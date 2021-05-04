الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 07:02

عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..

عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
القدس كانت عنوان الأزمة التي علقت عليها السلطة أسباب تأجيلها للانتخابات فيما يرى آخرون ذلك بشكل مختلف فوفقاً للنظام الدولي يعتبر البعض أن انتظار الموافقة من الاحتلال على إجراء انتخابات في القدس هو اعتراف بسلطته عليها وأنه تنازل من الطرف الفلسطيني للاحتلال بأحقيته بالقرار فيما يخص الشأن الفلسطيني وبالتالي لماذا لا تفرض السلطة الانتخابات في القدس كما يفعل الاحتلال في مستوطنات الضفة المحتلة التي تُعتبر وفقا للاعتراف العالمي ضمن الدولة الفلسطينية

ومع ذلك فالاحتلال عندما يجري انتخاباته فإنه يقوم باجراء الانتخابات في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة دون إذن من السلطة واستناداً على هذه النظرية قامت خمس وعشرون قائمة انتخابية بتشيكل مجلس تنسيقي ضاغط من أجل التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في أقرب وقت وقد عقدوا أول مؤتمر لهم أكدوا فيه على مواصلة الضغط لقطع الطريق أمام تفرد السلطة الفلسطينية في هذا القرار لاسيما وأن قائمة واحدة فقط من أصل ٣٦ قائمة هي التي أعلنت تأييدها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات ..

وبالتالي لم يعد من المقبول أن تُجرى أربع جولات من الانتخابات الاسرائيلية وسط خلافات بين الأحزاب الاسرائيلية أكثر حدة من الخلافات الفلسطينية الداخلية بينما الفلسطينيون لازالوا لأكثر من ١٤ عاما يحاولون العودة لصندوق الانتخابات ، ولهذا التعويل الان هو على الضغط الشعبي وعلى ضغط الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني التي تغرد كلها تقريباً في سرب رفض تأجيل الانتخابات لاسيما وأن التأجيل يعطي الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة ومن يدعمهم فرصة لمحاولة تشكيل قيادة فلسطينبة جديدة على المقاس الاسرائيلي ولهذا يجب قطع الطريق أمامهم وترك الخيار للشعب حتى يقرر من يمثله ، وحتى يعود البيت الفلسطيني للالتحام من جديد في مواجهة الاحتلال لاسيما وأن ما يحدث في القدس وما حدث جنوب نابلس من عملية فدائية وما تُؤكد عليه غزة من استمرار الصمود والمقاومة هو استفتاء على أن الشعب الفلسطيني يرى المواجهة المسلحة وكذلك الشعبية شكلان من المقاومة يُكمل كل منهما الآخر وآن الأوان لانتخاب قيادة موحدة تحمل تلك الفكرة وتدافع عنها ، والمقدسيون أثبتوا أنهم قادرون عاى تحويل القدس الى ساحة اشتباك مع الاحتلال اذا ما قرر منعهم من إجراء العملية الانتخابية فلماذا تصر السلطة على أن تستلم موافقة شفهية أو مكتوبة من الاحتلال طالما أن أهل القدس قادرون على انتزاعها بالحجارة ..
رقم : 930620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
1 أيار 2021
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
30 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!