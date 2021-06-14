الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 18:39

مشروع الأسد لإعادة إعمار سوريا يخترق جدار قيصر

مشروع الأسد لإعادة إعمار سوريا يخترق جدار قيصر
الشعب السوري بانتخابه الرئيس الاسد مجددا لا يريد إثبات أنه يتمتع بحرية الانتخاب ورسم خارطة طريق لمستقبله بقدر إثبات أن سوريا خرجت منتصرة من الحرب السياسية كما خرجت من قبل من الحرب العسكرية منتصرة بتكبيدها المجموعات الارهابية المسلحة خسائر هائلة في ميدان القتال.

حقبة جديدة بعد الحرب التي شنها الاستكبار العالمي على سوريا قد بدأت للتو، فالسوريون يقولون ان تجديد انتخابهم الاسد ونظامه هي رسالة غير مستترة إلى دول الخليج الفارسي والولايات المتحدة وأوروبا التي قطعت نصف طريق التقارب البطيء مع دمشق، مفادها ان سوريا المستهدفة، هي دولة مستقلة في اتخاذ القرار ولابد من احترام سيادتها.

السوريون وفي ظل إقتصاد يتكأ على عكازة عوجاء، لم يشعروا أبدا باليأس والفقر، ما يساعد الرئيس الأسد المنتخب جديدا في حكم يمتد لسبع سنوات، على مشروعه الكبير "إعادة بناء قدر كبير من الثقة بين النخب التي يعتمد عليها لإعادة بناء البلاد".

وبالرغم من أن مشروع الاسد الإعماري قد يساعد وضع سوريا في العالم العربي الأوسع، الا انه قد يبقى تطبيق "قانون قيصر" إحدى إجراءات إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب التي استمرت إدارة بايدن في دعمها .

وبعد دخوله حيز التنفيذ عام 2020، يسمح القانون بفرض عقوبات على أي شركة أو فرد، أمريكي أو أجنبي، يتعامل مع أهم قطاعات الاقتصاد السوري. ويؤثر القانون تأثيرا مخيفا على المستثمرين الأجانب المحتملين أو المؤسسات التجارية الأخرى التي قد تميل إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

ومع ذلك، فان حلفاء دمشق الأقوياء، روسيا، والصين وإيران يواصلون الجهد لنجاح مشروع الأسد الإعماري وتنميته، هذا بالاضافة إلى تجدد العلاقات السورية مع الخصمين السابقين مصر والإمارات، والتواصل المبدئي من جانب السعودية، قد يتم إعادة قبول "سوريا الأسد" في جامعة الدول العربية قريبا.

وفي هذه المرحلة، يرى مراقبون اقليميون ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تفتقر إلى استراتيجية واضحة أو متماسكة للتعامل مع سوريا. وقد يستنتج البيت الأبيض أن نهج عدم التدخل نسبيا يمكن الدفاع عنه من الناحية الاستراتيجية.
رقم : 938042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
12 حزيران 2021
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
12 حزيران 2021
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
11 حزيران 2021
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
11 حزيران 2021
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن