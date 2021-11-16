الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:55

حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا

حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
لا يترك الرجل مناسبة، إلا وإستغلها للنيل من الرجال الابطال والشرفاء الذين داسوا على رؤوس قادة "الجيش الذي كان لا يقهر"، خلال العقدين الماضين، وكأنه يثأر لأبناء عمومته من الصهاينة لهزائمهم على يد اشرف الناس، دون ان يعلم هذا البائس والخائب، انه لن ينفع، بهذه التغريدات والتصريحات، الكاذبة والمقرفة، اسياده في تل ابيب في شيء، بل سيضر بالمقابل نظامه نظام آل سعود.

المهم ان يجد سببا ليتهجم على اشرف الناس، حتى لو كان هذا السبب كذبة فاضحة قالها عميل رخيص لامريكا و"اسرائيل" في اي بقعة ما من العالم، ضد اشرف الناس، ليتخذها متنفسا لتفريغ بعض الحقد الآسن في وجوده ضد الشرفاء والكرماء والاخيار، كما حصل اليوم بعد ان اتخذ من كلام وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، الذي اتهم عنصرين من حزب الله بمحاولة التعرض لعميل سابق في الموساد الاسرائيلي في كولومبيا، وانه تم اعتقالهما وترحيلهما، ذريعة للتهجم على حزب الله وسيد المقاومة، ومتهما اشرف الناس بانهم ينشرون الاجرام والارهاب واالمخدرات في كولومبيا!!,

هذا الامير السعودي الكذاب، يعتقد انه بذلك تمكن من النيل من اشرف الناس، دون ان يدري هذا البليد الذي اعماه الحقد على من اذلوا "اسرائيل" والعصابات الوهابية، ان حتى السذج من الناس يعلمون من تكون الحكومة الكولومبية التي يعتمد هذا المريض الحاقد، على كلام وزير دفاعها، ليشن هجوما على اشرف الناس.

الحكومة الكولومبية التي يتخذ هذا الاخرق كلامها ذريعة للنيل من حزب الله وسيد المقاومة، هي حكومة يمينية متطرفة ومتصهينة حتى العظم، وتعتبر نفسها حليفة لـ"اسرائيل"، وعضو في التحالف الامريكي ضد فنزويلا وكل الانظمة الديمقراطية والشعبية والثورية في امريكا اللاتينية، وقبل ايام، وتحديدا في 8 تشرين الثاني نوفمبر، زار رئيس هذه الحكومة إيفان دوكي "اسرائيل"، لافتتاح مركز تجاري كولومبي في القدس المحتلة، وكان يرافقه في الزيارة وزير الدفاع مولانو، واللافت ان مولانو هذا ادلى بتصريحات خلال الزيارة قال فيها:" ان اسرائيل وكولومبيا لديهما عدو مشترك هو إيران وحزب الله، الذي ينشط ضد إسرائيل ويدعم أيضا النظام في فنزويلا"!!.

هذا هو وزير الدفاع الكولومبي، الذي اتخذ مساعد آل سعود الكذاب، كلامه دليلا على اتهامه لاشرف الناس!، بينما العالم كله، سوى من اعمى الحقد المرضي عقله وقلبه وبصره مثل مساعد وابن عمه سطام بن خالد، وامثالهما، ومن اشتروهم بدولارات النفط والغاز، يعلم ان الارهاب، هو صناعة امريكية اسرائيلية سعودية بإمتياز، اما المخدرات فهي تجارتهم المفضلة، ويكفي متابعة سريعة لاخبار عصابات تهريب المخدرات الكولومبية، واخبار امراء الكبتاغون، لتعلم صاحب الاسهم الكبرى في هذه التجارة، اما مقاومة تحالف الشؤم الامريكي الاسرائيلي السعودي، والدفاع عن المقدسات الاسلامية وفي مقدمتها القدس، فهي تجارة اشرف الناس.
رقم : 963841
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
16 تشرين الثاني 2021
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
16 تشرين الثاني 2021
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
15 تشرين الثاني 2021
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
15 تشرين الثاني 2021
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
15 تشرين الثاني 2021
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
15 تشرين الثاني 2021
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
13 تشرين الثاني 2021
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
13 تشرين الثاني 2021
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
13 تشرين الثاني 2021
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
13 تشرين الثاني 2021
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
13 تشرين الثاني 2021
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
12 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟