الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 نيسان 2021 ساعة 14:51

صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا

صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
وكما تابع العالم كله فانه لم يسمح لاي مسؤول اميركي بالمشاركة في اجتماعات يومي الثلاثاء 6/4 والجمعة 9/4/2021 كما رفضت ايران حتى وضع العلم الاميركي في صالة المفاوضات تاكيدا على موقفها الثابت بان لامكان للولايات المتحدة في الاتفاق النووي حتى يصار الى الغاء جميع اشكال العقوبات المفروضة على طهران.

هذا المشهد لقي اهتماما كبيرا من قبل المراقبين والسياسيين وشعوب العالم حيث تاكد للجميع ان ايران هي صاحبة الصوت الأقوى واللاعب الرئيسي في هذه المفاوضات التي انما اجريت لتلبية مطالب الجمهورية الاسلامية حتى ترضى بعودة اميركا الى الاتفاق النووي بعدما تنصلت منه في ايار 2018 اثر قرار الرئيس السيء الصيت دونالد ترامب وتوقيعه السخيف.

من المؤكد ان ايران لن تنطلي عليها الاعيب الاطراف الغربية عبر الاطالة والتسويف لان مطالبها واضحة ومعروفة وقد حذرت الجمهورية الاسلامية بانها ستقوم بتسريع عجلة التنمية النووية في حال لم تحقق اجتماعات فيينا ومجموعة (4+1) النتائج التي تتوخاها واهمها الغاء 1800 فقرة حظر اقتصادية وسياسية ومصرفية.

وبطبيعة الحال فان طهران حددت ان مجرد الاعلان عن الغاء الحظر الشامل ليس كافيا اذا يتعين انتظار تاثير الخطوات المتخذة بشكل عملي وبما يرفع العراقيل الموضوعة في طريق تدفق الارصدة المالية على الجمهورية الاسلامية وكذلك ازالة جميع العقوبات امام بيع النفط الايراني.

واليوم تحتفل الجمهورية الاسلامية باليوم الوطني للطاقة النووية في مراسم رسمية يرعاها رئيس الجمهورية الاسلامية بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين حيث سيتم عرض 133 انجازا يتعلق بالصناعات النووية المتطورة ومن ذلك اجهزة IR9 للطرد المركزي التي تتميز بمواصفات متقدمة جدا في تخصيب اليورانيوم .كما سيصار الى تدشين مستشفى الطب النووي للامراض السرطانية هو الخامس من نوعه في الشرق الاوسط.

من الواضح ان الجمهورية الاسلامية لن تتردد في عرض مكاسبها النووية على مرأى العالم لان نشاطاتها وبتاكيد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي سلمية مائة في المئة وازاء ذلك فانها ماضية قدما في هذا السياق غير آبهة باكاذيب اميركا والغرب المتصهين لتشويه سمعتها وتكريس مقولة ايران فوبيا لإخافة دول المنطقة.

وبرأينا ان مسألة اجتماعات فيينا لا يجب ان تؤخر قضية التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، لان الموضوع ليس معقدا الى هذا الحد، والمطلوب هو قرار اميركي سليم يكفّر عن خطا واشنطن بسبب نكثها لعهودها تتبعه خطوات ملموسة ليس اكثر.
رقم : 926416
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
10 نيسان 2021
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
10 نيسان 2021
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة