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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 18:35

هل تسقط صواريخ غزة بينيت كما أسقطت نتنياهو؟

هل تسقط صواريخ غزة بينيت كما أسقطت نتنياهو؟
صحيح ان تغير التكتلات والاشخاص في الكيان الاسرائيلي لن يغير سياساته المارقة بحق الفلسطينيين ومقدسات المسلمين، لكن هذا التغيير دليل على هزة كبيرة ضربت صميم الكيان الاسرائيلي، وافقدت المستوطنين الثقة بحكومة الاحتلال وحتى إمكانية قيام حكومة قادرة على الصمود في وجه المقاومة حتى وان كانت مدعومة من قبل امريكا والغرب.

ومن هنا سعى السياسيون الصهاينة جاهدين الى طمأنة المستوطنين على مستقبلهم وانهم قادرون على مواجهة التهديد الوجودي، لذا احتل استمرار الاستيطان والتوسع أول وعودهم وكانت هذه الجملة أول شيء ابتدأ به نفتالين بينيت كلمته امام الكنيست الاحد الماضي قبل التصويت على حكومته.

طبعا مواجهة ايران والاتفاق النووي كان من ضمن أولى أولويات تعليقات القادة الصهاينة باعتبارها رأس محور المقاومة والطرف المباشر في عملية تسليح المقاومة وايصال تقنية الصواريخ إليها، ودعمها في جميع المجالات والمناسبات.

التركيز على تقوية القبة الحديدية كان ضمن أغلب كلمات ومحاضرات أهل السياسة والحروب في الكيان الاسرائيلي، خاصة وانها هذه القبة التي صورها جنرالات الكيات الاسرائيلي على انها لاتقهر فشلت بشكل كبير أمام صواريخ المقاومة.

فإذن؛ يواجه الاحتلال الاسرائيلي خطرا وجوديا عسكريا بنيويا يبدأ بالصواريخ التي تحيط به من كل جانب، وانتفاضة الفلسطينيين الذين لن يرضوا بعد الآن بالمهادنة وتنديس المقدسات لأنهم يثقون بقدرة المقاومة ومعادلة الردع الجديدة، وهذا الخطر يدعمه محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية الايرانية ومفاصله في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

واليوم تغامر حكومة نفتالي بينيت الجديدة كثيرا باعتمادها على ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين بالقدس، في محاولة للقول بأنها ليست ضعيفة وانها تتحدى تحذيرات فصائل المقاومة والخارجية الفلسطينية، والدعوة للنفير العام، لكنها بهذا ترسم أولى ملامح سقوطها دون ان تعلم.

لن يكون هناك "سلام مقابل السلام" ولاسلام مقابل الأرض ولا دولتان إحداها عبرية واخرى فلسطينية، وكما سقطت "صفقة القرن" ستسقط "اوسلو" وسيسقط معها الكيان الاسرائيلي وستكون هناك فلسطين الحرة عاصمتها القدس الشريف.
رقم : 938213
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