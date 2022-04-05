الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 نيسان 2022 ساعة 08:01

ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين

ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
 يسعى بكل طاقته لجمع المواقف المناصرة له للتغطية على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، والدليل ماذكرته وسائل إعلام عبريّة حول أنّ رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت شكر الملك الأردنيّ عبدالله الثاني على إدانته للعمليات التي وقعت مؤخرًا ضد أهداف الاحتلال والمستوطنين نتيجة التصعيد الإسرائيليّ، وذلك خلال اتصال هاتفيّ من قبل بينيت، للخديث عما أسموه "منع التصعيد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، في وقت ترتفع فيه معدلات الجرائم والاعتقالات والاعتداءات الإسرائيليّة في مدن الضفة والعاصمة الفلسطينيّة القدس.

والغريب في السياسة الإسرائيليّة "المتوترة" هو أنّها في الوقت الذي تخشى فيه من انفجار الأوضاع، تمارس سياسة تصعيديّة خطيرة ضد أبناء فلسطين، حيث يعيشون حالة غريبة من نوعها من الاحتقان والتوتر المتزايد بسبب العدوان الإسرائيليّ المتعدد الأشكال، والتي يمكن أن تكون الفتيل في إشعال التوتر مجدداً على الساحة الفلسطينيّة، وتقود إلى جولات أخرى من الحرب، قد تدهور الأوضاع بأكملها، وتُبعثر كل الأوراق السياسيّة والأمنيّة في الداخل المحتل وكامل الأراضي الفلسطينيّة.

وعلى الوجه الآخر لم تتجرأ الوكالة الرسمية الأردنية "بترا"، على نقل كامل ما جرى الحديث عنه بين الملك الذي وقّعت بلاده ثاني اتفاق "استسلام" مع العدو الصهيونيّ الغاشم عام 1994، وتربطها علاقات متنوعة مع تل أبيب، لينتشر خبر الإذاعة الرسميّة العبريّة حول تشكر بينيت من الملك الأردني عبد الله الثاني لإدانته "العمليات الفدائيّة" كالنار في الهشيم، بعد أن صمت "الملك" طويلاً عن جرائم الصهاينة بحق الأبرياء كُرمى عيون الأسياد.

من ناحية أُخرى، إنّ الملك الأردنيّ الذي حذر نفتالي بينيت من قيام قوات العدو بأعمال قد تؤجج الصراع في المنطقة وتقوض "فرص السلام" تناسى إدانة ما تعج به وسائل الإعلام العربيّة حول الجنايات الإسرائيليّة اليوميّة بحق الفلسطينيين في أقدس الأشهر عند المسلمين (رمضان المبارك)، في وقت يطلب فيه الشعب الأردنيّ وممثلوه في البرلمان عدول الحكومة عن أية اتفاقيات مع تل أبيب التي تقتل الشعب الفلسطينيّ وتهدم البيوت وتنتهك المقدسات، فيما لا يجد الأردنيون حاجة في أي علاقة بين بلادهم وحكومة عدوهم الباغية.

وعلى ما يبدو فإنّ الملك الأردنيّ السعيد بعودة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع العدو الإسرائيليّ، لم يفتح تلفازاً أو موقعاً إلكترونيّاً منذ أيام، أو ربما "أذن من طين وأذن من عجين" كما يقول المثل العربيّ، فهل يُعقل أنّ جار الصهاينة المخلص لم يسمع بقتلى الغاز المسيل للدموع أو بحروق القنابل الصوتيّة أو بـ "كاسر الأمواج"، وهو اسم الحملة التي أطلقتها "إسرائيل" على موجة تصعيدها الحالية، أيعقل أنّ "ملكاً" كهذا لم يشاهد صور انتشار عناصر حرس الحدود وحملات الشرطة في أكثر من مدينة، أو أنّه لم يقرأ في الصحف والمواقع الإخباريّة تصريحات بينت نفسه الذي تباهى برغبة كيانه في تنفيذ المزيد من العمليات ضد أصحاب هذه الأرض، كتأكيد للاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة بحق الفلسطينيين بشكل عام ويكشف مدى "العهر السياسيّ" الذي لدى البعض.

أيضاً، لايبدو أنّ "إسرائيل" الضامنة للورقة الأردنيّة ستخشى التحذيرات الأردنيّة من ناحية تدهور الوضع، خاصة وأنّها تسعى لتدويل الأمور على الساحة الفلسطينيّة غير آبهة بنتائج تلك المخاطر الكبيرة، على اعتبار أنّ تمادي قوات المحتل الباغي ضد الفلسطينيين وثرواتهم ومقدساتهم، وتصعيد العدوان الهمجيّ الذي لا يتوقف عن قتل المدنيين وتدمير مستقبلهم وتهديد أرواحهم، من شأنه أن يقلب الطاولة على رؤوس العصابات الصهيونيّة في أي لحظة ويخرج زمام الأمور عن السيطرة، وبالتالي ستُفتح أبواب جهنم على الكيان الذي اختار تسخين الأحداث ورفع مستوى الإجرام.

وكأن الصهاينة من خلال صياغة هذا الخبر يودون إخبارنا بأنّهم سيسحقون كل فلسطينيّ ومطالب بحقوقه، وفي حال أيّ رد فلسطينيّ وإن كان فرديّاً سنجلب حلفائتنا ليرفعوا صوتهم بالتديد، رغم أنّ فصائل المقاومة الفلسطينيّة تدعو بشكل مستمر لـ "إشعال كل نقطة يتواجد فيها جنود الاحتلال ومستوطنوه"، وتؤكّد بأنّهم لن يسكتوا على الاعتداءات الإسرائيليّة  الجبانة، فيما يدرك أبناء فلسطين أنّ "إسرائيل" لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتوقف عن إجرامها وعنصريّتها وقضمها لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك نص إعلان الدولة المزعومة الذي يدعي أنّ أرض فلسطين هي مهد الشعب اليهوديّ، وفيها تكونت شخصيته الروحيّة والدينيّة والسياسيّة، وهناك أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضاريّة ذات مغزى قوميّ وإنسانيّ جامع، وأعطى للعالم كتاب الكتب الخالد، ويزعم الإعلان أنّ اليهود نُفيوا عنوة من "بلادهم"، ويعتبرون أنّ الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل" وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسية في فلسطين.

فما هو متوقع حصول رد شعبيّ فلسطينيّ على هذه الجرائم، سيكون كما يرغب جميع الفلسطينيين ومن معهم، مقاومة جديدة وانتفاضة متواصلة، حيث تنبع ضرورة حصول هذا "الانفجار" من الحاجة لِلجم الكيان الصهيونيّ الذي بات يوصف بـ "العنصريّ" دوليّاً، بعد أن قامت أنّ "إسرائيل" منذ ولادتها غير الشرعيّة على العنف المفرط والإجرام غير المعهود، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق ما يُعرف بمنهج "القبضة الحديديّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، حين قام هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، والتاريخ القديم والجديد أكبر شاهد على الوحشيّة والدمويّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الملك الأردنيّ التقى مؤخراً رئيس كيان العدو ووزير الحرب الصهيونيّ، وأجرى زيارة لرام الله، وتحدثت مواقع إعلامية أنّ هذه الجهود تأتي في سياق العمل لمنع انفجار مواجهة مع "إسرائيل"، كما حصل في رمضان العام المنصرم، وقبل بضعة أيام، اندلعت مواجهات عنيفة في باب العامود بالقدس المحتلة عقب اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين في المنطقة، تزامناً مع تحضيرات من جانب حاخامات الصهيونية الدينية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، خلال عيد "الفصح اليهوديّ"، فيما أشار وزير الحرب في حكومة العدو بيني غانتس، أنّه لن يتوقف عن اللقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس والملك الأردنيّ.
رقم : 987431
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ملك الأردن وسياسة "الكيل بمكيالين" تجاه فلسطين
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
4 نيسان 2022
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
4 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
2 نيسان 2022
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
2 نيسان 2022
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
2 نيسان 2022
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
2 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟