الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 11:40

السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية

السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
لم يكد اتفاق التطبيع الاماراتي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي يبصر النور حتى بدأت منافعة تهل على "تل ابيب" صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، كشفت عن مخطط يعكف طرفا التطبيع على بلورته في اقامة مخطط بحري يربط مدينة "ايلات" المحتلة بمدينة "جدة" السعودية بذريعة تنشيط السياحة الدينية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن تل أبيب وأبو ظبي، تخططان لإقامة مشروع بحري، يربط مدينة إيلات بمدينة جدة السعودية .. وذكرت المصادر العبرية، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الدورة الاقتصادية في جنوب فلسطين المحتلة، وفتح الباب أمام السّياحة الدينيّة المباشرة بين السعودية والكيان الإسرائيلي.

مشروع الممر البحري بدأ بالتبلور خلال زيارة ميدانية اجراها وفد من الامارات برئاسة المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، الى ميناء ايلات زيارة جرى خلالها التطرق للمخطط في خطوطه العريضة على ان يسافر وفد اسرائيلي الى ابو ظبي قريبا لمواصلة التباحث في اجلااءات التنفيذ.

في الشكل يتذرع القائمون على المشروع بالحاجة الى نقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين الذين يقطنون الاراضي المحتلة عام 48 من ايلات الى مكة المكرمة مرورا بمدينة جدة، لاسيما ان السعودية رفعت قبل عامين الوصاية الاردنية على الحجيج القادمين من فلسطين المحتلة في تحرك قد لا يكون بريئا.

اما في الجوهر فعلامات الاستفهام عديدة اذ ان المخطط قبل كل شيئ لا يمكن ان يسلك طريقه دون موافقة مباشرة من السعودية موافقة تعني انخراط الرياض الوثيق في ملف التطبيع وتماهيها مع تحركات ابو ظبي وهو ما قد يعني ان انضمام الرياض الى لوائح المطبعين لم يعد الا مسألة وقت.

وحتى ذلك الحين لاشك ان المشروع البحري التطبيعي سيعود على حكومة الاحتلال بمنافع عديدة ليس اقلها انعاش الدورة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية شبه الميتة استثماريا وسياحيا فضلا عن رفع اسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا مع العلم ان المسؤولين في تل ابيب وابو ظبي سيبحثون كذلك في وقت قريب تشغيل خط بحري يربط ميناء ايلات وميناء جبل علي في دبي وسيخصص لمرور سفن الحاويات التجارية وتصريف المنتجات الاسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن تخلي القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير ونقلهما للسعودية، حفز تل أبيب وأبو ظبي على بلورة خطة مشروع الممر البحري من إيلات إلى جدة وكذلك بحث ربط شبكات أنابيب النفط بين الإمارات والسعودية وإسرائيل، علما أن تيران وصنافير تتحكمان في مدخل خليج العقبة وميناءي العقبة الأردني وإيلات، وتقعان على امتداد يتسم بأهمية إستراتيجية، ويمثل طريق الكيان الاسرائيلي لدخول البحر الأحمر.
رقم : 894520
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
بدء ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
بدء ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس