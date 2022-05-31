انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية

وتستند السياسة العسكرية لأنقرة إلى حقيقة أن الدولة عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا يبدو أنها بحاجة إلى قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة الدفاعية. لذلك، فإن سبب اتخاذ أردوغان ورؤساء الحكومة التركية خطوات لجعل تركيا واحدة من أبرز الدول المصنعة للأسلحة في العالم مسألة مهمة. وفي هذا السياق، فإن السؤال الأساسي الذي يمكن طرحه هو ما أثر التقدم العسكري التركي في شكل توجهها نحو تطوير أسلحة استراتيجية على نفوذها الإقليمي وقدرتها على لعب دور في التنافس مع القوى المتنافسة؟ وعلى مستوى آخر، فإن السؤال، ما هو التأثير الذي يمكن أن يكون لتطوير أسلحة تركيا على الأمن الإقليمي في غرب آسيا؟



تقدم تركيا في بناء أسلحة عسكرية



منذ عام 1952، اندمجت تركيا بالكامل في نظام الأمن الغربي من خلال تبني آليات السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، إلى جانب العضوية الكاملة في الناتو، وبطريقة ما وضعت نظامها الأمني ​​والدفاعي تحت إدارة الناتو وإشرافه. ومع ذلك، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبسبب استقلالية المجالات الدفاعية والعسكرية، وضعت البلاد على جدول اعمالها تطوير وتعزيز البنية التحتية العسكرية القائمة على الإنتاج المحلي. ومع ذلك، في السنوات التي أعقبت صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، كان الاستقلال في مجال بناء الأسلحة العسكرية الأساسية على جدول أعمال أنقرة. ونتيجة لهذه السياسة، انخفضت اليوم حصة الواردات من الاحتياجات العسكرية للبلاد من 80٪ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ووصلت إلى 20٪.



في الوضع الجديد، يزعم المسؤولون الأتراك أن ما يقرب من 70٪ من الاحتياجات في الصناعات الدفاعية، مثل القنابل والرصاص والمدافع والبنادق، يتم إنتاجها محليًا. ووفقًا لذلك، على مدار العقدين الماضيين، لم تشارك تركيا فقط في إنتاج الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمركبات والسفن والطائرات العسكرية، ولكن أيضًا في تصميم وتطوير الصواريخ والأنظمة الإلكترونية واستثمرت الدولة 35 مليار دولار سنويًا في صناعة الدفاع في السنوات منذ 2017، وأصبحت قوة عسكرية من خلال الاستثمار بكثافة في عناصر قوتها العسكرية، إضافة إلى توسيع قوتها الناعمة.



ومع ذلك، كان أهم إنجاز عسكري لتركيا في تصنيع الأسلحة العسكرية هو إنتاج طائرات دون طيار محلية. وعلى مدى العقد الماضي، ركزت تركيا على تطوير الجيش، لتصبح الدولة السابعة التي تصمم بشكل مستقل طائرة دون طيار هجومية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وباكستان وإيران. وفي هذه المنطقة، ركزت تركيا في البداية على بناء طائرات صغيرة دون طيار، لكن تدريجياً بدأت الدولة في بناء طائرات دون طيار دورية ومهاجمة تزن من بضعة كيلوغرامات إلى خمسة أطنان.



لقد تطورت الدولة كثيرًا لدرجة أن تركيا تمكنت من أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في تصنيع الطائرات دون طيار في العالم في السنوات العشر الماضية، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة وإسرائيل والصين. وفي عام 2021، بلغت صادرات تركيا الدفاعية 2 مليار 793 مليون دولار وسجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في مجال الصادرات العسكرية وخاصة في بيع الطائرات دون طيار. وتعد أذربيجان وأوكرانيا وبولندا والمجر والمغرب وقيرغيزستان وبريطانيا وتركمانستان وقطر وليبيا من المشترين الرئيسيين للطائرات التركية دون طيار.



كما تعد تركيا الدولة السابعة التي تنتج "تكنولوجيا نظام إدارة المعلومات البيومترية". وسيتم استخدام هذه التقنية للتعرف على بصمات الأصابع في الحوادث. كما أن تركيا لديها خطط للعام المقبل لمواجهة العقوبات الغربية على تسليم طائرات مقاتلة من الجيل الخامس إف -35. وتعمل البلاد على الكشف في 18 مارس 2023 عن أول مقاتلة محلية من الجيل الخامس من طراز TF-X.



وحتى أنقرة تدعي أن جميع صواريخها محلية الصنع ووصلت إلى نقطة الاكتفاء الذاتي في هذا الصدد. ففي نهاية شهر أيار / مايو 2019 على سبيل المثال، أفادت مصادر إعلامية تركية، بأن القوات المسلحة التركية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بورا في عملية النسر ومخلب النمر، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب في المنطقة الواقعة شمال العراق. لقد ارتفعت قدرات تركيا إلى حد أنه في عام 2020، تم إدراج سبع شركات أسلحة تركية في قائمة أفضل 100 شركة في العالم. وبينما في عام 2002 كان هناك 56 شركة فقط تنتج أسلحة في تركيا، بلغ عدد هذه الشركات في هذا البلد في عام 2020، 1500 شركة. وحتى أن هناك تقارير في وسائل الإعلام التركية تفيد بأن تركيا باعت أسلحة لـ 169 دولة في النصف الأول من عام 2021. وتم شراء معظم معدات تصدير الحرب التركية من قبل الولايات المتحدة وجمهورية أذربيجان.



مغامرات عسكرية تركية.. من وسط وغرب آسيا إلى شمال إفريقيا



مع نمو تطوير الأسلحة في تركيا في السنوات منذ عام 2002، نما كذلك تدخلها الأجنبي ومغامراتها العسكرية في غرب آسيا وشمال إفريقيا. وحتى هذا العضو غير المنحاز في منظمة حلف شمال الأطلسي قد تصرف في العديد من النزاعات، بما يتعارض مع مواقف ومصالح أعضاء الناتو الآخرين.



ويمكن رؤية المظهر الواضح لمغامرات تركيا في تصرفات أنقرة في أعقاب التطورات الثورية التي أعقبت عام 2011. وبعد حدوث الأزمات في العديد من البلدان العربية، مثل مصر وتونس وليبيا، وضع حزب العدالة والتنمية الدعم السياسي والعسكري أحيانًا على أجندة الإخوان في تلك البلدان. كما دعا أردوغان إلى الإطاحة بحكومة بشار الأسد الشرعية منذ بداية 2011. ثم بدأت الدولة التدخل العسكري في الأزمة السورية عام 2017. حيث احتلت القوات التركية، جنبًا إلى جنب مع قواتها المحمية، أجزاء كبيرة نسبيًا من شمال سوريا في السنوات التالية لعام 2017 خلال ثلاث مراحل من عملية درع الفرات وغصن الزيتون ونافورة السلام.



أيضًا، في السنوات التي تلت 2018، دخلت تركيا في أزمة خطيرة وواسعة النطاق وبموجب اتفاق مع حكومة الإخوان الليبية برئاسة فايز السراج وبعد صفقة التنقيب عن الطاقة مع حكومة طرابلس، انطلق أردوغان في مغامرة في البحر الأبيض المتوسط ​​وواجه مستوى عالياً من التوتر مع جيرانه في المنطقة. بشكل عام، ينعكس تعزيز القواعد العسكرية التركية في اتجاه خلق التوتر ورغبة أردوغان القوية في توسيع أراضيه في غرب آسيا. لقد كانت هذه القضية وستظل تهدد ميزان القوى والأمن في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وفي المستقبل.



في الواقع، إن رغبة أردوغان القوية في تطوير القوة العسكرية التركية تتماشى مع توجهه الوطني والاقليمي. وقد يكون هذا بمثابة جرس إنذار للأمن الشامل في المنطقة في المستقبل غير البعيد. ويمكن الآن رؤية هذا واضحاَ في القرار الجديد للحكومة التركية للتحضير لهجوم جديد على شمال سوريا.