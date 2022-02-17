سيد المقاومة يكسر المعادلة

لم يتوقف قادة ومحللو العدو الاسرائيلي ساعة عن تحليل وتأويل وتفسير كلام السيد نصر الله والذي كان قد تحدث عن قدرات جديدة للمقاومة وأمكانية تفعيل نظام للدفاع الجوي قبل 9 أيام في مقابلة مع قناة العالم، ليكشف يوم أمس الاربعاء في كلمته بمناسبة ذكرى القادة الشهداء ان المقاومة تصنع المسيرات اليوم وأنها تمتلك منذ سنوات القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها الى صواريخ دقيقة وانها ليست بحاجة لجلب صواريخ من ايران.



الاحتلال الذي يسعى جاهدا لإرسال عملاء وجواسيس الى لبنان لاكتشاف أماكن تخزين الصواريخ الدقيقة لحزب الله لضربها، والحيلولة دون وصول عددها الى الألف اصطدم اليوم بحقيقة مخيفة سوف لن تدع لقادته العسكريين مجالا للنوم بعد الآن وهي أن الحزب لاينتظر قوافل من هذه الصواريخ الدقيقة لتصل إليه من ايران بل هو بالفعل يمتلكها ويمكنه ان يحول الآلاف من صواريخه العادية الى أخرى دقيقة وبالتالي خسر العدو الصهيوني رهانه تماما وانكسر التوازن أو التفوق الذي كان يسعى للوصول إليه.



السيد نصر الله أرعب الاحتلال عندما كشف عن أن المقاومة على علم بجواسيسه ومساعيه لكشف مخازن صواريخ المقاومة، وبأن المقاومة أعدت العدة لصد أي تحرك او محاولة اسرائيلية بل وبشره بـ"أنصارية 2" في إشارة الى كمين "انصارية" الذي سقطت فيه وحدة إسرائيلية عندما كانت تحاول ضرب أهداف للمقاومة جنوب لبنان.



معامل المقاومة لإنتاج الصواريخ والمسيرات متفرقة ويمكن للاحتلال ان يبحث كما يشاء فالمقاومة بانتظاره، وحتى وان وجد مخازن او معامل هذه الصواريخ فلن يتمكن من ضربها وعليه ان يعلم ان المعادلة انكسرت وان ردع المقاومة أصبح أقوى ومن يعلم قد نرى تغيرا في طريقة الرد مع التطور الجديد وكسر سيد المقاومة للتوازن الذي لطاما تفاخر به قادة الاحتلال بعد خسائرهم المتوالية أمام المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.