رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية

بداية ضربة نورين الكبيرة للصهاينة



نورين ليس الرياضي الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك، لكن لاعب الجودو الجزائري قطع خطوة إلى الأمام، متحدياً الصهاينة بمسيرته المروعة ورفع صوت العالم المضطهد ضد الغطرسة العالمية. بدأت قصة نورين مع أولمبياد 2020. بالطبع، أظهر هذا الرياضي بالفعل روح الرجولة وحرية الإرادة للصهاينة، لكنها وصلت إلى ذروتها في طوكيو. رياضي ذو روح بطولية وقف وحده ضد الغطرسة العالمية وكيان الاحتلال. أصبحت نورين أول رياضي في أولمبياد 2020 يرفض مواجهة ممثل الكيان المحتل. بعد هذا الجزائري، سار المغربي عبد الرسول محمد على خطى نورين ورفض منافسة الرياضي الصهيوني.



جرح الصهاينة ودفع ثمنه 10 سنوات من الحرمان الرياضي



أثارت ضربة نورين الكبيرة للمعتدين والتشكيك في الهوية المزيفة لكيان الاحتلال غضب الصهاينة. وصل إذلال الكيان الصهيوني ذروته أمام رياضي حر اتخذ قرارا كبيرا وضحى بالميدالية الأولمبية من أجل الميدالية. فيزر، رئيس الاتحاد العالمي للجودو، وهو دمية صهيونية في الرياضة وزوجته صهيونية أيضًا، دخل الميدان وأصدر قرارًا بتخفيف جروح الصهاينة من هذا الرياضي الحر إرضاءً لأسياده. وحكم عليه بالحرمان من ممارسة الجودو لمدة 10 سنوات، على أمل أن يخفف ذلك من جراح الصهاينة. لكن نورين لم يكن من يتخلى عن أفكاره المحبة للحرية بسبب حكمه بالحرمان لمدة 10 سنوات، حيث أجرى لاعب الجودو الجزائري مقابلة إدان الكيان الصهيوني هذه المرة بلسانه لإلحاق جرح آخر بالصهاينة المحتلين.



لا تراجع عن دعم مظلومية فلسطين بعد الحرمان الشديد



وقال نورين تعليقا على "عشر سنوات من الحرمان شديدة".: "بالطبع كنت أتوقع مثل هذا الحظر لأنهم يدعمون الصهاينة الإرهابيين ضد أمتنا في غزة. إنهم متورطون في جرائم الكيان الصهيوني. أنا لم أخالف أي قانون. استقالتي كانت بمثابة دعم للشعب الفلسطيني ". وقال الرياضي الجزائري المسلم "أنا فخور بهذا القرار رغم الحظر عشر سنوات".، "أنا لا أواجه كيانا يرهب ويقتل الأطفال الفلسطينيين."، "قضية فلسطين أهم من الرياضة وقراري لن يتغير أبدا". وأصبح نورين شوكة في خاصرة الصهاينة بعد هذه المقابلة. رياضي مقاومة ضد الظلم وهو نموذج لكل الرياضيين الأحرار. تيار القضية الفلسطينية، حتى مع القمع في المجال الرياضي، يغرس الخوف في نفوس الصهاينة.



وداعا لعالم الرياضة مع سهم على قلب الصهاينة



لاعب الجودو الجزائري يتصدر عناوين الصحف مرة أخرى، حيث أعلن قبل يومين أنه يودع عالم المحترفين. قنبلة إخبارية عززت مرة أخرى القضية الفلسطينية ضد المحتلين. حُكم على نورين بالحرمان 10 سنوات، إيذانًا بنهاية مسيرته الاحترافية، ولهذا أعلن قراره رسميًا. وقال نورين مرة أخرى عبر تويتر بخطاب إنساني ومؤيد للفلسطينيين: هذه المرة، لم يعبر الرياضي الجزائري عن عدم حزنه على هذا الوداع فحسب، بل أظهر أيضًا افتخاره الكبير من بتأييد الفلسطينيين ضد قمع الكيان الصهيوني. وقال نورين لقناة الجزيرة: "بعد رفض الاستئناف الذي قدمته لاستئناف تعليق عملي لمدة 10 سنوات، قررت أن أودع عالمي المهني". "أعلم أن الاتحادات الدولية تتعاون دائمًا مع الصهاينة، ولا سيما الاتحاد العالمي للجودو الذي يهيمن عليه الصهاينة". وأضاف: "الآن أنا في مدينتي وأتدرب في النادي. "إن شاء الله سأبذل قصارى جهدي لتعليم الجيل الجديد".



دعم صريح لحركة حماس والاستعداد لمحاربة المحتلين



لكن ذلك لم يكن نهاية تصريحات نورين. وفي مقابلة أخرى أمس، أدلى الرياضي الجزائري بتصريح عاصف وأيد علانية حركة حماس، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية على نطاق واسع. وقال نورين لوكالة الانباء الفلسطينية شهاب "لن أندم أبدا على ما فعلته. إذا حرموني بـ 100 عام وأخذوا بحياتي، فإن قضية فلسطين ستكون دائما مشكلتي". وأضاف أن "كتائب القسام شرف الأمة العربية والإسلامية، لو كنت في فلسطين لكنت قاتلت إلى جانبكم ضد الصهاينة".



طوفان من التأييد للرياضي المناهض للصهيونية وغضب إعلامي صهيوني



انتشرت تصريحات نورين المؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني، وخاصة على موقع تويتر. أيد العديد من المشاهير تحرك الرياضي الجزائري ووصفوه بأنه نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين الأحرار في العالم. كان هناك الكثير من التأملات في تصريحات نورين التي تحولت إلى اتجاه على تويتر. من جهة أخرى، أثارت هذه التصريحات وسائل الإعلام العبرية الصهيونية، ولاقت تغطية واسعة في هذا الصدد.



في النهاية، علم نورين درسًا رائعًا لجميع الرياضيين الأحرار في العالم: يجب أن يكون دعم المظلوم هو عنوان الرياضيين ولا يجب أن يتخلوا عن مثلهم العليا بسبب التهديدات أو الحرمان من المؤسسات تحت إشراف الغطرسة العالمية والصهاينة. لقد علّم الدرس العظيم الذي يمكن للرياضي أن يلحق بدوره جرحًا كبيرًا بالصهاينة من خلال عدم اللعب أمام المحتلين.