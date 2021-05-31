الدکتور زارعي: لا حاجة لحرب كبيرة لتدمير ‘‘إسرائيل‘‘

فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة والحرب بين غزة والكيان الصهيوني، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الدلائل والسبب الرئيسي لهذه الحرب؟ وما هو تأثير هذه الحرب على المعادلات السياسية لفلسطين وماذا يمكن أن تكون العواقب على الكيان الصهيوني في المستقبل؟



تشكيل مؤامرة عنيفة ضد فلسطين في السنوات الأربع الماضية



الدکتور زراعي: في الحديث عن فلسطين شهدنا مرة هجوما شديدا على فلسطين من قبل امريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية، وهو ما تجلى بطرق مختلفة. كان أحدها قضية صفقة القرن، التي أثيرت، عندما تولى ترامب السلطة، والذي كان من المقرر ان تحدث تغييرا استراتيجيا كبيرا في المنطقة وتغيير الوضع في فلسطين لصالح إسرائيل، أو تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وهو ما تم السعي إليه بقوة، وتصدرت دول مثل الإمارات والبحرين وغيرها، زمام المبادرة في هذا المجال، وكان يُهمس أن هذا التطبيع يمكن أن يتم مع دول أخرى. أو موضوع ضم الضفة والتهويد الكامل للقدس والضفة، والذي نوقش بجدية في صفقة القرن وفي المخططات التي ينتهجها نتنياهو، وإذا تابعنا هذه القضايا حتى هذا العام، سوف نكتشف مؤامرة خطيرة للغاية كانت تعد للمنطقة وفلسطين. وكانت كل من إيران والعراق ولبنان منخرطة فس ساحة صراع، وكل هذا كان يدل على انهم يريدون جر القضية الفلسطينية الى ما بدا لهم من خلال اشغال دول محور المقاومة بمشاكل وقضايا اخرى.



الهجوم على المناطق الاسرائيلية الامنة لاول مرة واكتظاظ الملاجئ التي تتسع ل 2 مليون بـ5 ملايين نسمة!



لمدة عامين، بدأ الفلسطينيون في إنتاج المعدات وتحديثها وتخزينها حتى وصلنا إلى مرحلة التشغيل الحالية. النظرية العسكرية التي كانت موجودة دائما في الحروب هي أن تبدأ الحرب من ضعف العدو. هذا سيجعل الشخص الآخر أقل هيبة ويمكنك القيام بعملك بسهولة أكبر. وهنا كانت المقاومة الفلسطينية تنتظر ضعفا كبيرا من إسرائيل الامر الذي حدث في الأشهر الأخيرة.



أجرت إسرائيل أربع انتخابات برلمانية في غضون عامين، وكان نتنياهو مسؤولاً عن تشكيل الحكومة أربع مرات، لكن هذا لم يحدث وألغيت الانتخابات واحدة تلو الأخرى. وأصبحت اجواء الحكومة والاحزاب وما إلى ذلك، متوترة للغاية. هذه الأحداث أعطت المقاومة الفلسطينية فرصة الهجوم على الأراضي المحتلة وضرب اسرائيل دون التعرض لرد فعل كبير من الجهة المقابلة.



في الماضي، عندما كانت إسرائيل تبدأ حربا بمنطق ما، كان اليهود منسقين وكانت كلمة انهاء الحرب بيدهم. لكن هذه المرة كان الوضع مختلفا، وعندما بدأت عملية المقاومة الفلسطينية للدفاع عن القدس، كان هناك المزيد من الانقسامات داخل إسرائيل بدلاً من المزيد من التماسك، وفقد الكيان السيطرة على جزء كبير من إسرائيل.



إذا نظرتم إلى خريطة إسرائيل، فإن الخريطة تشبه شكل معين، وإذا قسمناها إلى نصفين، فإن جنوب إسرائيل هو صحراء النقب، وهي غير مأهولة بالسكان وهي في الغالب مركز ثكنات الجيش الإسرائيلي، والتي لم تسبب للصهاينة اي مشاكل أمنية، لأن المنطقة مرتبطة بمصر، ووقع المصريون اتفاقية محكمة مع الإسرائيليين والمتمثلة في كامب ديفيد.



لكن النصف الشمالي، إذا قسمنا هذا النصف عموديا إلى أجزاء شرقية وغربية، فان الجزء الشرقي من تلك المناطق المتاخمة للأردن وسوريا وقليلًا من لبنان، ولأن الإسرائيليين كانوا خائفين جدا من هذه المنطقة. تم وضع معظم وحداتهم العسكرية وثكناتهم في هذه المنطقة، لكن عدد السكان اليهود في هذه المناطق قليل ايضا.



وهكذا، فإن معظم السكان اليهود يتواجدون في المناطق الشمالية الغربية والساحلية، اي من شمال غزة إلى شمال حيفا. ولطالما اعتبرت هذه المنطقة منطقة آمنة للإسرائيليين، ولم يصل مدى الصواريخ الفلسطينية إلى هذه المناطق. وكان لا بد من تجهيز صواريخ المقاومة بمدى 250 كيلومترا لضرب هذه المناطق. هذه المرة بدأت المقاومة الفلسطينية الحرب باسم "القدس" وتعرضت هذه المناطق لنيران كثيفة بعدد كبير جدا من الصواريخ. أي أن المقاومة كانت تمتلك صواريخ بعضها يصل مداها إلى 250 كيلو مترا ورأس حربي يبلغ 250 كيلو جراما.



وفي هذا الوقت كان الوضع في هذا الجزء فوضويا واضطر خمسة ملايين شخص إلى الذهاب إلى الملاجئ، بينما كانت سعة الملاجئ مليوني شخص فقط، مما تسبب في كثافة عالية في الملاجئ. ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الاشتباكات بين اليهود والإسرائيليين، والاشتباكات بين المسلمين واليهود، والاشتباكات بين المسلمين والجيش الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، اضطرت إسرائيل، التي لم يكن لديها خطط للحرب ولم تستطع إدارة نفسها بطريقة واضحة أثناء الحرب، إلى إنهاء الحرب بقبول شروط المقاومة الفلسطينية.



شروط الفلسطينين لوقف إطلاق النار



كان هناك خطأ في الإعلام المحلي، وهو القول إن الإسرائيليين وافقوا على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط. كان هذا خطأ، لأن الإسرائيليين أرادوا وقف إطلاق النار، وليس لأن الفلسطينيين طالبوا بوقف إطلاق النار وقبلته إسرائيل دون قيد أو شرط. كان الإسرائيليون هم من طالبوا بوقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى للحرب ولجأوا لمصر للعمل على ذلك.



هذه المرة، عندما بدأ الجانب الفلسطيني الحرب، أعلن ان سقف مطالبه لا يتوقف عند وقف إطلاق النار، لأنه في نهاية المطاف سيتم وقف إطلاق النار ولن تتمكن إسرائيل من مواصلة الحرب. وقال انه لديهم مطالب ويريدون ضمانات. أما القدس، فنحن نريد أن نتأكد من تخلي إسرائيل عن سياستها في التوسع الاستيطاني واضطهاد العرب، وتحرير المسجد الأقصى من محاصرة الجيش، وتمكين المسلمين من أداء عبادتهم هناك وحرية التنقل. والشرط الآخر كان أن إسرائيل يجب أن تقبل أنه من الآن فصاعدا، إذا قامت بعمل مشابه لما فعلته في حي الشيخ جراح، فلدينا الحق في الرد وبدء الحرب.



الآن المقاومة، التي طالبت في السابق بوقف إطلاق النار، تقول إنه يجب الاعتراف بشرعية أفعالها، ويجب على الجميع قبول أنها تدعم فلسطين بأكملها، وأن مجموعات المقاومة هذه ليست لغزة فقط، بل لفلسطين بأكملها. والقضية الفلسطينية. في النهاية قبل نتنياهو هذه الشروط، وذكر السيد إسماعيل هنية في خطابه بعد وقف إطلاق النار. هذه الأمور صراحةً، قائلاً إنها مطالبنا وأن الكيان الصهيوني ملتزم بها. القول بأن إسرائيل التزمت لا يعني أنها ستلتزم دائما، لكن حقيقة توقيع إسرائيل على هذه الوثيقة كان انتصارا خاصا للمقاومة الفلسطينية، ويمكنني القول إن ذلك لم يحدث في حرب الـ 33 يوما.



الصهاينة معروفون بأنهم جبناء



مدى نيران سلاح المقاومة خلق توازن الرعب بينهم. قد يقولون إن سلاح المقاومة الفلسطينية لا يقارن بسلاح إسرائيل. نعم، ولكن عندما تكون في مكان ما ويهاجمك شخص ما بحجر، فتصبح قلق من أن يهددك أحدهم بالسلاح. صحيح أن الحجر والسلاح ليسا متماثلين، ولكن في كلا الاثنين تشعر بالتهديد ، خاصة إذا كانت لديك خصائص عقلية معينة مثل الصهيوني. حسنًا، الإسرائيليون والصهاينة معروفون بخوفهم، حيث ان نفس الأسلحة تسببت في لجوء 5 ملايين شخص إلى الملاجئ.



حقيقة أن المقاومة الفلسطينية يمكنها الآن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل متى شاءت ستضر بالاقتصاد المحلي الاسرائيلي، وفي بعض الحالات، ستؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأراضي المحتلة. فإذا أطلق شخص ما النار على حي كل يوم، فلن يبقى الناس هناك بعد الآن ولن يأتي أحد إلى هذا الحي لشراء منزل ولن يرغب احد بالاستثمار هناك، مما سيؤثر على الأسعار في تلك المنطقة.



رد السيد حسن نصر الله على المبعوث الإسرائيلي



في أعقاب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة، تعرضت الأراضي المحتلة لضربتين صاروخيتين وطائرات مسيرة من الأراضي السورية واللبنانية.



في وقت ما خلال الحرب، وصل الإسرائيليون إلى طريق مسدود وأثاروا قضية شن عمليات برية. لم يكن هذا سهلاً بالنسبة لهم وتجربتهم في هذا العمل لم تكن تجربة إيجابية بشكل عام، حيث ان تجربة الجيش الإسرائيلي في الحروب البرية تجربة سلبية.



على سبيل المثال، في حرب عام 1973، تمكن المصريون من إخراج الجيش الإسرائيلي من مصر وتحرير صحراء سيناء بأكملها، والتي قُتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي.



وكان الهدف هو تحذير إسرائيل من أنها إذا قامت بتصعيد الحرب فسوف تقوم المقاومة بتصعيدها، فأطلقت مجموعة أحمد جبريل عدة صواريخ من لبنان فقط لتحذير إسرائيل من عدم القيام بأي عمل، ولم يكن هناك هدف محدد.



بعد هذا الحادث، أصبح الإسرائيليون قلقين للغاية وطلبوا من الرئيس الفرنسي التفاوض مع حزب الله والتاكد بأنهم لن يخوضوا الحرب، ولهذا تفاوض المسؤولون الفرنسيون مع السيد حسن نصر الله.



لكن رد السيد حسن نصرالله لم يكن إيجابيا ولا سلبيا. كان أساس خطاب نصرالله أننا لا نستطيع السيطرة بشكل كامل على الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، مضيفا "يمكننا التحدث باسمنا، لكن لا يمكننا أن نعد باسم الفلسطينيين".



كما ان دخول الطائرة بدون طيار من سوريا تم بنفس الفلسفة، ولا يهم من أطلقها، المهم أن هذا الإجراء مأخوذ من هذه الجغرافيا، أدى الى اظهار مدى خوف إسرائيل من توسيع هذه الحرب. وسبب عدم رد إسرائيل أنهم لم يسعوا لتوسيع نطاق الحرب، وسعوا بقوة إلى وقف إطلاق النار وسرعان ما ذهبوا للمصريين.



وهذه المرة، كان على المصريين تغيير أدبهم لصالح الفلسطينيين لإرضاء الفلسطينيين. كان موقف الأزهر المؤيد لحركة حماس خطوة غير مسبوقة، حيث أعلن أحمد الطيب أننا ندعم حماس، لأن حماس تحمي المقدسات.



قصة الصهاينة الغريبة عن المستقبل بعد الحرب الأخيرة



ما حدث في فلسطين أخبر الصهاينة والإسرائيليين أنه لا مكان للإقامة. حيث سيؤدي ذلك إلى موجة هجرة يهود خارج إسرائيل.



قبل أيام، استخدمت صحيفة "هآرتس" نفس الكلمة، حيث نشرت الصحيفة مقالاً لخبير إسرائيلي بارز قيل فيه: "علينا أن نقبل أن الفلسطينيين ليسوا مثل الآخرين وأنهم لن يستسلموا حتى يحصلوا على أرضهم، وعلينا أن نقبل أنهم يدافعون عن حقوقهم". حتى أن البعض كتب أن قضية "الهولوكوست" كانت كذبة اجتمع بها اليهود هنا. حتى عام مضى، أدت مثل هذه المزاعم في بريطانيا وفرنسا إلى السجن. وكتبت صحيفة إسرائيلية أخرى أن قصة وجود معبد سليمان تحت المسجد الأقصى كذبة وأنه لا يوجد هيكل. هذه كلمات إذا قالها أحد في الخارج، فسيسوقونه إلى المشنقة، لكن الإسرائيليين أنفسهم يقولون ذلك في صحفهم.



وهذا يدل على أن هذه الحرب أطاحت كليًا بالبنية التحتية الفكرية وجوانب العتاد للقوة الإسرائيلية. لم يستطع الجيش السيطرة على الوضع، في الواقع، لم يكن لدى الجيش خطط ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي أي أخبار على الإطلاق عن استعدادات المقاومة الفلسطينية لهذين العامين. لم يدرك الجيش أن الضربة البالغة 250 نقطة على غزة لن تنهي الحرب، ولم يدرك أن الحرب ستستمر، بينما تظل الجغرافيا العملياتية لإسرائيل مقصورة على غزة، لكن الجغرافيا العملياتية للمقاومة الفلسطينية تمتد إلى كل اقاليم المحتل. فليس لدى إسرائيل أي خطط لحل القضية.



ذهول الصهاينة خلال الساعات الست الاولى من الضربات الجوية الفلسطينية



عندما اندلعت الحرب، كان الجيش الإسرائيلي يتفرج لمدة 6 ساعات ولم يعرف ماذا يفعل، ثم بدأ بمهاجمة غزة. اعتقدت إسرائيل أنها إذا خاضت حربا وأظهرت قوتها، فستمنع الحرب من التصعيد ، ولكن بحلول نهاية الحرب، كان الجيش الإسرائيلي ينظر إلى الأمور في حالة استغراب عن موعد انتهاء الحرب.



من اليوم وحتى الأسابيع المقبلة، ستشاهدون نشر مقال من داخل إسرائيل ضد إسرائيل كل يوم، أي ان الحرب لم تنته ، الحرب في غزة انتهت، ولكنها بدأت للتو في 48 دولة، بين الجيش وجهاز المخابرات .. بين الجيش والحكومة .. بين الحكومة والأحزاب .. إلخ. وستستمر هذه القضية في المضي قدما وتدمير إسرائيل من الداخل، ولا قوة في إسرائيل للسيطرة على هذه القضية. فلم يعد الرجال الإسرائيليون الأقوياء الذين أداروا الكواليس الصعبة، إسرائيل الآن يحكمها رجال غير قادرين على تشكيل حكومة بعد أربع انتخابات، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان.



كما ان الضربات التي تلقاها الإسرائيليون في هذه الحرب أعمق بكثير مما نتخيله. بالطبع هذه الصواريخ وعمليات إطلاق النار لم تكن حاسمة للغاية، في الواقع، كشفت عمليات إطلاق النار هذه عن الوضع الأصلي لإسرائيل وأظهرت نفسها والعالم، وأثبتت أن كل الحديث عن قوة الجيش الإسرائيلي، وقوته الاستخباراتية، وقوته التنبؤية هي مجرد كذبة.



سيهاجر مليونا صهيوني في العامين المقبلين ولا حاجة لحرب كبرى لتدمير إسرائيل



ان مستقبل الكيان الصهيوني بعد هذه الحرب قاتم للغاية، وأصبحت نظرة إسرائيل لليهود الذين يعيشون هناك نظرة سلبية تماما، مما سيجبرهم على الفرار. أنا متأكد من أن مليوني يهودي على الأقل سيغادرون إسرائيل في العام المقبل. في الوقت الحالي، بحسب نتنياهو، يبلغ عدد السكان اليهود 5.8 مليون، ونقول إن هذا ليس صحيحا، لكننا نفترض أنه صحيح، ومن ناحية أخرى، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين 6 ملايين في جميع أنحاء فلسطين. فإذا غادر هؤلاء المليوني يهودي إسرائيل، فسيكون ذلك تغييرا مهما، وسيتقارب الفلسطينيون والإسرائيليون معا.



لذلك، يمكننا القول إن مصير إسرائيل في هذه الحرب قد تم تحديده إلى حد كبير ووصل إلى نقطة لا حاجة فيها إلى حرب كبرى أخرى لتدمير إسرائيل، فمن خلال حرب متوسطة أو صغيرة، يمكن تدمير هذا الكيان غير الشرعي.