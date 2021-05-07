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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:37

ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟

ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ويرى مراقبون، ان فلسفة اختيار الامام الخميني "قدس سره" يوم القدس العالمي في العشر الاواخر وفي يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، كانت بعناية شديدة. وقالوا ان لكل موعد من هذه المواعيد له دلالته الخاصة في شهر رمضان، لان تحرير القدس يحتاج الى كل المخزون الروحي للاديان وليس فقط للاسلام، ولان مشروع اغتصاب القدس واحتلال فلسطين من قبل منظمة علمانية إلحادية استعمارية استيطانية ضد كل ما هو ديني وضد كل ما هو ابراهيمي، الكذبة الكبيرة التي تسوق الان عبر الاتفاقيات الابراهيمية.

واكدوا، ان الحركة الصهيونية هي ضد النبي ابراهيم "عليه السلام" وهي الوثن الذي يريد ان يزرع في القلب الابراهيمي وفي قلب الاديان، ولذا فان الامم والشعوب العربية والاسلامية بحاجة لكل مخزونها الروحي، وشهر رمضان يرمز الى حشد هذا المخزون.

ونوهوا الى ان اختيار يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان باعتبار ان القدس لن تتحرر الا بجهد جماعي يغلب عليه الطابع الشعبي وليس الرسمي كصلاة الجمعة لكي تصل الى هدف تحرير القدس، وان العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك وفيها ليلة القدر، لاننا فقدنا القدس نتيجة ان هذه الامة فقدت الاحساس بقدرها وفقدت المشاركة بقدرها ولذلك هي عندما تحرر القدس ستستعيد قدرها وستشارك في صناعة قدرها ومستقبلها، ولهذا فان يوم القدس العالمي له هذه الدلالات العميقة التي لم يكتف الامام الخميني "قدس سره" باعلانها بل شرع فوراً للاعداد لهذا اليوم والذي اصبح قريباً بالفعل.

واكدوا ان الاعتداءات الصهيونية في باب العامود بهدم بيوت الفلسطينيين قد مست عدة مقدسات في تراثية الشعب الفلسطيني، مقدسات اسلامية ومقدسات مسيحية، والتي ترمز الى قدرة الشعب الفلسطيني على التحرر من كل المعادلات الضيقة التي يحاول الصهاينة حبسه في داخلها. ورأوا بانه سنسمع فيما تبقى من هذه الايام وفيما سيأتي ما يفعله الفلسطيني بالصهيوني.

من جانبهم اكد خبراء استراتيجيون، ان محور المقاومة يعتبر القدس أقرب الى اليوم لان الطريق الى القدس تمر عبر فوهات بنادق المجاهدين والمقاومين المؤمنين بالقدس وبالحق والمؤمنين بان الطواغيت مهما زادت قوتهم وقدرتهم التدميرية فهم الى زوال.

وقالوا: اصبحت القدس أقرب، لان ايمان المؤمنين بالقدس بات أشد، والقدس أقرب لان اعداء الله واعداء الانسانية واعداء القدس هم في ترهل ويفقدون اوراقهم واحدة تلو الاخرى، وان هناك انزياحات جيوبوليتيكية على مستوى الاقليم والمنطقة والعالم.

واوضحوا، ان القدس بات أقرب لان المتحكمين بالقدس والمستعمرين اوهن من بيت العنكبوت كما قال عنهم السيد حسن نصرالله، وان القدس أقرب لان كل المعطيات تشير الى ذلك، السياسية والميدانية والعسكرية والجيوستراتيجية وعلى شتى الصعد التي تثبت بان القدس أقرب وان الكيان الاسرائيلي الى زوال حتمي.
رقم : 931237
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