الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها

إنّ شعار "الله أكبر" في إيران رفعت من أجل نصرة المستضعفين في العالم و إسترجاع بيت المقدس و إعادة كرامة الشعب الفلسطيني وليس كشعار الله أكبر الذي نسمعه من بعض المتتطرفين. إنّ الثورة الإسلامية كانت ثورة إسلامية حقيقية أرجع العزة والكرامة للمسلمين. هذه الثورة أثرت على الإتحاد السوفيتي وأمريكا حينما رفع شعار لاشرقية ولاغربية.



هو أضاف: أمريكا تريد أن تثير الفتنة بين البلدان الإسلامية وتظهر إيران العدو الرقم الأول للعالم الإسلامي بدلا من الكيان الصهيوني ولكن ثورة إيران ليست إيرانية ولا شيعية ولا فارسية بل كانت إسلامية ووقفت الجمهورية الإسلامية مع العرب أكثر من غيره أكثر من غيرها.



هو أشار إلى دور المرأة في الثورة الإسلامية قائلا: لا ننسى دور المرأة الإيرانية من خلال مشاركتها في كل الميادين والأنشطة مع حفاظها على ثوابت الإيلام والحجاب.