الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 09:02

ايران وقوة المنطق

ايران وقوة المنطق
ولاجل هذا حدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اربعة خطوط حمراء لايمكن لايران ان تحيد عنها وهي الغاء جميع انواع الحظر، والتحقق من هذا الالغاء بشكل عملي، وعدم اجراء مفاوضات مع الاميركيين الا بعد الغاء جميع العقوبات الظالمة، واخيرا التمسك بقانون الاجراءات الاستراتيجية الذي اقره البرلمان في سبيل صيانة المكتسبات النووية السلمية التي حققتها الجمهورية الاسلامية حتى الان.

السلطات العليا في ايران تستند في تقييماتها عن جولات المفاوضات في فيينا الى اسس من المعطيات الحاصلة وهي لا تعير اهتماما لكل ما يقال هنا او هناك فيما يرتبط بتقدم المفاوضات اذا لم تكن مشتملة على دلائل عملية تؤكد النجاح وبما يضمن الحقوق النووية المشروعة للبلاد والشعب.

فالمبادرة و كما صرح السيد قاليباف بيد الجمهورية الاسلامية وعلى الاميركان والترويكا الاوروبية الامتناع عن كثرة المطالبات وعن المماطلة والتسويف في المفاوضات. كما ان عليهم الالتزام بتعهداتهم فورا والغاء جميع اشكال الحظر لان اطالة الوقت لن تكون في صالحهم.

واليوم تملك الجمهورية الاسلامية من الخيارات ما تستطيع به اجبار الاميركان والاوروبيين على احترام الاتفاق النووي لان ايران تنطلق في مواقفها من حقانية مطالبها ومشروعيتها وفقا للقانون الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الذي اقر الغاء جميع العقوبات والقرارات السابقة ذات العلاقة بالحظر عليها.

ولا يخلو الامر من ريبة ان تجري المفاوضات النووية في فيينا على حين يلوح بعض القادة العسكريين الاميركيين بسيناريوهات غير المفاوضات في اشارة واضحة الى محاولة تخويف ايران لكي تتنازل عن شروطها العادلة.

ان المفاوضين الايرانيين اثبتوا حتى الان جدارة لا توصف في تاكيد مواقف طهران المشروعة و تقديم لوائح كاملة عن اشكال الحظر التي يتعين على الغربيين الغائها. كما ان مفاوضينا نجحوا في طرد الحضور الاميركي من مفاوضات فيينا باعتباره طرفا مارقاً على الاتفاق النووي وناكثا بكل الالتزامات الدولية المرتبطة به وقد نتج عن ذلك امتلاك الجمهورية الاسلامية الصوت الاعلى في فيينا واصبح القاسم المشترك بين ايران ومجموعة (4+1) هو تامين الحقوق الايرانية كاملة غير منقوصة لقاء القبول بعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي.

ان الجمهورية الاسلامية لن تعبأ بالحرب الاعلامية والنفسية الرامية الى ثنيها عن مواقفها وهي على ثقة بانها قادرة على اخذ حقوقها بقوة المنطق وعلى الاطراف الغربية ان تعي خطورة تلكؤها عن مجاراة مسار الحق او محاولة كسب الوقت للمزيد من الخداع والمماطلةوالتآمر.
رقم : 931782
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
ايران وقوة المنطق
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق