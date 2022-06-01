كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة

بعد هذه التصريحات، عُقد اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة أردوغان في 26 مايو 2022 صدر خلاله بيان بضرورة الدعم والقيام بعمليات أمنية داخلية وخارجية لمواجهة الجماعات الإرهابية PKK / KJK-YPG / YPG و Foto. وعقب البيان، قامت المجاميع الإرهابية التي ترعاها أنقرة بتحركات جديدة. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى دخول رتل من القوات التركية في 26 أيار / مايو 2022 إلى منطقة أعزاز شمال غرب سوريا وشمال حلب. وعلى الرغم من أن الجيش التركي والقوات المدعومة من أنقرة اتحدت في تشكيل عسكري، لم يتم تحديد جدول زمني للعملية.



تركيا تخطط لضربة عسكرية جديدة في شمال سوريا



في وقت سابق، في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وبعد مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة جنود آخرين في هجوم على رتل للجيش التركي على الطريق السريع بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نفاد صبر تركيا والاستعداد لهجوم وشيك. بالطبع، في هذه المرحلة، وبسبب المعارضة الصريحة للولايات المتحدة وروسيا، تم إيقاف تنفيذ الهجوم عمليًا. لكن السؤال الآن ما هو الهدف من خطة رجب طيب أردوغان لشن هجوم جديد على سوريا ولماذا اختار الإطار الزمني الحالي لهجوم محتمل؟ على مستوى آخر، يُطرح السؤال حول كيفية رد الولايات المتحدة وروسيا على الأرجح على هجوم تركي محتمل إذا أصبح جاهزًا للعمل.



العمليات العسكرية التركية؛ من درع الفرات إلى محاولة استكمال المنطقة الآمنة



من الواضح أن تصريحات ودوافع الحكومة التركية في التخطيط لهجوم جديد محتمل على شمال سوريا تهدف إلى تحقيق حلم إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية مع سوريا. منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، كانت السلطات التركية تضغط من أجل إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترًا وبطول 822 كيلومترًا (كامل الحدود التركية مع سوريا)، وهو الأمر الذي عارضته الجهات الفاعلة الأخرى صراحةً. ومع ذلك، تقدمت تركيا أكثر من 30 كم في بعض مناطق محافظة حلب، وهو ما كان واضحًا خلال الاستيلاء على منطقة عفرين في عام 2018. مع ذلك، يبدو أن تركيا تسعى الآن إلى تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء شريط حدودي على طول حدودها الجنوبية. ولتوضيح المعادلات قدر الإمكان، يبدو من الضروري فحص مسار الاحتلال العسكري وعمليته ضد الأكراد السوريين. وجرت العملية الأولى، المسماة "درع الفرات"، في الفترة ما بين 24 آب (أغسطس) 2016 و29 آذار (مارس) 2017، وسيطر خلالها الجيش المدعوم من تركيا على المناطق الواقعة بين جرابلس وعزاز في محافظة حلب الشمالية. نفذت العملية الثانية، المسماة "غصن الزيتون"، في الفترة من 20 كانون الثاني (يناير) 2018 إلى 24 آذار (مارس) 2018، وتم خلالها احتلال مقاطعة عفرين. وفي نفس العملية، أنشأت جماعة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) عدة قواعد عسكرية لها في إدلب. كانت العملية الثالثة لتركيا، والتي تسمى ينبوع السلام، في الشرق، على عكس عمليتين سابقتين غرب نهر الفرات. نفذت العملية في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019، بهدف طرد المليشيات الكردية السورية المعروفة بـ "قوات سوريا الديمقراطية" من مناطق "الرقة" و "الحسكة" في سوريا، وانتهت باتفاق أنقرة - واشنطن. في ظل الوضع الجديد، تسعى الحكومة التركية للسيطرة على مناطق منعزلة أخرى على حدودها الجنوبية، والتي لا تزال محتلة من قبل الأكراد، وتنفيذ شريطها الأمني ​​المنشود في جميع هذه المناطق. في هجوم جديد محتمل، ستستهدف العمليات العسكرية التركية مناطق مثل منبج وعين العرب (كوباني) والمناطق الواقعة بين رأس العين إلى أقصى الحدود الشرقية لمحافظة الحسكة. في غضون ذلك، يبدو أن تركيا تنوي السيطرة على بلدة تل رفعت ثم منبج إلى ما بعد الاقتحام إلى عمق 30 كم.



هجوم بذريعة إعادة اللاجئين ولكن بأهداف انتخابية



كما في السنوات السابقة، أثارت أنقرة قضية نقل اللاجئين السوريين لتبرير غزو تركي جديد محتمل لشمال سوريا. وضعت أنقرة على الطاولة خطة لنقل مليون لاجئ سوري إلى المناطق "المحررة" من قبل الجيش التركي. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن قضية اللاجئين ليست سوى غطاء لأهداف أردوغان وحزب العدالة والتنمية الانتخابية. نتيجة الأزمة الاقتصادية ووحدة المعارضة، اهتز موقف أردوغان وحزبه الموالي للحكومة بشدة خلال العامين الماضيين، وتشير كل الدلائل إلى أن سلطتهما قد تنتهي في الانتخابات الرئاسية والنيابية التركية المقبلة. في مثل هذه الحالة، يبدو أن أردوغان، كما في 2018، يحاول تمهيد الطريق لانتصاره في الانتخابات الجديدة من خلال التخطيط لهجوم خارجي جديد. من ناحية أخرى، مع اقتراب موعد الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023، أصبحت قضية اللاجئين السوريين أكثر أهمية من قبل بالنسبة لأردوغان. من ناحية أخرى، يحاول أردوغان إعادة تعبئة القوى الشعبية للمجتمع التركي لدعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال تحقيق نصر كبير في الهجوم على شمال سوريا.



أردوغان والصيد في المياه العكرة لأزمة أوكرانيا



على مستوى آخر، يمكن تقييم الغزو التركي المحتمل لشمال سوريا في الفترة الحالية كنوع من الجدول الزمني لرجب طيب أردوغان للاستفادة من أعضاء الناتو، وخاصة الولايات المتحدة. في عام 2021، اقترحت أنقرة هجومًا على شمال سوريا، وهو ما عارضته صراحة حكومة جو بايدن؛ لكن في الوقت الحالي، يدرك القادة السياسيون في البلاد جيدًا أنه نظرًا لتأثيرات بدء الحرب في أوكرانيا في 24 نوفمبر 2022، يعارض أعضاء الناتو بشدة انضمام السويد وفنلندا إلى المنظمة.



في الواقع، طلبت فنلندا والسويد مؤخرًا عضوية الناتو بعد عقود من الحياد، لكن أنقرة أصبحت عقبة رئيسية أمام تحقيق هذه العضوية الجديدة. وفقًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تضم حاليًا 30 عضوًا (28 دولة أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا)، يجب أن يوافق جميع الأعضاء على عضوية بلد جديد. في حال معارضة أحد الأعضاء، لن يتم قبول العضو الجديد؛ لذلك، فإن إرادة معارضة أنقرة ستعني حتماً عدم قبول فنلندا والسويد. في مثل هذه الظروف، يبدو أن أردوغان، وإدراكًا منه للحاجة الخاصة لحلف شمال الأطلسي وأعضاء الولايات المتحدة إلى انضمام السويد وفنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، يسعى لاغتنام الفرصة وإنشاء منطقة آمنة في قطاعه الجنوبي ضامناً سكوت الغرب.



موقف روسيا والولايات المتحدة وغموض الغزو التركي لشمال سوريا



في الوقت نفسه الذي يدرك فيه أردوغان احتمال سكوت الغربيين في مواجهة هجوم تركيا على شمال سوريا، فإن روسيا من ناحية أخرى، حسب استراتيجيين أتراك، غير قادرة حاليًا على الوقوف بقوة بسبب الصراع في أوكرانيا. في الواقع، من وجهة نظر قادة حزب العدالة والتنمية، فإن الفترة الحالية هي أفضل فرصة لتنفيذ منطقة آمنة؛ لأن موسكو تسعى أيضًا إلى خفض عدد قواتها في سوريا بسبب الصراع في أوكرانيا.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التصور لا يتفق بأي حال من الأحوال مع الحقائق الميدانية؛ فقد أعلن سيرجي لافروف مؤخرًا، أن موسكو موجودة في سوريا منذ عام 2014 بناءً على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية والحكومة الشرعية في البلاد، وتتماشى مهامها مع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وستدعم دمشق حتى استعادة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل. وعقب تصريحات لافروف، تم تعزيز القوات الروسية في مطار القامشلي شمال شرق سوريا بمعدات عسكرية جديدة، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات عمودية.



لذلك يمكن الاستنتاج أن الروس عارضوا بشدة أي احتلال جديد وهجوم تركي على الحدود الشمالية السورية، وتم تعزيز القوات في مطار القامشلي بهدف مواجهة احتمال دخول تركيا إلى عمق أكثر من 30 كم في محافظة الحسكة. إضافة إلى روسيا، لم ترد الولايات المتحدة بعد بقوة على هجوم تركي محتمل على شمال سوريا؛ ومع ذلك، يمكن القول على وجه اليقين أنه على الرغم من حاجة الولايات المتحدة لأن تناقش تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ودخول موسكو في الأزمة الأوكرانية، فلا يمكن الحديث عن تغيير في مواقف موسكو وواشنطن في مواجهة هجوم عسكري تركي.



سيناريوهات محتملة ضد غزو تركي محتمل لشمال سوريا



بالنظر إلى المواقف الأمريكية والروسية بشأن هجوم عسكري تركي جديد محتمل على شمال سوريا، يمكن ذكر بعض السيناريوهات الرئيسية المحتملة. السيناريو الأكثر بعداً وغير المحتمل في الوضع الحالي هو دخول الولايات المتحدة وروسيا في مواجهة عسكرية مع تركيا في حال القيام بعملية عسكرية شمال سوريا، إن وقوع مثل هذا السيناريو غير ممكن سواء في مجال المعادلات الميدانية أو بسبب عواقبه. سيناريو آخر محتمل هو أن تعلن الولايات المتحدة وروسيا بشكل غير رسمي منطقة حظر طيران فوق العملية العسكرية التركية الجديدة في شمال سوريا. لكي نكون أكثر دقة، يجب على القوتين إغلاق الأجواء أمام الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار التركية لإظهار معارضتها للهجوم الذي تشنه أنقرة وقواتها المحمية.



مثل هذا السيناريو معقول إلى حد ما، لكن قد تكون له عواقب اقتصادية بعيدة المدى غير متوقعة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية واسعة النطاق تفرضها تركيا على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا؛ مثل هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا ولديه أسباب أكثر للتحقيق. بشكل عام، يمكن القول إنه على الرغم من الخلافات بين واشنطن وموسكو حول الأزمة الأوكرانية، فإن البلدين لديهما موقف مشترك بشأن هجوم تركي محتمل على الحدود الشمالية السورية.