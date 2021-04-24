بداية عصر الرد الاستراتيجي

بدأت الجولة الجديدة من الحوادث الأمنية بعد تعرض موقع نطنز(وسط إيران) لهجوم إرهابي نووي، كل الدلائل تشير إلى الدور المباشر للنظام الصهيوني في هذا العمل الإرهابي، وهي النقطة التي حللتها الدوائر السياسية على أنها نهاية صبر إيران الاستراتيجي على النظام الصهيوني.



نظرة على محاولة النظام الصهيوني جر إيران إلى حرب مباشرة تظهر أنه بعد هزيمة مشروع داعش وتفكك العراق وسوريا قرر الكيان الصهيوني مهاجمة قواعد المقاومة في سوريا واغتيال عالمنا النووي الشهيد محسن فخري زاده (في نوفمبر الماضي). وتجربة العمليات التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يوضح أن سياسية الصبر الاستراتيجية انتهت في هذه المرحلة؛ لكن ما الذي كان وراء هذا الصبر الاستراتيجي؟



1 ـ بعد هزيمة داعش، نظمت إيران قوات المقاومة في العراق وسوريا واليمن. نهج أدى إلى تعزيز محور المقاومة في المنطقة، وهو حزام لا يمكن أن يؤثر عليه تطبيع العلاقات بين بعض الحكام العرب المتنازعين مع الكيان الصهيوني على شكل صفقة القرن.



والدليل على هذا الإدعاء يمكن رؤيته في عجز التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والهجمات المتتالية لوحدة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في عمق المملكة العربية السعودية، وعدم قدرة الولايات المتحدة على الرد على الهجمات المتتالية للمقاومة العراقية ضد الوجود العسكري الأمريكي.



2 ـ إذا كان المحور الغربي - العبري والعربي في المنطقة حتى وقت قريب لم يكن أمامه سوى إيران وحزب الله، فهو الآن يشهد هلال المقاومة من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وغزة. مجهزة بصواريخ دقيقة التوجيه وتتبع أصغر تحركات المحاور الغربية - العبرية والعربية بطائراتها بدون طيار، وقد حدد المحور أهدافه وينتظر أي وقت لإطلاق النار.

والدليل على هذا الادعاء هو الجهد المستمر الذي يبذله النظام الصهيوني لتطبيع العلاقات مع قادة الدول العربية على أساس التسوية وبناء التحالف ضد إيران في المنطقة.



3 ـ كان عمل النظام الصهيوني في تكثيف الأعمال الإرهابية ضد إيران في المنطقة وداخل إيران من خلال الاعتماد على المرتزقة الداخليين محاولة لتحديد ساعة الصفر للصراع من أجل قطف ثمار سلطة إيران في المنطقة غير الناضجة.



هناك مثل في العالم العربي يقول: " تغد فيه قبل ما يتعشى فيك"، وعلى هذا الأساس، هرب الصهاينة إلى الأمام وحاولوا أخذ زمام المبادرة في الحرب القادمة بتحديد الوقت للصراع.



حرب تعتبرها العديد من المؤسسات الفكرية الصهيونية حربًا تهدد وجود هذا النظام؛ لذلك يتم تقييم جزء من صبر إيران الاستراتيجي في مواجهة أذى النظام الصهيوني في هذا السياق.



وكتب المحلل الفلسطيني البارز عبد الباري عطوان في حسابه الشخصي في الفضاء الإلكتروني: "صاروخ ديمونا ربما يبشر ببداية تغيير في قواعد الاشتباك ويكشف عن انهيار كل المعادلات القديمة ويبدو إن الصبر الاستراتيجي انتهى والقبب الحديدية آلتي راهن عليها بعض العرب ثبت انها اكذوبة ومن شاهد المستوطنين يهربون بحالة هلع الى الملاجئ يدرك ما نقول محور المقاومة يرد وايام العز قادمة".



4 ـ النظام الصهيوني، الذي يحمي نفسه من نار غضب أهالي المنطقة، محاطًا بجدران إسمنتية بطول 10 أمتار وغطاء سمائه بمليارات الدولارات بأنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، حاول المساومة مع حكام عرب المؤيدين له، وتشكيل جماعات إرهابية لداعش لإيصال الصراع ليس إلى الحدود بل إلى مدن إيران، لكنها تشهد اليوم تسلل طائرات المقاومة المسيرة إلى أكثر مراكزها أمانًا في عمق الأراضي المحتلة وأسطولها التجاري رغم عقد اتفاقيات أمنية مع الحلفاء العرب، وحتى على سواحل هذه الدول لا يمكن السفر بأمان، وهو ما يعني بداية نهاية النظام الصهيوني ومليارات الدولارات التي أنفقها الحكام العرب الذين قضوا سنوات في تدمير محور المقاومة.



5 ـ لقد آتت مقاومة شعب إيران والمنطقة اليوم ثمارها، وهذا ما يسمى فشل مخططات المحور الغربي - العبري والعربي في المنطقة، وهذا ما يدعو إليه منطق الحق الذي تتبعه المقاومة، وأصبح خطاب المقاومة هو الخطاب السائد في المنطقة اليوم، عسكريًا وسياسياً، وخطاب جعل السياسات الأمريكية في المنطقة غير فعالة وجعل شعوب المنطقة أكثر وعيًا بفتنهم.



اليوم محور المقاومة بإحداث توازن رعب يعطي رداً ذكياً وندماً على أي مغامرة، وحولت الصبر الاستراتيجي إلى رد إستراتيجي، ولم تعد المنطقة ساحة لعب غريبة.



إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ



بقلم

محمد رضا طلا جوران

المراسل السابق لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في بيروت



