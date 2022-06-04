الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟

ويؤكد خبراء سياسيون ان امريكا تمارس الان سياسة ضغوط على الجمهورية الاسلامية ، لان الولايات المتحدة بعد كتابة السطور الاخيرة من الاتفاق تريد من الجمهورية الاسلامية ضمانات امنية للكيان الصهيوني وتريد ان تعود ايران حسب التعبير الذي تستخدمه الدبلوماسية الامريكية كـ"دولة عادية" ومعنى هذا الا تكون دولة ثورية وان لا تناصر قضايا المستضعفين وتنسحب من القضية الفلسطينية.



ويضيف الخبراء ان امريكا لا تريد ان يقتصر الامر على اتفاق نووي تستفيد منه الجمهورية الاسلامية اقتصاديا فيما تبقى فعالة على مستوى المنطقة وعلى مستوى النفوذ وعلى مستوى الضغط على مصير ومستقبل الكيان الصهيوني خاصة ان امريكا تريد ان تفرغ هذه المنطقة من عناصر الممانعة وتضمها الى خط التماس الاقتصادي مع النفوذ الروسي الصيني المتصاعد.



وفي ذات السياق يرى دبلوماسيون سابقون ان امريكا كما وعدت وهددت انه اذا لم تتوصل لاتفاق مع ايران حسب المنهج والمطالب التي عرضتها من وراء شركائها على طاولة 4 +1 سننتقل الى الخطة ب او الثانية وهي التصعيد وشيطنة ايران وايجاد ملابسات غير فنية وغير تقنية بابعاد سياسة.



ويعتبر الخبراء السياسيون ان الوكالة الدولية فقدت حيادها وان اغلبية المنظمات التابعة للامم المتحدة وهذا وفق تصريح روسي منحاذة للغرب ، اذا انه بعد نهاية الحرب الباردة ونهاية الاتحاد السوفيتي تغلغلت الولايات المتحدة الامريكية في كل الاجهزة وبسطت نفوذها على كل المنظمات المرتبطة بالامم المتحدة.



ويشير الخبراء الى ان الجمهورية الاسلامية تعلم ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة تمثل نفوذ امريكي دولي يمارس عليها ضغوط عندما تحتاج امريكا للضغط وكل زيارات غروسي كان لها وجهان وجه داخل ايران ووجه في خارجها هذه اشكال من الضغط الجاهز لتمارس في عملية التفاوض، امريكا تفاوض ايران عن طريق وكالة الطاقة الدولية واشراك الكيان الاسرائيلي في عملية الضغط له وجهان وجه اول تقوية لكيان الاسرائيلي حيث يشعر بالضعف الان بسبب ما يحدث في الداخل وسمعتها السيئة عالميا بسبب استشهاد الصحفيين وسقوط شهداء فلسطينين والكيان الاسرائيلي لا يستطيع ان ينقذ نفسه الا من خلال الايحاء بانه في اساس في ملف دولي بمستوى الملف النووي والايحاء بانه قادر على توجيه ضربة لايران والحقيقة انه يبيع الاوهام وامريكا تساهم في تضخيم الدور الاسرائيلي بطريقة من طرق الضغط على الجمهورية الاسلامية على مستوى المنطقة والمفاوضات.



ويلفت الخبراء الى ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب خرج من الاتفاق النووي 5+1 بتغريدة على تويتر اذا فلا توجد لديه جدية، وعليه يجب ان تكون الجمهورية الاسلامية دائما حذرة ،مؤكدين ان اجراءات الحظر كانت سببا في تقوية الجمهورية الاسلامية.



هذا وحذر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ اي اجراء سياسي من قبل اميركا والترويكا الاوروبية مشددا بأنه سيواجه بلا شك برد مناسب ومؤثر وعاجل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال على عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، معتبرا الإجراء الأخير الذي اتخذته اميركا والدول الاوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه خلاف للنهج الدبلوماسي واجراء متسرع وغير بناء، مما سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا.



من جانبه اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر للزيارة المثيرة للتساؤل التي قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى الكيان الصهيوني، وقال ان ايران بصفتها واحدا من اول الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، تحذر الجميع من المزيد من إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف: لا احد يمكنه التزام الصمت تجاه البرنامج السري للاسلحة النووية لـ"اسرائيل" ومن ثم يدعي الحياد ويتحدث حول الانشطة النووية السلمية الايرانية.