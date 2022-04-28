في يوم القدس العالمي.. فلسطين على درب النصر

ما أشبه اليوم بالأمس في معادلة التحرير الفلسطينية بين أجيال مرَّت على القضية بدءا بأولئك الرجال الأوائل أمثال الشيخ عز الدين القسام والرعيل الأول من المناضلين الذين حققوا إحدى الحسنيين، ثم تواصلت قوائم الشرف في تلبية صوت الحق ونداء الوطن متوكلين على الله في رحاب قضيتهم المقدسة، فحلقت الأجيال تلو الأجيال على هامة الشرف وقدمت أسماء لقنت المحتل دروسا في العزة والكرامة والتمسك بمشروع التحرير فنالت شرف الشهادة بعد أن أيقنت أنها من أعظم الكرامات عند الله لتتوالى قوائم الشهداء بين القيادات الفلسطينية وفرسان الميدان أمثال أبي جهاد والمهندس يحيى عياش وغيرهم من قادة وعناصر المقاومة دون حصر، وسجل أبناء الشعب الفلسطيني نماذج عظيمة من الفدائيين أمثال عمر أبو ليلى، وأخيرا وليس آخرا رعد حازم، وغيرهم من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.



“فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني والكيان الغاصب لا بد أن يضمحل” كلمات كان لها وقع عظيم تفاعل معها ملايين الأحرار والشرفاء الذين ساروا على طريق واحد هو طريق التحرير الذي بدأت ملامحه تتشكل على أرض فلسطين، فطوبى لكل المناضلين في سبيل الحرية والكرامة.



اليوم بحمد الله تمتلك المقاومة خاصية الردع الصاروخي الذي جاء بعد نضال تراكمي طويل، فكانت غزة هاشم على موعد مع النصر ترسم طريق التحرير كقاعدة إسناد قريب للنضال في الضفة، وأراضي ما يسمى الـ٤٨ الذين أثبتوا أيضا أن الدم الفلسطيني الذي يجري في عروقهم يحمل نفس الصفات الوراثية لدماء الرعيل الأول من القادة والمناضلين، فشعشعت بوارق الأمل مع كل اعتداء صهيوني منذ انتفاضة الحجارة عام ١٩٨٧م وصولا إلى انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠م، وقد أراد الله لهذه الفئة التقدم في ميادين الشرف على الأرض الفلسطينية، وما أجدر بهذا الشعب العظيم النضال والرباط في سبيل الله دفاعا عن الوطن والقدس والمقدسات.



رغم المجازر العنيفة التي نفذتها آلة البطش الصهيونية لكبح جماع تلك الانتفاضات الفلسطينية، إلا أن النتائج جاءت مبشرة فتم تحرير قطاع غزة المقاوم بالانسحاب أحادي الجانب بعد استنزاف تعرض له العدو، كما سبقه الانسحاب من جنوب لبنان الذي تحقق بفعل ضربات المقاومة قبل ذلك، فأصبح الكيان المحتل بين نارين إحداها في الشمال (المقاومة اللبنانية) والأخرى في الجنوب، وقد حاول العدو وأد المقاومة الإسلامية بلبنان في عدوان صيف ٢٠٠٦م فعاد خائبا لم ينل سوى الخزي والعار، وخرجت المقاومة أقوى مما كان، كما برزت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتؤكد أن المشروع واحد وأن المصير واحد، بعدها حدث عدوان ٢٠٠٨ـ٢٠٠٩م وجاء بنتائج إيجابية لصالح المقاومة التي أيقنت أن طريق التحرير من خلال تطوير قدراتها العسكرية لتصبح اليوم أقوى وأخطر قوة تهدد كيان الاحتلال من جهة الجنوب، وهي مستعدة لكل الاحتمالات والمغامرات.



هكذا كانت معركة بدر الكبرى في رمضان السنة الثانية للهجرة، وهكذا قدر الله أن تكون معركة سيف القدس في رمضان من العام الماضي؛ أي بعد ١٤٤٠ عاما، وقد صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رفع يده مخاطبا ربه: (والله إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تَعْبُدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا)، والأمة اليوم ترفع أكف الضراعة إليك يا الله بأن تنصر هذه الفئة المجاهدة في سبيلك لاستعادة حقوقهم المشروعة في فلسطين، اللهم حقق لهم وعدك الذي وعدت اللهم آمين.



اليوم يضيء هذا الجيل بوارق الأمل ويرسم طريق المستقبل لمشروع التحرير العظيم الذي عمد على أشلاء الشهداء، وما هذه التجاوزات غير الإنسانية التي استهدفت الحجر والبشر إلا فساد في الأرض وإيذان بأن الوعد الإلهي قد اقترب، قال تعالى: “لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ” واللعن هنا يعبِّر عن سخط الله، ثم يأتي الوعد الرباني بالزوال الذي اتفقت فيه جميع الكتب السماوية محذِّرة هذه الفئة الباغية التي أنقذها الله من ظلم فرعون قبل ثلاثة آلاف سنة فعاثوا فسادا في الأرض فتحقق وعد الله الأول فيهم، ولا شك أن ملامح الزوال الأخير قد بدأت ظاهرة للعيان.



عندما نشاهد الطفل الفلسطيني يقف أمام دبابات الاحتلال رافعا علم بلاده يلمع من عينيه شعاع الأمل، وعندما تقف الطفلة الفلسطينية أمام الجرافة الإسرائيلية غير عابئة بالخطر تذود عن منزل ذويها وتصرخ في وجه جنود الاحتلال، وعندما تقوم طفلة مثل عهد التميمي بصفع ضابط من جيش الاحتلال ويسألها القاضي كيف ضربتِ الضابط؟ ترد بمنتهى الثقة: أطلق هذه الأغلال من يدي وسأعلمك كيف ضربته. الله أكبر لهذه البسالة والعزة والصمود، الله أكبر وقد أراد الله أن يقترب وعده الحق على يد هذا الجيل من الأطفال من أبناء فلسطين، لم ينسوا حلمهم الأول وأعادوا مشروع التحرير إلى الواجهة بعد غياب طويل، اليوم لا نتحدث عن أمنيات، بل نتحدث عن وقائع على الأرض بالدقة في الزمان والمكان وحسبما تقرره المقاومة، وكما قال القائد القسامي محمد الضيف أبو خالد الذي هدد “إسرائيل” بدفع ثمن غالٍ إذا لم تتوقف عن أعمالها العدوانية في حي الشيخ جرَّاح بالقدس المحتلة العام الفائت، وقد صدق وعده فلله دره من مجاهد أبرَّ بقسمه وقدَّم هو ورفاقه ملحمة النصر.



عندما غنت الفنانة اللبنانية فيروز: “الغضب الساطع آت وأنا كلي إيمان .. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان .. من كل طريق آت بجياد الرهبة آت .. وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية .. وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية..” كانت فيروز تعبِّر عن هذا الإيمان العظيم الذي يعتمر قلوب المؤمنين ويثق بالنصر القادم، فما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها، واليوم نقول قررت المقاومة أن تضع قواعد جديدة للصراع، فهذا الشعب بأكمله بين نصر واستشهاد، فأصبح كيان الاحتلال يبحث عن الأمن والأمان ولا يعرف من أين ستأتي الضربة القاضية؟ ولا شك أن طريق النصر يمهد من خلال قوافل الشهداء، هكذا هي قوانين الطبيعة.



لقد وجهت المقاومة إنذارها للاحتلال في رمضان من العام الماضي بفك الحصار عن القدس وحي الشيخ جرَّاح وقدرت موقفها العسكري بشكل دقيق، فهي بعد التوكل على الله والإيمان بقضيتها ومشروعها هي واثقة بقدراتها وبما تمتلك في مخازنها من صواريخ ومسيرات مستعدة لكل الاحتمالات حتى آخر قطرة دم من دماء شعبها، وبالتالي فإن القرار اليوم هو نفسه القرار مع انطلاق أول صاروخ من قِبل فصائل المقاومة زلزل كيان الاحتلال، ليؤكد على أن الخط البياني للمقاومة الفلسطينية في تصاعد مستمر، كلها رسائل جلية لكيان الاحتلال أن التكلفة في المستقبل لن تتوقف على النقاط الرئيسية المعروفة، بل بالتحرير الكامل لفلسطين التاريخية، وهو ما سيحدث بعون الله عاجلا أو آجلا وقد أكدته الآيات القرآنية وتجارب التاريخ غنية بالدروس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.