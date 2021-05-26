الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 12:41

إنها سوريا.. العنقاء الفينيقية!

إنها سوريا.. العنقاء الفينيقية!
بعد فشل مخطط تحالف الظلام والشر في مخططهم في اسقاط الحكومة السورية بذات الوسائل، التي عفا عليها الزمن، عبر "الثورات" الملونة، التي كانت من اعداد واخراج الاستخبارات المركزية الامريكية، وتمثيل حفنة من المرتزقة والعملاء، كما شاهدنا في اكثر منطقة في العالم، اطلقت قوى الظلام والشر، خفافيشها من مصاصي الدماء، من التي تم جمعها من مختلف انحاء العالم، وكانت "داعش" آخر نماذجها، على سوريا، بهدف تفتيتها وتحويلها الى إمارات طائفية وعرقية، وشرذمة شعبها، بين سوريين يقتل بعضهم بعضا في الداخل، وبين سوريين لاجئين مشردين في الاصقاع والمنافي واالغارقين في البحار والمحيطات.

اللافت ان الحربة التي استخدمتها قوى الظلام والشر، ضد سوريا، كانت حربة صدئة، وهي حربة "الحرية والديمقراطية"، التي ارادت قوى الظلام والشر، "اهداء الحرية والديمقرطية" للشعب السوري، بينما العالم كله يعلم علم اليقين، ان الانظمة التي تحكم السعودية والامارات والبحرين وباقي الانظمة الرجعة والعميلة والنطبيعية العربية، التي جندت ومولت وسلحت ودعمت الخفافيش مصاصي الدماء، هي انظمة ظلامية قبلية وعشائرية واسرية تعيش خارج نطاق التاريخ، لا دستور ولا برلمان ولا انتخابات ولا حرية تعبير ولا ديمقرطية ولا حقوق انسان، بل انظمة قائمة على مبدأ السمع والطاعة.

اما قوى الشر، التي كانت تتباكي على حقوق الانسن والحرية والديمقراطية في سوريا، فهي الكيان الاسرائيلي، الكيان الغاصب والمحتل والقاتل والعنصري القائم على فكرة "يهودية" الدولة، وهي فكرة، لا ترى من ديمقراطية وحرية وحقوق انسان، لغير اليهودي، فكل من يتواجد في نطاق هذا الكيان من "أغيار"، فهم "اشياء" وفقا للرؤية الصهيونية، للآخر غير اليهودي. أما امريكا، التي ترفع لواء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان، فحدث ولا حرج، فهي الداعم الاول والاخير، لاكثر الانظمة استبدادا ورجعية في العالم، مثل الانظمة الموجودة في السعودية والبحرين والامارات وباقي الدول الاخرى في منطقتنا، وقد اعترف رؤوسء امريكا صراحة، من انه لولا دعمهم لهذه الانظمة الاستبدادية والقبلية والرجعية، لما كان بمقدورها البقاء على قيد الحياة، لاسبوعين!!.

لقد كادوا كيدا، ولكن كيد الله كان اكبر، "فمهل الكافرين امهلهم رويدا"، فقد أبى السوريون، ان تكون بلادهم حقلا لتنفيذ مؤامرات قوى الظلام والشر، فرغم الحرب الكونية التي شُنت ضدهم، إلتفوا حول قيادتهم وجيشهم، وبدعم من محور المقاومة، سطروا ملاحم كبرى، فطهروا اغلب الارض السورية من العصابات التكفيرية من الخفافيش ومصاصي الدماء، الا من بعض الجيوب التي مازالت تعشعش فيها تلك الخفافيش، والتي سيتم تطهيرها آجلا او عاجلا، بإرادة السوريين وبدعم من اخوتهم في محور المقاومة، ومثل هذا اليوم ليس ببعيد.

آخر الملاحم الكبرى، التي سطرها ويسطرها الشعب السوري، هي ملحمة الانتخابات الرئاسية، التي تجري اليوم في سوريا، الانتخابات التي تحمل اكثر من رسالة، منها رسائل الى الاصدقاء، مفادها ان سوريا تستعيد عنفوانها، وانها على الطريق الصحيح، ورسالة الى الاعداء، مفادها ان سوريا لا حاجة لها لـ"ديمقرطية الانظمة العربية الرجعية"، و لا لـ"ديمقراطية الانظمة الارهابية والاجرامية والعنصرية في الكيان الاسرائيلي وامريكا"، ورسالة الى الجميع، مفادها، ان سوريا لن تموت وستبقى رغم كل الجراح والصعاب والمؤامرات، وستخرج من ركام كل هذه السنوات العجاف، اكثر قوة وعنفوانا وحيوية.. لإنها سوريا.. العنقاء الفينيقية.
رقم : 934607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟