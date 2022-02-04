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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 08:48

من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!

من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
منذ هذه اللحظة الى سنوات طوال ستعمد أمريكا وخاصة إدارة بايدن الى نشر التحليلات وتسريب المعلومات "بالقطّارة" عن العملية البطولية التي نفذتها القوات الخاصة الامريكية (الكوماندوز) حول عملية تصفية زعيم "داعش" المدعو أبو ابراهيم القرشي او (أمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى) في إدلب شمال سوريا، وذلك ضمان أكبر استثمار سياسي لهذا الحدث لمصلحتها ومصلحة بايدن الذي سعى، منذ توليه الحكم قبل عام والى الآن، الى اعلان نصر او انجازا ما ليتكلم عنه في هذا التوقيت بالذات، خاصة وان هذه السنة من حكمه كانت مليئة بالخيبات المتلاحقة بدءا من "كورونا" وهبوط الوضع الاقتصادي للبلاد وصولا الى الانسحاب المخزي من افغانستان والاهم من كل هذا تزايد التوترات مع الصين وروسيا وخاصة القرار الاخير حول ارسال 3000 جندي الى اوروبا واحتمال نشوب حرب او اشتباك مع روسيا حول اوكرانيا.

لا نناقش في ان "القرشي" (تركماني عراقي) الذي اغتيل اليوم بغارة أمريكية هو (بحسب مصادر في المخابرات العراقية) عراب استعباد وقتل الايزديين ومعروف بوحشيته وقائمة جرائمه مع التنظيم الوهابي "داعش" لاتعد ولاتحصى، لكننا نعي تماما انه صنيعة الاستخبارات الامريكية والغربية، وما قرار تصفيته وتوقيته سوى ورقة تستخدمها أمريكا للسياسة داخليا هذا في المرتبة الأولى، وقصة هوليودية وبحر من التفاصيل عن طريقة التخطيط "الدقيق" والتنفيذ الأدق و...و.. (مع العلم ان اكثر من 13 مدنيا بينهم أطفال قتلوا أثناء العملية الامريكية) تتبعها آلاف التحليلات و"التسريبات" المتعمدة طبعا، وذلك لشغل الرأي العام العالمي وبالطبع شعوب المنطقة بـ"البسالة الامريكية" المزعومة التي خلصتنا من شرور هذا الوحش "القرشي"، ولن ينتهي المسلسل عند هذا، فكما لاحظنا فإن المخرج الامريكي لمسلسل تصفية الوحوش الدواعش، كان اول صريح له بعد عملية قتل "القرشي" حول من سيخلفه، حيث قال مسؤول امريكي ( لم يفصح عن هويته) بأن عراقياً يلقب بالعيساوي سيخلف القرشي، وبالتالي علينا ان ننتظر الحلقة الجديدة من مسلسل "اغتيال الاشرار" الامريكي، واما موعد هذه الحلقة فهو مرتبط بالأوضاع السياسية وما سيواجهه بايدن وان كان في حاجة لانتصارات جديدة تدفعه امام ترامب الذي يحاول العودة الى الحلبة الامريكية هو الآخر
رقم : 977111
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