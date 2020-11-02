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الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:54
في مناورات القوة الجوية الايرانية

التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4

التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
قامت طائرات RF-4 بالتصوير بمناظير "سمات" في مناورات القوة الجوية الايرانية التاسعة "الاقتدار الجوي لفدائيي سماء الولاية" التي انطلقت صباح اليوم الاثنين في المنطقة العامة بمحافظة اصفهان وسط البلاد بعنوان يا "صادق آل محمد (ع)".

وقال المتحدث باسم المناورات العميد طيار فرهاد كودرزي: انه في اليوم الاول للمرحلة العملانية لمناورات "فدائيو سماء الولاية" قامت طائرات "اف-5" و"صاعقة" وطنية الصنع باستهداف اهداف مهمة وحيوية للعدو المفترض وتدميرها بنجاح بواسطة صواريخ وطنية مصنة محليا.

واضاف: كما قامت طائرات "اف-7" المزودة بقنابل ذكية ودقيقة للغاية وبعيدة المدى وصواريخ "جو-ارض" مصنعة محليا باستهداف اهداف حيوية للعدو المفترض بتقنيات مبتكرة وخارج حلقة الدفاع الجوي من قبل الطيارين الشجعان والشباب في عمق ساحة المعركة.

وتابع العميد طيار كودرزي: ان مناورات اليوم تضمنت ايضا انجاز عملية الارضاع الجوي لمقاتلات "اف -14" بواسطة طائرات وقود "بوينغ 707" بهدف تنفيذ التغطية الجوية في مستويات منخفضة.

واوضح بانه تم في هذه المناورات وبنجاح تنفيذ عمليات الحرب الالكترونية، اختبار انواع منظومات الاتصال المتطورة للقوة الجوية باستخدام ارضيات آمنة للشبكات السلكية واللاسلكية، انواع منظومات تسهيلات التحليق وانواع المنظومات التكتيكية.

واضاف: انه قبل بدء المرحلة العملانية للمناورات قامت طائرات الاستطلاع "RF4" من خلال استخدام مناظير "سمات" مطورة ومصنعة للمرة الاولى من قبل خبراء القوة الجوية للجيش، بمعية الطائرات المسيرة "كمان 12"، بالتحليق فوق مواقع العدو المفترض والمبادرة لجمع المعلومات الرقمية واستراق السمع الالكتروني والرصد والاستطلاع والتصوير للاهداف المحددة سلفا.
رقم : 895527
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