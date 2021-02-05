الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 شباط 2021 ساعة 13:53

عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!

عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
لكن بالنسبة للبي بي سي الفارسية ووسائل الإعلام الأخرى التابعة لوزارات الخارجية الغربية، ليس من المهم الحصول على نتيجة من الاتفاق الأمريكي مع طالبان! بالنسبة لهم، فإن كسر محرمات التفاوض مع ترامب أهم بكثير من خبر التوصل إلى اتفاق مثير للجدل. في جميع التحليلات التي قدمها خبراء هذه الوسائل الإعلامية، يُدعى للجمهور أنه إذا مدت الحكومة الإيرانية يدها للتفاوض، فإن كل الأبواب ستفتح أمامهما! في طهران أيضا، تزعم بعض الجماعات الإصلاحية، على غرار بي بي سي الفارسية، أنه حتى الشيطان يمكن التفاوض معه، وأنه لا ينبغي لنا أن نجعل من الصعب التفاوض مع امريكا.

المفاوضات مع طالبان..الكيل بمكيالين

بعد ثلاثة أشهر من فشل المحادثات الأمريكية مع طالبان، تغير كل شيء على الفور مع وصول فريق التفاوض التابع للجماعة إلى طهران، إذا كانت المحادثات مع مقاتلي طالبان حتى يوم أمس بمثابة جرس إنذار دبلوماسي وإنجاز كبير للأمريكيين في المنطقة؛ فالآن السيناريو يتغير تماما!

إذا تفاوضت إيران مع طالبان فكأنها تقدر الإرهابيين، وإذا كانت إيران تقاتل داعش أو طالبان، فإنها مرة أخرى من وجهة نظر مقر الحرب النفسية لطهران أنفقت مواردها المالية عبثًا في الحرب. واللافت للنظر انه من وجهة نظرهم ايضا أنه حتى لو اتخذت إيران موضع المراقب الصامت للأحداث، فإن استشهاد حرس الحدود الإيراني دليل على التقاعس وانعدام الأمن داخل البلاد! لكن في هذه الحرب الدعائية، هناك شيء واحد ثابت دائما:

"إيران هي سبب عدم الاستقرار، والأمريكيون هم المنقذ والحلال لمشاكل الشرق الأوسط".

ومن وجهة النظر هذه، فإن مخاطبة بريجنسكي لقوات طالبان بقوله: "أنتم على حق، الله معكم" يعتبر عملاً قومياً شجاعا. أما إذا سعى وزير الخارجية الإيراني إلى ترسيخ الأمن والى ايجاد حاجز على حدود بلاده، فيعتبر ذلك علاقة عارية مع الإرهابيين.

أظهر إعلان التفاهم الأمريكي مع طالبان وقوع كارثة كبيرة، وكان نص الاتفاقية الأمريكية والتزاماتها أحادية الجانب تجاه كابول مروعا. لقد أهان الطالبان رسميا امريكا بسبب هذه المفاوضات والاتفاق. لقد أخذوا كل أنواع الالتزامات من الأمريكيين للجلوس على طاولة المفاوضات، طبعا في ذلك اليوم لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية التابعة لجهاز المخابرات الأمريكية إلى سبب تحرك العلاقة الأمريكية مع طالبان!

طالبان هي طالبان!

في خريف عام 2017 قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارة غير معلنة لكابول؛ انه يمكن لطالبان المعتدلة أن تكون حاضرة في الحكومة الأفغانية. هذه هي كلمات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق اعتبرت بمثابة الذكاء الدبلوماسي. لكن نفس كلام وزير الخارجية الإيراني بخصوص طالبان الجديدة هو إرهاب! ولكن كيف يمكن لمحطة بي بي سي فارسية أن تستبدل بسهولة الكلمات المعتدلة أو المتطرفة مع بعضها البعض؟

اعترفت هيلاري كلينتون في جلسة استماع بالكونجرس في ديسمبر 2011: "لدينا ماض مشترك مع القاعدة وطالبان، أولئك الذين نحاربهم اليوم، نحن أوجدناهم بأنفسنا قبل 20 عاما ليكونوا ضد السوفيتيين".

وفقًا لمقر الحرب النفسية في ذلك الوقت، لم تكن القاعدة وطالبان إرهابيين فحسب، بل كانوا معتدلين أيضا وعلى حق! لكن عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن الأدب الأمريكي وجنود مراسليهم في القسم الفارسي يتغير مباشرة، ما يقلل من علاقة إيران بالجماعة التي تهيمن على جزء كبير من أفغانستان وتحويلها إلى ارتباط إرهابي!
رقم : 914468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم