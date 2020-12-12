ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات

من المقرر أن يتم تبادل للسفراء بين كيان العدو والامارات في المرحلة المقبلة على خلفية التطبيع الذي تم توقيعه فيما بينهم منتصف ايلول الماضي، وتبادل السفراء هو مرحلة آتية لامحاولة وفقا لمخرجات التطبيع ولكن الكيان الاسرائيلي لم يختر سفيره القادم في الامارات حتى اللحظة، إلا أن هناك احتمال كبير أن يكون عضو الكنيست، آفي ديختر، هو السفير القادم على اعتبار أنه يتلقى دعما مباشرا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا ان زعيم حزب "ازرق_ابيض" بيني غانتس لم يقبل به حتى اللحظة وهناك خلاف بين حزب غانتس وحزب "الليكود" حول هذا الموضوع.



ألقت صحيفة "معاريف" العبرية الضوء على هذه المسألة وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أن هوية سفير إسرائيل لدى دولة الامارات، سيكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية، بين نتنياهو، بزعامة حزب "الليكود"، وغانتس بقيادة حزب "أزرق أبيض".



ويقترح نتنياهو ترشيح عضو الكنيست، آفي ديختر، من حزب "الليكود"، وهو الذي تولى رئاسة جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، من قبل، ليكون مرشحا لتولي منصب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات.



وأوضحت الصحيفة أن بيني غانتس رئيس الوزراء البديل، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو بتولي ديختر، أم يقترح شخصية أخرى، خاصة وأن نتنياهو يرى في الجنرال آفي ديختر موضع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات.



وردّ آفي ديختر على سؤال "معاريف"، بأنه لا يسعى لأي منصب، لكنه يفي بأي منصب يرشح له، سواء في الكنيست أو الحكومة أو الخارجية.



من هو آفي يختر؟



هو شخصية أمنية؛ إذ شغل منصب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي السابق، ووزير حماية الجبهة الداخلية، ورئيس صندوق الرفاه لمتضرري الهولوكوست، وعضو حالي في الكنيست الاسرائيلي، ويملك ديختر سجلا حافلا بالمجازر والجرائم والقتل في فلسطين ولبنان، يداه مغموستان بالدم والإرهاب، واليوم يقف على بعد خطوة من أن يكون سفيرا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في دولة الإمارات.



آفي ديختر هو الصهيوني الأكثر تطرفاً تجاه غزة، ويهددها بالفناء، ويتحدث عن احتلالها، وتصفية المقاومة فيها، وكان من أشد المعارضين للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سنة 2005، وعُرف عنه، أنه كان من دعاة استئناف جرائم الاغتيالات للعرب الفلسطينيين.



خدم ديختر في وحدة "ساييرت ماتكال"، وشارك في عمليات التصفية الميدانية السرية التي نفذتها الوحدة، وأشرف بنفسه على تصفية عدد من العرب، وشارك في تنفيذ شتى المهام الميدانية في غزة ولبنان. وفي عام 1987 مُنِحَ وسام قائد المنطقة الجنوبية لقيامه بمطاردة عربي فلسطيني بالقرب من مستوطنة “نتساريم” في قطاع غزة، وأطلق النار عليه من مسافة 40 متراً فقتله.



وأشرف بنفسه على إحدى العمليات التي كانت تستهدف قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام إبراهيم حامد مباشرةً في أواخر عام 2003م، وأدت العملية إلى استشهاد ثلاثةٍ من قادة ومجاهدي القسام آنذاك.



في مارس 2009 حاول ديختر أن يمنع بعض الفعاليات ضمن القدس عاصمة الثقافة العربية بدعوى أنها تعارض اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا يمنع أي نشاط تنظمه السلطة الفلسطينية.



يعادي العرب بشراسة ويتمنى ان ينهيهم عن الوجود، فهو صاحب مقولة "إذا لم تنفع القوة مع العرب، فسينفع معهم المزيد من القوة" فهل شعب الإمارات من العرب أم من أقوام أخرى؟ ليتعامل معهم ديختر بشكل إنساني، ولمزيد من تعريف العرب في المنطقة الخليجية بشخصية آفي ديختر الذي تحدث لهم بالعربية، مرحباً بالسلام معهم، ومهنئهم بطيب العيش مع السلام الإسرائيلي، آفي ديختر هذا هو المبادر الأول في العام 2011 الذي طرح في الكنيست قانون "قومية الدولة اليهودية"، بصيغتها الأشد تطرفا، وهي الصيغة التي تحدثت بوضوح عن شطب الوجود العربي، وإلغاء مكانة اللغة العربية، كمؤشر إلى عمق توجهات القانون، الذي جرت صياغته في "المعهد الاستراتيجي الصهيوني"، وهو مركز تابع لليمين المتطرف.



بعد أن تمت معاهدة"ابراهام" مع الامارات خرج ديخر ليرحب بالاماراتيين، ويقول: بيوتنا بيوتكم، ونسي الغاصب آفي ديختر أنه يسكن بيت يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة!



في سنة 1948 تم طرد إبراهيم السنوار من بيته في مدينة عسقلان جنوب فلسطين بقوة السلاح الإسرائيلي، وقد استولى على البيت نفسه أحد اليهود القادمين من بولندا، واسمه يهوشوع ديختر، هو وزوجته ملكا، وبعد أربع سنوات، أنجبا طفلاً اسمياه إبراهام موشيه على اسم جده، ليحمل في صباه اسم “آفي ديختر، الذي صار رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية.



أما إبراهيم السنوار فقد صار لاجئاً، وسكن غرفة مهملة في مخيم خان يونس للاجئين، وبعد عدة سنوات، أنجب ابنه يحيى السنوار، الذي صار رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة.



آفي ديختر حتى هذه اللحظة يسكن البيت الذي اغتصبه والده من والد يحيى السنوار في مدينة عسقلان، فهل يحق لآفي ديختر أن يدعو شعب الإمارات لزيارة بيت يغتصبه من أهله المقيمين في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة؟ هل يصح لقاتل أن يمد يده لشعب الإمارات، ويقول لهم: بيوتنا بيوتكم؟.



المرشح الثاني للحصول على منصب سفير اسرائيل في الامارات هو ماعوز الذي رشحه نتنياهو أيضاً، وهو أحد أفراد مجلس الأمن القومي ومقرب من رئيسه مئير بن شبات، وأدى دوراً محورياً في إبرام الاتفاقات مع الإمارات والبحرين. وينظر نتنياهو إلى ماعوز باعتباره مرشحاً ثانياً لمنصب سفير "إسرائيل" لدى الإمارات، علماً بأن كل ذلك مجرد تقييمات ولم تحصل حتى الآن أي مؤسسة على إخطار رسمي بذلك.



من ناحيته، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تعيين شخص مهني في منصب السفير ومن المقرر فتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، الشهر المقبل، من خلال حفل تدشين، يعده ممثلون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسيحضره عديد من الشخصيات.