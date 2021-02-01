الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 23:33

"إذا عادت إيران سنعود".. ما سر تغابي بلينكن؟

"إذا عادت إيران سنعود".. ما سر تغابي بلينكن؟
الجديد الذي اضافه بلينكن على عبارته السابقة هو ان "إيران ربما تكون على بُعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي في حال واصلت خرق الاتفاق النووي"، وجديد بلينكن هذا، يكشف ان الرجل يتغابى، كما كشفت عبارته "المأثورة" السابقة هذا عن التغابي. فاذا كانت ايران "على بعد اسابيع فقط من الحصول على مواد لسلاح نووي"، كما يزعم بلينكن، فلماذا لم يحتل الاتفاق النووي، كما كان يتوقع سابقا، اي اولوية في برنامج الرئيس الامريكي جو بايدن، الذي طالما اكد خلال حملته الانتخابية على نيته العودة الى الاتفاق النووي في حال فاز بالانتخابات؟!.

اليوم يتحدث بايدن عن كل شيء، عن كورونا، واتفاقية المناخ ، وعن استئناف المساعدات للاونروا، وعن الابقاء على القوات لامريكية في افغانستان، وعن ..، الا الاتفاق النووي، رغم اهميته وخطورته. فاذا كان كلام بلينكن عن" المواد الخاصة بالسلاح النووي" صحيحا، فلماذا كل هذا التجاهل من قبل بايدن؟!!، الا يكشف هذا تقاسما للادوار بين اعضاء ادارة بايدن، من اجل ممارسة لعبة في غاية الغباء مع ايران، لابتزازها ودفعها لتقديم تنازلات، اعتقادا منهم بامكانية الحصول على هذه التنازلات وهي تحت عقوبات ترامب، رغم ان ترامب وفريقه، خرجوا من البيت الابيض وهم يجرون وراءهم اذيال الخيبة، دون ان تقدم ايران ادنى تنازل.

على بلينكن ، ان يكف عن سياسة التغابي، وفتح حساب على عقوبات ترامب، وتقاسم الادوار مع بايدن، وعليه ان يتخذ خطوات عملية لاعادة امريكا الى الاتفاق النووي، عبر رفع الحظر، وتعويض ايران عن الخسائر التي الحقها بها الحظر الظالم. فإيران لم تعد تثق بالكلام المجرد غير المقرون بالعمل، فقد ولى زمن "احترام" التوقيع الامريكي، حتى لو كان توقيع بايدن.
رقم : 913755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
1 شباط 2021
روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة
روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة
1 شباط 2021
الحكومة الإيرانية تجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني
الحكومة الإيرانية تجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني
1 شباط 2021
الثورة الإسلامية هي نواة التحرر من الاستكبار
الثورة الإسلامية هي نواة التحرر من الاستكبار
المراسلة معصومة فروزان
1 شباط 2021
الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية
الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية
المراسلة معصومة فروزان
31 كانون الثاني 2021
ظريف يدعو إلى إعادة فتح الطريق بين إيران ونخجوان وأرمينيا
ظريف يدعو إلى إعادة فتح الطريق بين إيران ونخجوان وأرمينيا
31 كانون الثاني 2021
إيران الدولة الخامسة في تصنيع تكنولوجيا ACU
إيران الدولة الخامسة في تصنيع تكنولوجيا ACU
31 كانون الثاني 2021
الثورة الإسلامية لها أثر كبير في المجتمع العراقي
الثورة الإسلامية لها أثر كبير في المجتمع العراقي
المراسلة معصومة فروزان
31 كانون الثاني 2021
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
30 كانون الثاني 2021
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
30 كانون الثاني 2021
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
30 كانون الثاني 2021
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
30 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة