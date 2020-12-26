الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر

لا يشك حتى أعدائه أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان أسطورة ، وكان رجلاً في أمة وصفه الإمام الخامنئي بأنه كان ذكيا جدا، تنبأ بظهور تنظيم داعش قبل صعوده بسنوات، و كان مخلصًا ومتواضعًا بين الناس.



أحبط الشهيد سليماني أكبر مخطط شرير ، من الاستكبار العالمي وأذنابه، وفعل شيئًا يخالف رغبات الدول الغربية في الشرق الأوسط ، عندما منح المقاومة إشرافاً كاملاً من جنوب لبنان حتى باب المندب. وكان هذا أعظم ما فعله الحاج قاسم في أعماله الجهادية الأخيرة.



لقد هزم القائد الشهيد سليماني النظرية التي لا تُقهر للنظام الصهيوني والتي حاول النظام العربي الرسمي ترسيخها، وأجهض الخطة الأمريكية الصهيو سعودية الكبرى لتحريض المسلمين على بعضهم البعض ، ودعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ، و أيد التصدي اليماني المذهل للعدوان السعودي على اليمن ، وكان أنصار الله خير من فهم الدرس وسار على نهج الشهيد، وقاوم الطواغيت، وأثبت بذلك أنه عندما تقوم مدرسة الإمام الخميني الراحلة بتدريب الأتباع المخلصين والمتدينين ، يمكنهم عكس التطورات في المنطقة، وتحويل التهديدات والأخطار الى فرص.



من السمات الشخصية للحاج قاسم سليماني إخلاصه ، الذي كان حاضراً في ساحة المعركة دون أي توقعات ، ولم يكن دنيويًا أبدًا. أفعاله دائما ما تكون فعالة في تدمير الكيان الصهيوني ، ومحو مخطط التكفيريين الذي سعت لتنفيذه السعودية وبعض الدول العربية الرجعية والولايات المتحدة.



فلقد سعى تنظيم مايسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى إقامة دولة الخلافة ، وتدمير البشرية ، ويمكن القول بثقة بالغة إن الحاج قاسم ومعه طبعا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ، هما منقذ البشرية، بفتوى المرجعية العليا، والدعم اللامحدود من الولي الفقيه سماحة الإمام علي الخامنئي .



ويمكن القول في قبال دولة الخلافة الارهابية التي لم ترحم أحدًا ، أن مدرسة الحاج قاسم -أبو مهدي ، هي التي فضحت وجه داعش الشيطاني الإرهابي ، وحماتها ، للعالم الحر ، وفرضت على العالم الاعتراف بتيار المقاومة، ودوره الانساني في إنقاذ الشعوب من هذه السرطان الخبيث.



واستكمالًا لهذانوع التقسيمات في البلاد في الشرق الأوسط هو أن الدول الصغيرة كانت بشكل عام في صراع مع بعضها البعض في هذه المنطقة منذ العصور القديمة. هذه هي الاختلافات. إن القطبية الثنائية في الشرق الأوسط من ناحية ووجود إسرائيل من ناحية أخرى منع دول المنطقة من الاتحاد.



وتابع: "بعض الذين نصبوا أنفسهم قادة في الدول الإسلامية فعلوا ما هو أسوأ في هذا الانقسام ، والنظام الإسرائيلي سعى دائمًا إلى سد الفجوة بين العرب وغير العرب" أدت الثورة الإسلامية إلى مزيد من الوحدة في المنطقة ، وبعد الثورة الإسلامية ظهرت التعبئة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط ، مما سهل علينا تقديم أهداف الثورة إلى العالم.



كانت محاولة توحيد المسلمين للتصدي لداعش والمخطط الداعي الى تكريس الاعتراف بالكيان الصهيوني، من أبرز أهداف الحاج قاسم. وقف في وجه داعش عبر ايجاد محور يجمع الرئيس الروسي فلادمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ، والسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله ، إلخ ، ونجح في ايجاد نوع فريد من الدبلوماسية السياسية رغم اختلاف المصالح ، حمت الدولة السورية من السقوط، وأفشلت بذلك المخطط الأمريكي الصهيوني، الذي نفذته دول عربية وتركيا.



أكد الشهيد سليماني في نضاله ضد الكيان اللقيط ، أنه لم يكن ينتمي فقط إلى الجمهورية الاسلامية في ايران التي رسمت على لسان مؤسسها الإمام الخميني مسار تحرير فلسطين، بقوله (إسرائيل يجب أن تزول)، كما أكد أيضا الشهيد سليماني بأنه لم يكن متعلقاً بالعالم الإسلامي أو بمنطقة جغرافية ما.فالشهيد سليماني ينتمي إلى الإنسانية التي تتعارض بالطبع مع مدرسة المكر والخداع والقتل الصهيونية، وأثبت أن هذه المدرسة ستزول يوما.