، فقد وافق قِلة من المواطنين على الانضمام إلى معارضي الحكومة في الاحتجاج على نتائج الانتخابات، ونتيجة لذلك تم تهميش المعارضين السياسيين.

ورغم أن حكومة الحزب الواحد الفعلية في بنجلاديش ربما واجهت مشاكل بنيوية بسبب الفساد والافتقار إلى المساءلة، فإن هذه المشاكل لا تبدو قادرة على إسقاط الحكومة.

لذلك، فإن سرعة التطورات في إدخال هذا البلد إلى أزمة سياسية مفاجئة جعلت الوضع المستقبلي غير واضح.

بدأت الاحتجاجات الشعبية في بنجلاديش في أوائل يوليو/تموز بعد أن أقرت الحكومة مشروع قانون كان من شأنه أن يخصص نصف وظائف التوظيف في البلاد لمجموعات معينة.

وبناءً على ذلك، فقد تم تخصيص ما يقرب من 30% من هذه الوظائف لأقارب المصابين والمحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان عام 1971، واعتبر المتظاهرون هذا القرار مثالا للتمييز ونوعا من الاحتكار وحرمانهم من الإدارة المتخصصة والجدارة، وأعلنوا بظهورهم في الشوارع معارضتهم لقرار الحكومة.

ورغم أن الاحتجاجات كانت سلمية، إلا أنها قوبلت بالقمع الدموي منذ البداية، ورغم استمرار الحكومة في التراجع ومع حكم وتدخل المحكمة العليا، تم إلغاء معظم الحصص، لكن المتظاهرين، وخاصة الطلاب، طالبوا بالعدالة لأسر القتلى، وخاصة أن رئيس الوزراء وصف المتظاهرين بالإرهابيين، وقال إن هذا الإجراء أشعل نيران الاحتجاجات.

وكان نطاق الاحتجاجات واسعاً إلى الحد الذي أدى إلى مقتل 13 ضابطاً من قوات الشرطة في رتب مختلفة، واتسع نطاق الاحتجاجات إلى الحد الذي جعل مصانع الملابس، التي غيرت اقتصاد بنجلاديش بشكل كبير، تُغلق أبوابها في كثير من الأحيان طوعاً لمرافقة المحتجين.

وأخيراً، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ومع ارتفاع عدد القتلى في هذه الاحتجاجات إلى أكثر من 300 شخص، اقتحم الناس قصر رئيسة الوزراء وأجبروا الشيخة حسينة على مغادرة البلاد.

وفرت الشيخة حسنية، التي حكمت بلادا يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة في جنوب آسيا لمدة 15 عاما، إلى الهند يوم الاثنين، وقيل إن الشيخة حسينة استقالت من منصبها قبل أن تفر إلى الهند، لكن ابنها ذكر أنها لم تفعل ذلك.

تشكيل حكومة مؤقتة

وبعد هروب حسينة، تم تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للبدء في المهمة الصعبة المتمثلة في استعادة الاستقرار والنظام في البلاد، ومن بين أولئك الذين يساعدون حكومة يونس الجديدة الجنرال الذي أشرف على رحيل حسينة، فضلاً عن موظف حكومي مخضرم.

وقال محمد يونس إنه سيجري انتخابات في بنجلاديش خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما قال نجل الشيخة حسينة إن رئيسة الوزراء المستقيلة ستعود إلى بنجلاديش عند إجراء الانتخابات.

وفقًا لدستور بنجلاديش، يتعين على الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال التسعين يومًا القادمة، ونظرًا للظروف، يمكن لأحزاب المعارضة تجربة حظها لتعزيز قاعدتها الشعبية.

لكن حتى مع تشكيل الحكومة المؤقتة، لم تهدأ موجة الاحتجاجات وخرج المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى ورفعوا مطالب جديدة من القادة السياسيين، ومع استمرار الاحتجاجات في بنجلاديش وإصرار الطلاب المحتجين على استقالة المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال رئاسة الشيخ حسنية، استقال رئيسا السلطة القضائية والبنك المركزي البنجلاديشي من منصبيهما.

وفي حين كان اهتمام الاحتجاجات مرتبطاً على ما يبدو بالمحاصصة، إلا أن المظالم المتراكمة على مدى السنوات الماضية أدت بسرعة إلى دفع الاحتجاجات إلى التطرف والمطالبة بحل.

وفي ظل حكم حسينة، شهدت بنجلاديش نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الإجراء فشل في تحقيق الرخاء الاقتصادي للعديد من البنجلاديشيين، وكان الافتقار إلى الفرص وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وارتفاع التضخم من مصادر التوتر المستمرة في السنوات الأخيرة.

تطورات بنجلاديش في مجال المنافسة الجيوسياسية

ومن وجهة نظر بعض الخبراء، فإن نتائج الأزمة الحالية، إذا لم يتم وضعها بسرعة على المسار الطبيعي، ستجعل من الممكن إعادة تعريف التحالفات في المنطقة وستؤثر على المشهد الجيوسياسي في جنوب آسيا.

وحسب وكالة فرانس برس، في مجال السياسة الخارجية، فإن بنجلاديش محاطة بالكامل تقريبًا بالهند ولها تاريخ متشابك للغاية، كما أن الاقتصاد الهندي المهيمن يطغى على بنجلاديش على الرغم من أن حسينة كان لها علاقات ودية مع الصين.

والهند والصين، الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، منافسان قويان يتنافسان على النفوذ الاستراتيجي في جميع أنحاء جنوب آسيا، بما في ذلك نيبال وسريلانكا وجزر المالديف، وفي هذه الأثناء، كانت حسينة تقيم توازناً دقيقاً بين القوتين، وبهذه الطريقة أرادت الحصول على دعم نيودلهي والحفاظ على علاقات قوية مع بكين، ورغم أن الهند والصين أعلنتا بعد هروب حسينة أنهما ستواصلان علاقاتهما مع القادة الجدد في بنجلاديش، إلا أنه بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أحدثته الاحتجاجات وعدم وجود أفق واضح بشأن الحكومة المقبلة لهذا البلد، تزايدت المخاوف في نيودلهي، وقال "مايكل كوجلمان"، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون بواشنطن: إن "الهند تشعر بالقلق من أن أي بديل لحسينة سيكون ضارًا بمصالح الهند".

ويعتقد كين من مجموعة الأزمات الدولية أيضًا أن "الهند هي الشريك الدولي الأكثر أهمية لبنغلاديش وليس هناك سبب يمنعهم من إيجاد طريقة للتقدم في هذا المجال، وبطبيعة الحال، فإن الحوافز الاقتصادية ستجبرهم على التعاون".

وتولي الدول المجاورة، وخاصة الهند، اهتماما وثيقا بالوضع غير المستقر في بنجلاديش، وينتظر المانحون الدوليون والشركاء الاستراتيجيون، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، رؤية ما سيحدث بعد ذلك، في ضوء الجغرافيا السياسية الإقليمية لبنجلاديش.

ويبدو أن الولايات المتحدة ترحب أيضًا بإقالة حسينة، ويمكن تقييم جهود بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس لمعاقبة مسؤولي حكومة حسينة في هذا الصدد، كما أنها تعتبر نوعًا من محاولة كسب رأي الرأي العام وحكومة بنجلاديش المستقبلية، حتى يكون لها تأثير أكبر في توجيه سياسات هذا البلد.

آفاق التطورات في بنجلاديش

ورغم أنه لا يزال من السابق لأوانه التعليق على آفاق التطورات السياسية في بنجلاديش، فإن الخبراء يقيمون النتيجة السياسية في هذا البلد بأنها إيجابية إلى حد ما، وحسب هؤلاء الخبراء، "مع انسحاب حزب "رابطة عوامي" الحاكم من سياسة بنغلادش، ستتم إعادة تنظيم السياسة في هذا البلد، لكن ليس من الواضح في أي اتجاه سيسير المسار الجديد".

ولا تزال العداوة العميقة بين حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة والمعارضة مستمرة، وبعد سنوات من القمع الشديد، نجحت المعارضة في خلق بيئة مناسبة للانتقام من رابطة عوامي.

كما انتشرت المشاعر المناهضة للعلمانية الناجمة عن أداء حكومة الشيخة حسينة ويمكن أن توفر الأساس لأنشطة الجماعات المتطرفة في ظل الفوضى السياسية الحالية والفراغ الواضح في السلطة، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن بنجلاديش تعاني من تيارات قوية من العنف السياسي والعداء لليبرالية والتطرف.

وفي الوضع الحالي، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المؤقتة هو إعادة بنجلاديش إلى طريق الديمقراطية الحقيقية، لم تشهد البلاد انتخابات تنافسية منذ خمسة عشر عامًا، والقضية الأساسية في تحديد موعد إجراء الانتخابات ستعود جزئيًا إلى مقاطعة المعارضة، وهو جزء من سبب انتشار الحركة الاحتجاجية.

ويشكل رحيل حسينة فرصة لتمرير عصر حكمه الحزب الواحد والتعددية الفصائلية، والذي ألحق أضراراً بالغة بالساحة السياسية في بنجلاديش في العقود الثلاثة الماضية، وينبغي للحكومة المؤقتة أن تعمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأحزاب السياسية القائمة، وأعضاء المجتمع المدني، والتكنوقراط، والأهم من ذلك، القادة الطلابيون الذين اكتسبوا احترام الرأي العام، لمتابعة الإصلاحات التي يمكن أن تخلق بيئة سياسية أكثر استقرارا.

وعلى الرغم من انتهاء حكم رابطة عوامي، إلا أن هناك مخاوف من سيطرة الجيش على السلطة مرة أخرى وإحباط الحركة الثورية في تحقيق أهدافها، فمنذ استقلال بنجلاديش، لعب الجيش دورًا رئيسيًا في تشكيل المسار السياسي للبلاد، ومن عام 1975 إلى عام 2011، شهدت البلاد ما لا يقل عن 29 انقلابًا عسكريًا وانقلابًا مضادًا، أيضًا، من عام 1977 إلى عام 1990، كانت بنغلاديش تحت الحكم العسكري، ونظراً للتوغلات المتكررة من جانب المؤسسة العسكرية في السياسة في بنجلاديش، فليس من المستغرب أن تتمكن المؤسسة العسكرية الآن من فرض سيطرتها المؤقتة على البلاد.

وبالنسبة للعديد من البنجلاديشيين، ونظراً للفراغ السياسي، فإنهم يأملون في وضع حد لحالة انعدام الأمن والفوضى الأخيرة، ومع ذلك، أوضح قادة الطلاب أنهم لا يريدون أن يتدخل الجيش في السياسة، لذلك، إذا أراد جنرالات الجيش استغلال هذه الفرصة لتعزيز موقعهم في البنية السياسية، فإن الاحتجاجات ستستمر بلا شك بسبب المطالب الشعبية.

وقد أعرب قادة الاحتجاج عن رؤية واضحة لحكومة ديمقراطية جامعة وخالية من الفساد، وما لا يريدونه هو حكومة مؤقتة تتشكل دون إشراكهم ومشاركتهم.

وفي مجمل الأمر فإن بنجلاديش تدخل فترة من عدم اليقين السياسي حيث ترتفع مخاطر العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي، ولكن رحيل حسينة يوفر الفرصة لظهور قوى جديدة في جهود الإصلاح الرامية إلى وضع البلاد على مسار مستقر ومزدهر.

ووفقا للخبراء، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أيضا أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة بنجلاديش على اغتنام هذه الفرصة التي لا تتاح إلا مرة واحدة كل جيل لإحداث التغيير وتأسيس الديمقراطية.