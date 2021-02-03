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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 22:56
بعد فضيحة النائبة المتطرفة تيلر غرين

الديمقراطية الأمريكية ترفع شعار انصر اخاك ظالماً او مظلوماً

الديمقراطية الأمريكية ترفع شعار انصر اخاك ظالماً او مظلوماً
اربع سنوات لم تتمكن الديمقراطية الامريكية من عزل رئيس مجنون رسمي وعنصري صريح، لم يمر يوم واحد من ولايته الا وكان يطعن بكل الاعراق والديانات، وقسم شعبه الى قسمين بيض جيدين وملونين سيئين، وسن قوانين لتأكيد هذه الحالة، وكل ما قام به كان يحظى بقبول مطلق من حزبه ومن قطاعات واسعة من الشعب الامريكي ، حتى تجاوزت الاصوات التي حصل عليها في الانتخابت التي خسرها اكثر من 75 مليون صوت.

كذب وخادع واستنجد بالروس والاوكرانيين ليفوز بدوره رئاسية ثانية، وتهرب من دفع الضرائب ، ورفض نتائج الانتخابات ، وحرض العنصريين والمتطرفين للنزول الى الشوارع، ليهاجموا الكونغرس وقتل 5 اشخاص وجرح المئات ، ولكن الديمقراطية بقيت مشلولة ولم تحرك ساكنا ، لعزل رئيس عنصري مجنون.

ذهب ترامب، ولكن لم تذهب تشوهات النظام الديمقراطي الامريكي، ولم تعد المساحيق تنفع في التغطية عليها، فمازال العنصريون يتحركون دون خوف، اعتمادا على الثقافة العنصرية المتأصلة بالروح الامريكية، حيث يهددون منافسيهم السياسيين بالقتل، لانهم امتثلوا للقانون ورفضوا رواية العنصريين القائلة بتزوير الانتخابات.

اللافت ان الذين يهددون بقتل كل منافسي ترامب، ليسوا من الجهلة ومن الاشقياء ومن اصحاب التعليم المتدني، بل هم من صلب النظام السياسي الامريكي، ومن الحاصلين على التعليم العالي، كما هو حال النائبة الجمهورية مارجوري تيلر غرين، المعروفة بعنصريتها وتطرفها وهوسها بنظرية المؤامرة، ومن المدافعين حتى الجنون عن ترامب، ومن المحرضين على الهجوم على الكونغرس. غرين هذه دعت جهارا نهارا الى قتل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي!. وعندما ارادت الديمقراطية الامريكية ان توقف هذه النائبة عند حدها، عبر تجريدها من مهامها البرلمانية، بدأ نواب جمهوريون، هجوما مضادا في مجلس النواب للإطاحة بالنائبة الأمريكية إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، تمثل الأقلية الأمريكية، ومن أصول صومالية. لمواقفها من الكيان الاسرائيلي!!.

هنا قد يسال سائل: الا يجب ان يرفض الجمهوريون قبل الديمقراطيين، بوصفهم ممثلي الشعب، دعوة صريحة من نائبة متطرفة لقتل رئيسة مجلس النواب، لان النائبة تنتمي الى حزبهم؟. الا يعني وقوفهم الى جانب هذه النائبة "المجرمة" وقوفا الى جانب الجريمة والمجرمين ، وتشجيعهم على ممارساتهم وسلوكياتهم، انطلاقا من دوافع عنصرية؟.ما الذي اقترفته إلهان عمر ليضعها الجمهوريون في خانة واحدة مع نائبة مجرمة؟. كل ما فعلته الهان عمر انها دعت الى انصاف الفلسطينيين، وعدم تبني امريكا الموقف الاسرائيلي وكأنه موقف امريكا؟. يبدو ان الديمقراطية الامريكية تعود جذورها الى الجاهلية الاولى ، حيث كان شعارها انصر اخاك ظالما او مظلوما.
رقم : 914192
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