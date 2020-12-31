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الخميس 31 كانون الأول 2020 ساعة 01:32
واصفين هذا اليوم بـ"العيد"

العراقيون يستذكرون إعدام صدام عبر تويتر

العراقيون يستذكرون إعدام صدام عبر تويتر
ووصف العراقيون في سلسلة تغريدات له عبر هاشتاغ " #عيد_اعدام_صدام" هذا اليوم بأنه "عيد" لزوال نظام البعث الذي حكم العراق بقبضة من حديد لمدة 35 عاماً.
وقال الشاعر والصحافي العراقي "أحمد عبد السادة"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي "لو لم يتم إسقاط صدام لكان المقبور أبوبكر البغدادي مجرد ضابط بعثي مغمور في جيش صدام".
وأضاف عبد السادة "ولو لم يتم اعتقال صدام وإعدامه لكان صدام هو زعيم داعش بلا منافس، وذلك لأن داعش هو الوجه "السُنّي" التكفيري للبعث الصدامي، والدليل أن أغلب قادة داعش هم ضباط بعثيون صداميون "سُنّة".
فيما وصفت الناشطة والكاتبة العراقية "انتصار جميل البياتي"، توقيع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على إعدامه صدام حسين بأنه "توقيع خالد".
فيما كتب مغرد عراقي آخر يدعى "باقر"، وهو يشير إلى صدام حسين "كانوا يسمونه (حامي  البوابة الشرقية)، والمقصود بالبوابة الشرقية (إيران) وعندما حاصروه وإرادو اسقاطه، طارت الطائرات من كل دول الخليج إلا البوابة الشرقية لم تفعل ما فعله دول الخليج".
كما ركز المغردون العراقيون على جرائم نظام صدام حسين بحق الشعب العراقي، مستذكرين مجموعة من العمليات العسكرية التي شنها ضد عدة مدن في الجنوب والوسط.
وقال الناشط محمد الأشتر "من يُمَجّد بصدام عليهِ أَن يتذَكرَ حَجم الجَرَائمِ التِي ارتكبَت بِحَقّ الشعب العِرَاقِيّ المَظلُوم".
من جانبه، قال المغرد أبو إسحاق الحسناوي في حسابه "ثلاث هاشتاكات تتصدر تويتر تتحدث عن انجازات الزعيم نوري المالكي، رغم كل ما أنفقته السعوديه وامريكا وإسرائيل وأخوة يوسف لتشوية سمعة هذا الرجل الا انه يزداد شعبيه فكيف لا وبتوقيعه المبارك ذهب شمر العصر إلى الجحيم".
بدوره، كتب الشاعر "لؤي فرج الله الأسدي"، قائلاً "لو تحدّثنا عن جرائم صدام سنحتاج أيّاماً ودهوراً لكي نعدّ ونحصي جرائمه العجيبة والغريبة ضدّ أبناء شعبه!! وكنّا سنحتاج آلاف المجلدات لتوثيقها حتى تطّلع عليها الأجيال".
رقم : 907135
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