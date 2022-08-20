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السبت 20 آب 2022 ساعة 20:37

بالصور.. فيضانات وأمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة

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وتسببت الأمطار والسيول الجارفة في غرق حافلتين في المدينة المنورة، دون أن تسجل الحادثة إصابات، حسب الدفاع المدني السعودي.

ونشر حساب الدفاع المدني في السعودية عبر تويتر، صوراً لعناصر من فريقه في المدينة المنورة وهم يخلون ركاب الحافلتين، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وضربت موجة من الأمطار والسيول إلى جانب الرياح والأتربة أجزاء من مناطق المدينة المنورة والطائف، لا سيما المناطق المكشوفة والطرق السريعة، وهو ما تسبب بأزمة مرورية.

وقالت مواقع محلية إنه "رغم ارتفاع درجات الحرارة فإن بعض المناطق في المملكة تتعرض لأمطار رعدية غزيرة، أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار".

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر والحيطة، جراء استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة بالسعودية، حتى الأحد 21 أغسطس/آب، محذرة من مخاطر التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير لليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، ما يتسبب بسيول، وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة".

وأضاف أن "الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق".
مصدر : وكالات
رقم : 1010187
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