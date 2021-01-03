قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي

كأن المطار "العراقي" حلق بهما الى النهايات المفتوحة فالتقى "البحران" عند مصب الشهداء وأيقن "الفاتحون" الذين أتوا بعد شهادتهم ان الدرب مر من هنا وان جمال جعفر وقاسم سليماني باقيان خالدان مابقي الدهر.



في هذه الليلة من العام الذي انقضى مستغرقا بحكاية الشهيدين يستعيد الطريق رواية الفرسان الذين سقطوا في الطريق ولم يسقطوا ويقرأ على مسامع الدهر نضال النفوس التي تدرعت بالفداء او الفداء الذي تدرع بالنفوس فنهض للشهداء مشهد مقيم ولم يقم للشهداء مشهد أليم .

ليس هنا في مشهد الموت وفي مكان الفجيعة كلام عن الحزن والبكاء والراحلين .



ثمة شيء من هبوب الثورات يعطر مكان الفاجعة وثمة صحابة وفدائيون ومجاهدون يغادرون السنة الهجرية 61 وآخرون من رمال النخيلة اشقاء الكربلائيين من التوابين وهم يتوجهون الى ساحة التحرير .. اجتماع بهي يعكس صورة المشروع الواحد والرسالة المشتركة والمبادئ التي تكتب بمداد الشهداء وتقرأ روائعها الواقعية على الاحياء الاموات !.



في هذه الليلة اقف مع التاريخ في ذات المكان الذي وقف فيه التاريخ قبل سنة من الان اتامل مصرع الشهيدين كما وقف السائرون على خطى الشهادة عبر التاريخ على اجساد الشهداء المبللة بندى الاخرة ..

اساله او يسالني لافرق عن الشهب التي غادرت سمائنا لكنها اسقطت اقنعة القتلة وافسدت مؤامرة احتواء الوطن واضاءت ليل العراق بما اشتعل في اصابعها من بحار وانهار وسماوات.



ما لم يفهمه القتلة.. ان الشهداء لايموتون وان الجرح الذي ينفتح على تراب الخالدين سينطلق كالسهم فوق محارق المسيرات الامريكية وسيكتب في دفاتر البسطاء والفقراء رواية التحرير وكيف يعكف الفرسان بعد شهادتهم في مخيم بالقرب من الساتر الاول يخططون لمعركة قادمة على امتداد هذا الهلال الاستشهادي المقاوم .



في هذه الليلة يبدو الشهيدان على مقربة منا يقراءان سورة الفتح على مسامعنا ويفتتحان عصرا جديدا من البهجة والثورة والمواقيت المؤجلة ويعلنان برنامجهما لاحياء الذاكرة من جديد على كتائب الفرسان وصهيل الجهات من اقصى يمين الحشد الى اقصى يساره وهم يدركون ان هذا الحشد الذي تأسس على التقوى والفتوى لن ينهار او يسقط في حجر يزيد كما سقط رأس الحسين في طشت الاموية الباغية .. بل سينهض مع الراس الشهيد ثأرا لتاريخنا المضمخ بالكرامة.

ايها المهندس النبيل .. ايها الجنرال الذي يشبه نبل السواتر وحفيف النخيل ..



انتما باقيان في ضمائر المجاهدين ،في ضمائرنا التي توهجت بالجراحات والدم المطلول' باقيان في ضمير الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .. في طريق المطار ونفوس الثوار والمجاهدين والاحرار ولن يقف في مواجهة هذا البقاء مسيرات مارقة في عين الاسد او مسدسات كاتمة يحملها اذناب الاخرين تحت الاحزمة !.



استعيد بكما تاريخا جهاديا طويلا بدأ مع حلول عصر النهضة الفكرية في عالمنا ومرّ متوهجا في اعصار انتصار الثورة الاسلامية وتألق في الحرب الوطنية على داعش حيث كتب الله لاغلبن انا ورسلي .. فكنتما رسل التحرير وملائكة النصر وعنفوان الطاقة الحرارية في الامة وكوامن الحرية في عيون الاحرار .



ربما يظن ساسة البيت الابيض وجنرالات البنتاغون انهم نجحوا في اغتيال سليماني والمهندس ونحن نقول لهم لن تتمكنوا من اغتيال المجد ولايمكن حجب الشمس بغربال ولن تطمسوا حقيقة الثورة باستهداف الرمز..



ايها المهندس العظيم غداً ستخرج الملايين وتتوهج صورتك في التحرير وتجدد النصر وبانت لحظة الفرسان وهم يستكملون الدرب وصولا الى ساعة الانعتاق الكامل من هيمنة الاستكبار..



ستبقى كما انت .. كما عهدناك وعرفناك وجربناك.. ابا لمسيرة المجاهدين واخا لجبهة الدولة وخيمة تضم القوى الوطنية تحت سقفها ..

ها نحن نجدد العهد معك مخلصين لك الفداء مرددين مع جموع الوافدين الى تحرير النصر ..

باقٍ واعمار الطغاة قصار.



المخلص على العهد

احمد الاسدي

قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي