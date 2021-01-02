الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 20:44

قاسم سليماني شهيد بحجم امة

قاسم سليماني شهيد بحجم امة
لقد كشف لنا الاعلام المقاوم في هذه المناسبة ما بذله الفارس البطل المغوار قاسم سليماني من جهد وما بذله من عطاء وما انفقه من وقت ثمين لاجل دعم واحتضان المقاومة حتى تكون بالشكل الذي نرى مصدر قلق حقيقي للكيان الصهيوني ومن يقف خلفه سرا وعلنا..فقد ركب الموج وتعرض للمخاطر كلها من اجل حصول هذه المقاومة على السلاح النوعي الذي يربك العدو ويهز فرائصه وهو ما تمكن من تحقيقه رحمه الله..

ولم يقتصر دوره على المقاومة في فلسطين او جنوب لبنان فقد كان رحمه الله في الصفوف الامامية في جبهات القتال الى جانب مقاتليه ضد الجماعات التكفيرية الاخونجية والتي كانت مدعومة بالمال والسلاح من "مملكات الخليج الفارسي" وتسترشد بالنصائح الامريكية والصهيونية وهدفها اسقاط سوريا والعراق في مستنقعات التخلف والضعف والفشل وهو ما وقف ضده الفريق قاسم سليماني بكل قوة وصلابة فمد مقاومي العراق بالأسلحة والمؤمن وقاتل رجاله جنبا الى جنب مع مجاهدي حزب الله والجيش العربي السوري الى ان اخبطوا المشروع وافشلوا سيناريوهات اعداء الامة..

وبعد ان ادركت امريكا ان خططها العبثية باءت بالفشل وان حملات الضغوط القصوى على الجهورية الاسلامية الايرانية لم تحقق الهدف وان محور المقاومة يزداد قوة وصلابة وعزيمة على مواجهة الغطرسة الامريكية والصهيونية قامت بفعلتها الغادرة فاغتالته مع رفيق دربه مؤسس الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس لتمزج بذلك دماء الشعبين الايراني والعراقي في ملحمة ستبقى شاهدة على مر التاريخ على اصالة ونصاعة الشهيدين الخالدين...

اننا على يقين ان دماء الشهيدين لن تذهب سدى وسوف تعمد الطريق الى القدس..فمن مدرسة هذين العظيمين تخرج الآلاف من الابطال ممن لازالوا يحفظون لهما العهد والوفاء..

ويدرك الصهاينة ان مستقبلهم باتت تتحكم فيه صواريخ المقاومة السليمانية في اكثر من اتجاه.
رقم : 907634
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاسم سليماني شهيد بحجم امة
قاسم سليماني شهيد بحجم امة
قائد الحرس الثوري الإيراني من جزيرة أبو موسى: جهوزيتنا عالية
قائد الحرس الثوري الإيراني من جزيرة أبو موسى: جهوزيتنا عالية
2 كانون الثاني 2021
الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس
الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس
بقلم محمد حميد - عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
2 كانون الثاني 2021
تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح
تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح
2 كانون الثاني 2021
إنزال العقوبة بحق قتلة الشهيد سليماني قضية شرعية ويجب تطبيقها
إنزال العقوبة بحق قتلة الشهيد سليماني قضية شرعية ويجب تطبيقها
2 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: استشهاد سليماني ليس حدثاً ينساه التاريخ
السيد الخامنئي: استشهاد سليماني ليس حدثاً ينساه التاريخ
2 كانون الثاني 2021
 إطلاق اسم القائد "ابو مهدي المهندس" على طريق علمان
 إطلاق اسم القائد "ابو مهدي المهندس" على طريق علمان
2 كانون الثاني 2021
قادة بالحشد الشعبي يزورون مرقد الشهيد سليماني
قادة بالحشد الشعبي يزورون مرقد الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2021
إضاءة برج آزادي بطهران بمناسبة استشهاد سليماني والمهندس
إضاءة برج آزادي بطهران بمناسبة استشهاد سليماني والمهندس
2 كانون الثاني 2021
وفاة آية الله مصباح يزدي
وفاة آية الله مصباح يزدي
1 كانون الثاني 2021
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب الشيخ حسن عز الدين
دماء الحاج سليماني تدفع الشباب للإنخراط في محور المقاومة
1 كانون الثاني 2021
رئيسي: قتلة سليماني ليسوا آمنين على الأرض
رئيسي: قتلة سليماني ليسوا آمنين على الأرض
1 كانون الثاني 2021
مفتي سوريا: النصر آت بدماء الشهداء
مفتي سوريا: النصر آت بدماء الشهداء
1 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيد سليماني مشروعاً متكامل الأركان لتحرير القدس وليس فرداً يمكن تصفيته
قاسم سليماني جنرالٌ فلسطينيُ الهويةِ إيرانيُ الجنسيةِ
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان