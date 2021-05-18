تحديد 1870 مركزا انتخابيا في جميع مناطق دمشق

وأوضح مهايني ،اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد المراكز الانتخابية البالغ عددها 1870 مركزاً موزعة على جميع المناطق في المدينة وأحيائها وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق ومغلفات وأوراق اقتراع وغرف سرية لضمان حسن سيرها وتسهيلها أمام المواطنين.



وأشار مهايني إلى أنه تم اختيار رؤساء وأعضاء المراكز الانتخابية وتحديد يوم الأحد القادم موعداً لأداء اللجان الانتخابية اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة أمام اللجان القضائية الفرعية.



وأكد مهايني أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هو انتصار للشعب السوري الذي صمد خلال الحرب الإرهابية على سورية والمشاركة فيها حق يكفله الدستور وواجب وطني على كل من يحق له التصويت لاختيار ممثله لرئاسة الجمهورية العربية السورية.