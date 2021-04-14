الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 14:31

التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي

التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
اوروبا، التي حاولت تجسيد دور الشرطي الجيد، خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تحرك ساكنا ولم تندد بالهجوم الارهابي النووي "الاسرائيلي" فحسب ، بل اكتفت ببيان، كان بمثابة تشجيع للكيان الاسرائيلي اكثر منه توبيخ، وذلك عندما أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، كالعادة عن قلق الاتحاد ازاء ما جرى في منشأة نطنز، واضاف :"الأهم بالنسبة إلينا هو الحصول على حقائق. وبناء على هذه الحقائق سنستطيع البت في كيفية بياناتنا اللاحقة والخطوات التي سنقوم بها"!!.

اللافت ان الاتحاد الاوروبي الذي كان يحاول "الوصول الى الحقائق بشأن الهجوم على نطنز، ليتخذ خطواته اللاحقة على ضوئها"، إتخذ خطوة في غاية النفاق والصلف، عندما اعلن فرض حظر على عدد من قادة حرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي على خلفية قضايا حقوق الانسان!!.

النفاق الاوروبي، الذي انكشف خلال السنوات الثلاث الماضية وبشكل مخز، لاسيما في تقاسمه الادوار مع امريكا ترامب بالامس، واليوم مع امريكا بايدن، فيما يخص الاتفاق النووي، لم يقف عند هذا الحد، بل ظهر بشكله البشع والمقزز، عندما ردت ايران على الارهاب "الاسرائيلي" المتمثل باستهداف منشأة نطنز، بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، من اجل الاستخدامات الطبية، حيث "نددت" الرئاسة الفرنسية على الفور بالقرار الايراني، زاعمة انه يشكل "تطورا خطيرا" يستدعي "ردا منسقا" من جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا وامريكا وروسيا والصين!!.

الرد الايراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، رغم انه جاء ردا على الارهاب "الاسرائيلي"، وفضح كذب وصلف زعماء الكيان الاسرائيلي من انهم اخروا العمل بمنشاة نطنز 9 اشهر، الا انه جاء في جانب كبير منه، ردا على النفاق الاوروبي، وكذلك على محاولات بايدن البائسة استخدام الحظر الترامبي كورقة ضغط ضد ايران.

الرد الايراني الصاعق، سيمثل درسا في غاية الاهمية لامريكا واوروبا والكيان الاسرائيلي، مفاده ان زمن السكوت ازاء الغطرسة الامريكية، والنفاق الاوروبي، والعدوانية "الاسرائيلية" المتوحشة، قد ولى، كما سيكون درسا في غاية الاهمية لكل شعوب ودول العالم، ان بالامكان الرد على الغطرسة الامريكية والنفاق الاوروبي والوحشية "الاسرائلية".. وهذا ما فعلته ايران.
رقم : 927188
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
14 نيسان 2021
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
14 نيسان 2021
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
14 نيسان 2021
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
13 نيسان 2021
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
13 نيسان 2021
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
13 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا