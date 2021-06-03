الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 حزيران 2021 ساعة 14:32

عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟

عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
ففي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الحرب الأخيرة التي تسببت فيها الآلة العسكريّة للكيان خلال هجومها الذي استمر 11 يوماً، والتي استهدف المواطنين ومنازلهم والأبراج السكنيّة والبنى التحتيّة والمؤسسات الصحيّة والتعليميّة وخطوط المياه والكهرباء وتمديدات الصرف الصحيّ.

ومع غياب محاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانيّة في قطاع غزة، وإهمال كافة دعوات التحقيق في استهداف العدو الصهيونيّ عمداً مبانٍ سكنية للمدنيين في القطاع، بيّنت القناة العبرية، أنّ أحد مرضى السرطان في قطاع غزة المحاصر، توفيّ الثلاثاء المنصرم نتيجة رفض سلطات العدو منحه تصريحاً للخروج وتلقي العلاج الطبيّ في مستشفى "المقاصد" بالعاصمة الفلسطينيّة القدس، في إجرام جديد من قبل الكيان الصهيونيّ العنصريّ الذي لم يترك نوعاً من "جرائم الحرب" إلا واستخدمه ضد أصحاب الأرض والمقدسات بدءاً من تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم، ومروراً بالجرائم الموجهة ضد المدنيين والتعدي على ممتلكاتهم الشخصية وتهجيرهم قسريّاً، وليس انتهاءاً عند التعذيب والإبادة الجماعيّة.

وبالتزامن مع تصاعد الدعوات المُطالبة بإجراء تحقيق في جرائم العدو الغاصب بسبب وصول الإجرام الصهيونيّ إلى درجة لا يمكن تخيلها، أشارت الإعلام العبريّ، إلى أن "إسرائيل" تفرض قيود صارمة جديدة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتمنع تنقل المرضى، في تعدٍ صارخ على حقوق الإنسان خاصة بعد ارتكبه العدو القاتل من جنايات في غزة، والتي لا يمكن أن تصفها الكلمات من هول الظُلم والاستبداد الذي تخطى جرائم الحرب بأشواط.

ولا يزال قطاع غزة مغلقاً أمام العاملين في المجال الإنسانيّ الفلسطينيين والحالات الطبية نتيجة التعنت الإسرائيليّ، فيما عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الإغلاق، وخاصة فيما يتعلق بالحالات الطبيّة، مؤكّدة على مواصلة التحرك باتجاه السماح للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبيّ عاجل في الضفة الغربيّة بالمرور عبر معبر "إيريز".

وتتزايد الجرائم الصهيونيّة بحق الفلسطينيين وبالأخص المرضى المحاصرين في قطاع غزة، بسبب صمت العالم والمنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان، على الانتهاكات البشعة للعدو الغاصب، وهذا ما يدفعه لارتكاب تلك الجرائم الوحشيّة بحق الأبرياء، في الوقت الذي يتعرض فيه الكيان الصهيونيّ لانتقادات دائمة حول خروقات حقوق الإنسان التي تتم في الأراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين، بما يشبه نظام “أبرتهايد" أو الفصل العنصريّ تذكيرًا بنظام الحكم الأبيض والفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا الذي انتهى عام 1994، خاصة في السنوات الأخيرة مع ترسيخ الكيان الغاصب لاحتلاله الضفّة الغربيّة، وقد تبنّى كتّاب إسرائيليون، وجنرالات سابقون وساسة معارضون للحكومة اليمينيّة مصطلح “أبرتهايد” بشكل متزايد.

ولا يخفى على أحد أنّ الكيان الصهيونيّ القاتل يسعى لتغييب كافة القرارات الدوليّة بفرضه سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين واستباحته لأرواح الفلسطينيين، وخرقه الفاضح لكل القوانيّن والمواثيق الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، في إصرار واضح من حكومة العدو على قتل آخر رمق للسلام الذي يتحدث عنه البعض وبالأخص الولايات المتحدة التي أدخلت العديد من الدول الخليجيّة والعربيّة في حظيرة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ رغماً عنها.

وإنّ التطبيع المزعوم مع الكيان الصهيونيّ المجرم الذي أظهر من جديد أن التعامل السلميّ معه لا يؤدي سوى إلى تشديد عدوانه، يبرهن أنّ الأنظمة العربيّة المطبعة شريكة في "القتل العمد" الذي يمارسه العدو بحق المرضى والمصابين، في ظل تحركات صهيونيّة مكثفة للتضييق على أصحاب الأرض والقضاء على حقوق الشعب الفلسطينيّ.

خلاصة القول، إن تصريحات الأمم المتحدة عن "المضي قدماً في الملف السياسيّ الفلسطينيّ" دون وضع حد لجنايات الكيان الصهيونيّ، لا يعدو عن كونه هراء أثقب مسامع العرب والفلسطينيين، في ظل منع سلطات العدو المرضى بشكل عام ومرضى كورونا على وجه التحديد من دخول الضفة الغربية عبر قطاع غزة لتلقي العلاج، وإنّ الجرائم الصهيونيّة هذه تُضيف صفحة سوداء أخرى إلى سلسلة الجرائم الصهيونيّة ضد الشعب الفلسطينيّ المحاصر.
رقم : 936088
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
3 حزيران 2021
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
3 حزيران 2021
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال
3 حزيران 2021
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
التجسس على الحلفاء... فضيحة جديدة تتعلق بالنشاط الأمريكي في أوروبا
3 حزيران 2021
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
قيس الخزعلي: شبكة إماراتية تقف وراء الاغتيالات بالعراق
3 حزيران 2021
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع أميركا في مفاوضات فيينا
2 حزيران 2021
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
تفاصيل هزيمة أجهزة المخابرات ‘‘الإسرائيلية‘‘ في حرب الـ 12 يوماً
2 حزيران 2021
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
دخول معاهدة الطائف فُلك الحرب.. هل يفكر "أنصار الله" في استعادة المحافظات الثلاث من السعودية؟
2 حزيران 2021
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
مشروع أمريكي مريب لبناء ثاني أكبر سفارة في العالم في بيروت
2 حزيران 2021
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
دول أوروبيّة تستأنف عملها الدبلوماسيّ في سوريا.. هل دخلت دمشق مرحلة الانتصار السياسيّ؟
2 حزيران 2021
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
1 حزيران 2021
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
1 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رغبة القاهرة في قيادة التطورات الفلسطينية
عدوانٌ ‘‘إسرائيليّ‘‘ جديد على مرضى غزة.. إلى أين يتجه المشهد؟
التنافس السعودي الإماراتي يشتد داخل الأراضي المهرية شرق اليمن
الكترونيا واقتصاديا .. حملات فلسطينية لمقاطعة الاحتلال