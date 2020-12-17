هل بإستطاعة نتنياهو التغلب على أكبر مخاوفه القاتلة؟

كشف رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" المأزوم، بنيامين نتنياهو بغير قصد من خلال استعراضه لتجارب اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز عن أكبر مخاوفه العميقة التي تتمثل بمصفوفة محول المقاومة متمسكا بخطوات وهمية لتحسين صورته داخليا وعلى ما يعتبره انجازات خارجية.



ويرى باحثون سياسيون، ان نتنياهو اعتاد بين الفينة والاخرى على سلوك الاسلوب الاستعراضي والمسرحي من خلال عرض فيديوهات وخرائط متزامنة مع ازماته الداخلية والخارجية لتعويم صورته وتقديم نفسه كبطل ومنقذ لاسرائيل وصاحب انجازات غير مسبوقة في المسائل الامنية او اقتصادية او غيرها.



وأضافوا أن صواريخ المقاومة تشكل تحديا كبيرا لا يتعلق فقط بامتلاك الصاروخ الدفاعي، فمثلا حرب اليمن وايضا ما حصل في غزة من تجارب موضعية لبعض الصواريخ التي وصلت الى تل ابيب اثبتت ان المنظومة الدفاعية غير كافية او تأثيرها بشكل محدود، مشيرين الى ان الافتراضات والتحليلات والسيناريوهات العسكرية التي تطرح هنا وهناك حتى داخل الكيان الصهيوني تقول ان هذه المنظومات الدفاعية ممكن ان تستخدم في الصواريخ الدقيقة، وبالتالي هذه الصواريخ يمكن ان تستهدف اهدافا استراتيجية ويمكن ان تضرب المنظومات الدفاعية الصاروخية".



وشدد المحللون على أن عدد الصواريخ التي تنتظره اسرائيل في اي حرب اقليمية مع دول المقاومة تقدر بالالاف فمحور المقاومة يمتد من سوريا الى لبنان والعراق وايران وغزة واليمن والتي تطور صواريخ قدس لتصل الى تل ابيب وصواريخ كروز المجنحة والمسيرات"، مشيرين الى ان التهديد اكبر بكثير من البعد التقني هناك تهديد تكتيكي واستراتيجي يعني كيف استخدم السلاح وليس فقط كيف امتلكه وماذا امتلك من السلاح وحجم المعركة اضافة الى الصواريخ الدقيقة فهذا يعكس تمسك ليس فقط نتنياهو بل الكيان بنقاط قوة ولو كانت نقاط قوة مفترضة وليست بالفعل".



بدورهم قادة في محور المقاومة رأوا المنطقة تقفاليوم امام مصفوفات منها مصفوفة محول المقاومة هذا المحور الممتد من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق وصولا الى الجمهورية الاسلامية في ايران، موضحا أن هذا المحور اليوم الذي يشكل الجبهة الحقيقية في مواجهة كل المخططات التصفوية التي تحاول مصادرة حق الامة الاسلامية وتصفية القضية الفلسطينية من خلال هذه الانظمة العربية المنبطحة التي تعمل باتت بالوكالة عن هذا العدو الصهيوني وباتت هي من تخدم اجندة العدو الامريكي في المنطقة.



وأضافوا ان استعراضات نتنياهو لتجارب اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، تأتي ضمن معادلات وضمن رسائل الرسالة الاولى هي رسالة طمأنة الى هذه الانظمة العربية بعدما اقدمت على عقد اتفاقيات التطبيع من خلال هذا السقوط الاستراتيجي والسياسي، مشيرين الى ان رسالة الكيان الى الدول المطبعة انه قادر ان يحمي هذه الانظمة وقادر ان يحمي عروش هذه الانظمة وكراسي الحكام الذين باتوا جزءا من المؤامرة اليوم على مقدرات الامة العربية والاسلامية وهم من يشكلوا الخطر الرئيسي على القضية الفلسطينية لذلك هذه الرسالة رسالة طمأنة لاكثر..



على المقلب الاخر رأى مناصرون لمحور المقاومة ومناهضة التطبيع أن استعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وفريقه مقطع فيديو لتجارب اعتراض الصواريخ في نظام "كلع ديفيد" بالتعاون مع منظمة الدفاع الصاروخي الاميركية، الذي يشرح التعامل مع التهديدات التي تسببها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز تحمل العديد من الرسائل في مضمونها".



وأضافوا ان اولى الرسائل موجهة للداخل الى المستوطنين الصهاينة ليطمئنهم ويشعرهم بالامان، ثم رسائل طمأنة للانظمة التي صنعها الغرب ونصبها على رأس دول ومماليك يرأسها امراء وشيخوخ ورأساء بان عروشهم وكراسيهم محمية وباقون عليها"، و بانها كذلك رسالة للادارة الامريكية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن بان هذا الكيان له قدرات تنفع هذه الادارة.



وفيما يخص اتفاقات التطبيع الخيانية شددوا بان الولايات المتحدة الامريكية هي التي تقف وراء هذه الاتفاقات من خلال ارتهان هذه الانظمة الرجعية لها وبأنها لا تستطيع رفض الاوامر مهما كانت، موضحين ان ادارة ترامب كانت تريد ان تظهر الكيان الصهيوني انه أصبح قوة كبرى وهو ما دفع بالبعض لعقد اتفاقيات معه، لكن الصحيح ان كيان الاحتلال مثله مثل بعض الانظمة العربية مرتهنين للامريكان وادوات تنفذ سياساتها في المنطقة.