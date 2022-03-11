الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 12:04

حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!

حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
بينما كانت البحرين، إلى جانب الإمارات والمغرب والسودان، فصلت طريقها مسبقا عن المسلمين الذين يبلغ عددهم مليار ونصف المليار نسمة، من خلال دعمها لـ "إسرائيل، تركيا ايضا في هذه الأيام خطت على نفس الطريق وانضمت اليهم من خلال دعوتها لرئيس كيان الاحتلال اسحاق هرتسوغ، العدو الاول للمسلمين، الى انقرة واحتضانها له.

- البحرين والإمارات كانتا قد رحبتا بالفعل بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وفتحت موطىء قدم لها في مياه المنطقة وبالقرب من حدود الجمهورية الإسلامية، واليوم نرى تركيا تقوم بنفس الخطوة على الحدود البرية للجمهورية الإسلامية.

-البحرين وخلال الأسابيع الأخيرة استقبلت ضابطا إسرائيليا رفيع المستوى واشركته في شؤونها الأمنية والعسكرية الحساسة، ومنحته حق التدخل، واليوم يقوم قائد جيش الإحتلال الموجود في البحرين باستكمال ذات المشروع. نظرا لتبعية البحرين للسعودية، يمكن القول ان هذه الزيارة جاءت بتنسيق كامل بين بن سلمان وال خليفة .

-أن تتحكم "إسرائيل" بالمقدرات العسكرية للمنطقة بشكل مباشر بفعل التواجد العسكري في البحرين أو عن غير قصد في ظل تعميق العلاقات مع الإمارات والآن تركيا، وإن كان يشكل خطوة خطيرة على الدول الأخرى في المنطقة، الا ان المتضرر الاكبر من هذه الخطوة الاستباقية ستكون هذه الدول والمدافعين والموافقين عليها ، اكثر من أي دولة أخرى.

-- تزامن زيارة السيسي للسعودية مع زيارة المسؤولين الإسرائيليين للبحرين وتركيا، تظهر أنه على الرغم من قلق مصر والسعودية من توسع العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي، إلا أنهما لا تريدان منح تركيا فرصة ترسيخ العلاقات مع "إسرائيل" اكثر من اللزوم. يبدو أن كل هذه الدول قلقة من مغادرة امريكا للمنطقة، وحسب توقعاتها الخاطئة ترى ان المستقبل يكمن في إقامة وتعميق العلاقات مع "إسرائيل". تواصل مصر والسعودية توخي الحذر في مواجهة مطالب تركيا وإصرارها على تجديد وتوسيع العلاقات، نابع من انهما تتوجسان من مستقبل قد لا يكون فيه أردوغان رئيسا للجمهورية .

-على أي حال ، فإن الرابح الرئيسي من مثل هذه الزيارات هو الكيان الاسرائيلي الذي حطم حظر تجريم العلاقات معه من خلال التطبيع مع الدول العربية الأربع، ويأمل حاليا وفي ظل الظروف الجديدة من خلال تلطيف حساسية الوسط الاعلامي التركي ان يرى سائر الدول الاسلامية تلتحق بركب الدول التي تتسابق في التطيع مع الكيان .
رقم : 983228
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
11 آذار 2022
رئيسي يزور مازندران
رئيسي يزور مازندران
11 آذار 2022
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
11 آذار 2022
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2
11 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا
10 آذار 2022
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
10 آذار 2022
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"
10 آذار 2022
قائد بحرية الجيش الايراني: استطعنا تحطيم تهديدات و حظر ومؤامرات الاعداء
قائد بحرية الجيش الايراني: استطعنا تحطيم تهديدات و حظر ومؤامرات الاعداء
10 آذار 2022
كوخافي في البحرين.. الدور الوظيفي للنظام الخليفي
كوخافي في البحرين.. الدور الوظيفي للنظام الخليفي
10 آذار 2022
شمخاني: امريكا ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي
شمخاني: امريكا ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي
10 آذار 2022
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
9 آذار 2022
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
9 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حضان "اسرائيل" المتزامن مع تركيا والبحرين؟!
هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟
تداعيات العمليات الاستشهادية الفلسطينية... خشية الکيان الإسرائيلي من "معركة سيف القدس 2"
كوخافي في البحرين.. الدور الوظيفي للنظام الخليفي