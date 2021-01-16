الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 18:07

نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق

نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
كما تتسع دائرة الرفض والامتعاض داخل صفوف مجاهدي خلق وقيادتها تجاه مريم رجوي والفريق الذي يؤيدها، وقد حصلت في الفترة الأخيرة إنشقاقات داخل ألبانيا اعترفت مجاهدي خلق بها وبحصولها، على الرغم من الاختلاف في الأسباب والأهداف.

كما أن قيادة مجاهدي خلق تدرك أن ألبانيا ليس العراق الذي عاشت في لفترة طويلة في حضن نظام صدام حسين المقبور، كما تدرك أنها لم تعد تسيطر على أعضائها الذين يعيشون في ألبانيا الذي يتمتع بحرية وحياة، وهذا ما يشكل عقبة أمام مريم رجوي والمقربين منها في كيفية السيطرة على أعضاء المنظمة الذين يتطلعون للحرية والخروج من هذا النفق المظلم الذي استمر أكثر من أربعين عاماً.

لذلك فإن التناقضات التي لم تحل والموت الصامت قد وضع طوقاً على رقبة تنظيم مريم رجوي وتكتمل المرحلة الأخيرة من انهيار التنظيم برحيل دونالد ترامب وهزيمته.

وتدرك مريم رجوي أن سياسة الخداع والأكاذيب وغسيل الأدمغة التي مارسها زوجها المغيب مسعود رجوي ومن بعده هي، لم تعد تجد نفعاً في إقناع أعضاء المنظمة.

لقد صورت رجوي كذباً ومضللاً موضوع الإطاحة بالنظام الإيراني بعد وصوله ترامب للسلطة في أذهان أعضاء منظمة مجاهدي خلق من أجل الإبقاء عليهم في قبضتها، ووعد الناس أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن يستثمروا مائة بالمائة طاقاتهم لذلك ويستعدوا، وهكذا مضى رجوي ثماني عشرة ساعة في اليوم في إجبار الناس على اغتنام الفرصة لعدم التفكير في مستقبلهم ومشاكلهم التي يعانون منها.

وفي نهاية المطاف لم يتغير شيئاً، وكان تحليل وتطلع مريم رجوي وغيرها من القادة الأمريكيين مجرد أوهام وأحلام وسراب، وبالتالي تواجه قيادة هذه المنظمة الإيرانية مشكلة في إقناع أعضائها الذين تسيطر عليهم في معسكر أشرف 3 في ألبانيا عن المرحلة المقبلة بعد سقوط ترامب.

في الماضي أي في عهد صدام حسين ودعمه لمسعود رجوي كان يمكن السيطرة على الأعضاء، لكن الآن أصبح من المستحيل على رجوي في قلب أوروبا أن يلعب دور الماضي في العراق وأن يكون قادرًا على خداع أعضاء المنظمة كما فعل في السنوات الماضية.

 

أحمد جعفر الساعدي ـ كاتب متخصص في الشؤون الإيرانية 
مصدر : وكالات
رقم : 910572
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
16 كانون الثاني 2021
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
16 كانون الثاني 2021
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
16 كانون الثاني 2021
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
16 كانون الثاني 2021
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
16 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المراسلة معصومة فروزان
16 كانون الثاني 2021
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
15 كانون الثاني 2021
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو