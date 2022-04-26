مقتدى الصدر يقطع الطريق أمام المطبعين مع الكيان الصهيوني

أعلن الصدر في تغريدة على تويتر، ويوم الأحد، أنه سيقدم قريباً خطة إلى البرلمان لتجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل مطلق. حتى أنه ذهب إلى حد القول إن السبب الرئيسي لدخوله الانتخابات هو مواجهة مؤامرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وبوضع ذلك في الاعتبار، يمكن تقديم ثلاثة محاور تتعلق بالجوانب المهمة لرسالة الصدر الجديدة لمستقبل العراق السياسي.



قصف بالهاون على رؤوس المطبعين مع تل أبيب



من الحقائق التي لا يمكن إنكارها في المشهد السياسي العراقي أن عددًا محدودًا من التيارات السياسية التي هي في الغالب مرتزقة وخانعة لمطالب الولايات المتحدة وبريطانيا، أبدت رغبتها في إقامة علاقات مع الصهيونية في كل السنوات منذ عام 2003. حتى في السنوات القليلة الماضية، عندما قامت بعض الأنظمة العربية بعملية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، تم التعبير عن هذا المطلب بشكل أكثر صراحة. على سبيل المثال، قبل بضعة أشهر، دعا حوالي 300 عراقي، بمن فيهم بعض زعماء العشائر، إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مؤتمر في كردستان العراق برعاية منظمة أمريكية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وعلى الرغم من إنكار قادة إقليم كردستان العراق، فإن الكيان الصهيوني هو وجهة نحو 75٪ من صادرات النفط من شمال العراق، وأن الكيان الصهيوني هو أهم داعم لتقسيم العراق من خلال دعمه استفتاء 25 سبتمبر 2017 لانفصال إقليم كردستان العراق. من ناحية أخرى، تشير جميع الأدلة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، بقيادة مسعود بارزاني، له علاقات واسعة مع الكيان الصهيوني. ومع ذلك، فإن رسالة مقتدى الصدر الجديدة يمكن أن تضع نهاية لهذه العلاقات، فخطة الصدر يمكن أن تتعارض بشكل رسمي مع رغبات ومواقف حلفائه في الأحداث الجديدة في العراق، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وتصبح عاملاً في إنهاء التحالف بينهم.



الادعاء بأن الحكومة العراقية الجديدة معارضة لمحور المقاومة باطل



قضية أخرى مهمة تتعلق برسالة مقتدى الصدر الجديدة تتعلق بالدعاية الإعلامية التي أطلقتها بعض الحركات السياسية المرتزقة مؤخراً بإظهار مواقف الحكومة العراقية الجديدة وكأنها ذات علاقة وثيقة بالكيان الصهيوني. في الواقع، انتشر على نطاق واسع أن حكومة الأغلبية الوطنية الناتجة عن التحالف بين الصدر والسنة والشيعة ستتحرك في اتجاه معارضة إرادة المقاومة، وأن حكومة بغداد المستقبلية ستقترب أكثر من الكيان الصهيوني. في الواقع، حاولت تلك التيارات المرتزقة إظهار الحكومة العراقية الجديدة وكأنها في مواجهة محور المقاومة من خلال استغلال الخلافات بين الصدر وإطار التنسيق الشيعي. لكن الآن، وعلى عكس هذه الادعاءات الكاذبة، أظهر مقتدى الصدر برسالة جديدة أن الحكومة العراقية الجديدة لن تدخل في سياسة معارضة محور المقاومة.



في الواقع، أظهرت خطة الصدر، أنها تضمن استمرار الشراكة العراقية الاستراتيجية والوثيقة مع تحالف المقاومة (بالنظر إلى مركزية القضية الفلسطينية في تحالف المقاومة وقطبها المعارض بقيادة الولايات المتحدة). كما أن النتيجة المهمة لهذه القضية هو تأثيرها على نهج الحكومة العراقية المستقبلية تجاه مجموعات المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية، وكذلك التصويت في اجتماعات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية. لذلك يمكن القول الآن، إنه يجب تعزيز هذا الاقتراح بالمضي قدمًا خطوة أخرى لإعطاء النتيجة التي أرادها الصدر، وهي إدانة عمل الدول العربية في الانضمام إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.



مقتدى الصدر يفهم المنطق الداخلي لإرادة الشعب العراقي



على الرغم من أن بعض التيارات السياسية المرتزقة الموالية للغرب قد وضعت العلاقات مع الكيان الصهيوني على جدول الأعمال، وفي بعض الأحيان تدعم بشكل علني تطبيع العلاقات مع تل أبيب، فإن الواقع هو أن الإرادة العامة للمجتمع العراقي ضد هذه الأقلية. لقد أظهر الشعب العراقي بشكل عام تحركات كبيرة تجاه تلك التيارات المرتزقة، وأنه لن يقبل أبدًا العلاقات الوثيقة مع الكيان الصهيوني وسيقف بقوة ضد هؤلاء الخونة. في مثل هذه الحالة، من الآمن الآن القول إن مقتدى الصدر، على الرغم من إصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية واستمرار تحالفه مع الجبهتين الكردية والسنية، لديه فهم جيد للمنطق الداخلي الشعبي االعراقي، لذا فقد ركز على معارضة مؤامرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.