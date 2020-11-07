الغرب لا يفهم إلا لغة مصالحه وعدائهم مع الإسلام تاريخي متجدد

اسلام تايمز - قال إمام مقام السيدة رقية الشيخ الدكتور نبيل الحلباوي، إن الأنظمة الغربية هي لا تفهم إلا لغة المصالح وإن تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام والمسلمين يؤكد أن عداء الغرب مع الإسلام تاريخي متجدد.