أبرز التطورات على الساحة اليمنية 19-12-2021

وفي هذا الصدد قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، إن "مواجهات عنيفة بين الطرفين تواصلت منذ يوم الجمعة، في الصحراء الفاصلة بين مديريتي عسيلان وبيحان، تمكنت خلالها قوات صنعاء، من السيطرة على منطقة العكد والتقدم باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة الرملة القبلية شمال منطقة المجبجب، حيث تدور حالياً معارك عنيفة بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي متبادل".



وبحسب المصادر فإن المواجهات الشرسة بين الطرفين أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، يأتي ذلك جراء التصعيد العسكري الأخير لقوات تحالف العدوان السعودي بشن هجوم عسكري فاشل الثلاثاء الماضي، باتجاه مواقع قوات حكومة صنعاء، في منطقة الساق، على أمل فصل مديرية بيحان شبوة عن مديرية حريب مأرب، حيث تمكنت قوات صنعاء من اجبار قوات التحالف على الانسحاب باتجاه منطقة "المجبجب" التي سقطت بقبضة قوات صنعاء يوم أمس.



وبالتزامن مع ذلك تواصل مقاتلات تحالف العدوان شن غاراتها على عدد من مناطق المواجهات في صحراء عسيلان شبوة، خاصة المناطق التي سيطرت عليها قوات صنعاء، مؤخراً، وذلك في محاولة لايقاف تقدمات قوات صنعاء في جبهات غرب محافظة شبوة.



وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" تمكنوا، يوم الجمعة الماضي، من إفشال زحف واسع لقوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة لها، غرب محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، إن قوات صنعاء تمكنت من كسر زحف لقوات التحالف وأدواتها في المناطق الصحراوية الفاصلة بين مديريتي عسيلان وبيحان، واجبار قوى التحالف على التراجع دون تحقيق أي تقدم خلال الزحف.



وأكدت المصادر، أن القوات اليمنية سمحت لقوات تحالف العدوان بالتقدم باتجاه مناطق "المجبجب"، قبل أن تنفذ التفافاً ناجحاً، تمكنت خلاله من وضع قوى تحالف العدوان في كماشة، تكبدت خلالها قوات التحالف خسائر فادحة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، أبرزهم مصرع قائد مجندي العدوان في جبهة عسيلان "عبدريه العياشي". وأشارت المصادر، إلى أن الزحف رافقه غطاء جوي كثيف من قبل طيران التحالف.



ويأتي التصعيد الأخير لقوات العدوان في شبوة، بهدف تخفيف الضغط عن مجنديها جنوب مدينة مأرب، الذين يتعرضون لهجوم عسكري واسع من قبل قوات صنعاء في المناطق الفاصلة بين محافظتي شبوة ومأرب التي تسعى للتقدم باتجاه المنفذ الشرقي لمدينة مأرب.





