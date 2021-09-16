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الخميس 16 أيلول 2021 ساعة 11:21

وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته

وصول الوقود الى لبنان ، حزب الله الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته
بينما حاولت جهات غربية وعبرية وعربية على مدى العقود ، ولا سيما في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الحرجة الأخيرة ، الايحاء بان حزب الله هو اساس المشاكل التي يعاني منها لبنان حسب زعمهما ، وفي ظل تصعيد هذه الحرب الاعلامية والنفسية العمل على ترهيب وتكميم افواه وارغام العناصر الخدومة للحزب الى ترك الساحة ، الا ان ايصال حزب الله الوقود الى الشعب اللبناني في هذه الظروف المتازمة ، اثبت بان الحزب هول الحل لمشاكل لبنان وليس مشكلته .

-و قبل ذلك ، كان حزب الله قد عزز السيادة البنانية من خلال الانتصار على الكيان الصهيوني ، وبعد ذلك كان دوما وفي مختلف المجالات الى جانب الشعب اللبناني ولم يسمح لا للكيان الصهيوني ولا امريكا ولا بعض الدول الاقليمية ان تمرر مؤامراتها كما تشاء في لبنان وتحقق مآربها . في ظل الظروف الجديدة ايضا فان ايصال حزب الله الوقود الى لبنان منذ محاولته الاولى تحول الى منفذ لفتح القنوات المغلقة امام وصول الطاقة الى لبنان من مصر وسوريا والاردن . هذه الخطوة تعني أن حزب الله ليس مشكلة لبنان بل هو الحل.

- خطوة حزب الله في توفير جزء من الطاقة التي يحتاجها لبنان ، والتي أظهرت اليوم أولى ثمارها بوصول ناقلات الوقود . بناء على الوعد الذي قطعه سيد المقاومة في لبنان ، ستستكمل بوصول عدة سفن وقود ايرانية اخرى لتكون جزءا من مساعدة حزب الله للحكومة اللبنانية المشكلة حديثاً ، وهي في الواقع تفتح متنفساً جديداً لهذه الحكومة.

- بعض الدول وبالطبع بعض الفصائل والجماعات اللبنانية التي سعت وبقوة الى القضاء على حزب الله في ظل متابعة مشروع نزع سلاح حزب الله والتي فشلت في تحقيق مآربها ، يجب أن تحاسب على سجلها الفارغ على صعيد خدمة الشعب اللبناني واخراجه من الازمة .
رقم : 954137
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