رسالة ايران النووية للغرب.. انتهى اللعب من جانب واحد

يقال ان البرلمان الايراني صادق اليوم على الخطوط العامة لمشروع الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على ايران بأغلبية الأصوات، فيما عبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن هذه المصادقة بأنها بمثابة رسالة الى الأعداء، مفادها ان اللعبة الأحادية قد انتهت.

العالم - يقال ان



هذه المصادقة جاءت اثر ونتيجة الاغتيال الاجرامي الجبان للعالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده حيث توعدت طهران بمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتيال والمخططين لها بشكل مؤلم جدا، وأكدت أن الجهات المعنية تتابع الموضوع.



كما جاءت المصادقة على الخطوط العامة لمشروع الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على ايران بعد ان أوفت ايران ولسنوات بالتزاماتها احادية الجانب بموجب الاتفاق النووي رغم تنصل الاطراف الغربية عن اي من التزاماتها، وذلك ما اشار اليه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الثلاثاء، مؤكدا مواصلة ايران للمسار الحالي حتى يفي الغربيون بالتزاماتهم.



انتصار الدم على سيف ارهابكم الاعمى..



تشير الخطوط العامة لمشروع الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر بل تثبت انتصار الدم على سيف ارهاب الغرب الاعمى، وتؤكد ان الارهاب الدولي الذي تتبناه الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يثني ايران عن برنامجها النووي وتطورها التنموي الذي يؤرق دوائر الاستكبار العالمي، وقرارها مواصلة السير الاحادي ضربة قاضية في قلب من راهنوا على سياسة الاغتيال والعجرفة والارهاب والإجرام والقتل.



تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جاء في هذا السياق وهو بمثابة اعتراف اوروبي من ان سياسة الاغتيالات الغبية لا يمكن أن توقف برنامج إيران النووي، ونعت الاقدام على اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده بانه عمل اجرامي، معترفا بان الغرب لن يتمكن من منع إيران من أن تصبح دولة نووية بقتل خبرائها وعلمائها النوويين.



شروط ايران أولا..



بوريل أشار من طرف اخر الى ان هناك من لا يريد احياء الاتفاقية النووية التي قال عنها بانه عمل بجد للحفاظ عليها حية "على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة"، مجددا تمنياته بان يتمكن من منع إيران من أن تصبح قوة نووية؟ والعالم باجمعه يعلم ان ايران شطبت من خارطة مسارها الاتجاه الخاطئ المؤدي الى التسلح النووي اللاأخلاقي البعيد عن كل المبادئ الفكرية الناضجة وعن كل معتقد انساني..



لكن طموحات بوريل ومن شاكله تصطدم بالتوجهات الفوضوية التي تنتهجها الولايات المتحدة وربيبتها "اسرائيل" المزروعة بالقوة في المنطقة، لهذا قرر البرلمان الايراني إنهاء هذا الطريق ذو الاتجاه الواحد، ووضعت وفاء الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي شرطا للتفاوض.



توصيات البرلمان للحكومة ورسالته للاعداء..



الخطوط العامة لمشروع الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على ايران شملت جملة توصيات للحكومة يلزمها بالعمل على منح اطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن ايران، وتوقيفها للتطبيق الطوعي للبروتوكول الاضافي في حال عدم تنفيذ اطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي، كما يلزمها أيضا بتعليق كافة اشكال الرقابة التي تتجاوز الضمانات اضافة الى تعليق البروتوكول الاضافي.



الى ذلك قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الشورى بعد المصادقة على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، انه وبعد المصادقة على الخطوط العامة لهذا المشروع فان المجلس اوصل هذه الرسالة لاعداء ايران الاسلامية بان اللعب من جانب واحد قد انتهى، ما يعني ان ايران بعلمائها "فلذات اكبادها"، ليس بحاجة الى الغرب ولن تعتمد عليه هذا لمجال الاستراتيجي الحيوي ويكفيها فخرا ان طورت علومها النووية ذاتيا دون الاستعانة بالاخرين، وزهي مستعدة لمواصلة الطريق الذي بدأتها بخطوة واحدة، دون الذعان لتهديدات وارهاب وغطرسة من يريد احتكار العلوم النووية لنفسه لتبقى دول العالم متخلفة عن ركب التطور النووي.



ايران القوية بأبنائها..



لمن يتساءل عن مدى قدرة نجاح ايران على مواصلة الطريق خصوصا النووي بعد هذه المصادقة التي صوت عليها البرلمان، نقول ان ايران نجحت على مدى اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات حيث تنتج 90% من حاجاتها الدفاعية و97% من الادوية محليا الى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الکثیر من المحاصيل الزراعية مثل القمح، حتة جاء الوقت للجلوس وجها لوجه مع قادة الدول النووية بكل جدارة رغم انهاك قدراتها بعد انتصار الثورة الاسلامية مباشرة بفرض حرب كونية عليها شاك فيها الشرق والغرب وأموال ابار النفط الخليجية، نهضت وواصلت الطريق باقتدار..



ارادة صلبة لا تعرف المستحيل..



حققت ايران كل هذه الانجازات الباهرة في ظل العقوبات الجائرة المفروضة عليها والتي تصاعدت خلال السنوات الاربع الاخيرة إلا ان الخبراء الايرانيين وكوادر ايران المتخصصة في مختلف المجالات عقدوا العزم على المضي في تحقيق التنمية في البلاد في شتى الاصعدة العلمية والدفاعية والاقتصادية.. معادلة لازالت اميركا وربيتها "اسرائيل" وعملائهم في المنطقة لا يفهمونها ولن يفهموها لبلادتهم، انه كلما صعدت اميركا الضغوط على ايران كلما حفز ذلك الشعب الايراني على ايجاد البدائل اللازمة لتفادي هذه الضغوطات، والعاقبة للمتقين.